Kinh tế Doanh nghiệp

Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng hơn 179 tỉ Vietlott

Lê Nam
Lê Nam
22/10/2025 08:38 GMT+7

Nam giáo viên Đà Nẵng vừa trở thành tỉ phú mới nhất của Vietlott khi trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 179 tỉ đồng. Mong muốn chia sẻ niềm vui, anh dành 2,5 tỉ đồng để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng của người chơi xổ số tự chọn.

Ngày 21.10.2025, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao thưởng giải Jackpot 1 Power 6/55 kỳ QSMT 01249 trị giá hơn 179 tỉ đồng cho anh N.V.H, giáo viên đang sinh sống tại Đà Nẵng.

Theo Vietlott, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ kèm theo, anh H. là người trúng thưởng giải Jackpot 1 trị giá 179 tỉ đồng. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán số 120 Nguyễn Thị Định, P.An Hải, TP. Đà Nẵng. Anh H. cho biết thường mua vé số tự chọn Power 6/55 và Mega 6/45 như một hình thức giải trí, mỗi lần chỉ khoảng 30.000 - 50.000 đồng.

"Tôi thường mua vài vé rồi để dành, hôm đó mới lấy ra dò thì phát hiện trúng hơn 179 tỉ đồng. Ban đầu tôi không tin nổi, sau khi kiểm tra lại trên website Vietlott và gọi đến tổng đài, tôi mới biết mình thực sự là người trúng thưởng", anh H. kể.

Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng hơn 179 tỉ Vietlott- Ảnh 1.

Anh N.V.H nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01249

Anh H. nói trước đây từng trúng một vài giải nhỏ với chỉ vài chục nghìn đồng, việc lần này nhận được giải thưởng "vượt quá sức tưởng tượng". 

Tại buổi lễ, anh H. đã trao tặng 2,5 tỉ đồng cho quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đại diện Vietlott đánh giá đây là nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng của người chơi.

Thầy giáo ở Đà Nẵng trúng hơn 179 tỉ Vietlott- Ảnh 2.

Anh N.V.H chia sẻ niềm vui với mọi người bằng cách ủng hộ 2,5 tỉ đồng vào quỹ Tâm Tài Việt, để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 17,9 tỉ đồng (tương đương 10% phần giá trị vượt 10 triệu đồng) cho ngân sách TP.Đà Nẵng, là nơi phát hành vé, số tiền này được Vietlott khấu trừ ngay khi trả thưởng. Đây cũng là giải Jackpot 1 có giá trị lớn nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Đại diện Vietlott cho hay quy trình quay số mở thưởng (QSMT) luôn được giám sát công khai, minh bạch bởi Hội đồng giám sát xổ số và tường thuật trực tiếp trên TodayTV - SCTV2, fanpage chính thức và website của Vietlott.

"Tôi xem Vietlott như một niềm vui nhỏ, quan trọng hơn là góp phần đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Hy vọng số tiền tôi chia sẻ cho cộng đồng sẽ giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn", anh H. nói thêm.

Khám phá thêm chủ đề

Vietlott Giải Jackpot 1 TP. Đà Nẵng Jackpot Trúng thưởng giáo viên
