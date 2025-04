Gặp chàng trai Bình Dương trúng Jackpot 186 tỉ: Để quên trong cốp xe, 2 tuần mới dò

Ngày 21.4.2025, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng 01169 trị giá hơn 186 tỉ đồng đến một khách hàng ở Bình Dương. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh là người trúng thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01169 với số tiền trúng thưởng là hơn 186 tỉ đồng.

Anh D nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01169

Gen Z hay mua vé số

Khách hàng may mắn này hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Bình Dương. Anh là người chơi trẻ tuổi, thuộc thế hệ Gen Z và có thói quen giải trí có thưởng với xổ số.

Anh chia sẻ ở các tỉnh phía nam, mọi người có thói quen chơi xổ số nên anh cũng khá quen thuộc với loại hình giải trí này.

Tấm vé may mắn của anh D

Anh thường mua xổ số Vietlott tại điểm bán hàng 116 Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM vì điểm đó gần với Bình Dương, mỗi khi anh đi lấy hàng thì đều ghé qua đó mua vài vé.

Dãy số may mắn do chính tay anh tự chọn với sự kết hợp giữa các số may mắn của anh và các số ngẫu nhiên. Trong một buổi ngồi bán hàng, anh lấy ra để dò và phát hiện mình đã trúng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ 01169.

Nộp thuế hơn 18 tỉ đồng

Gặp Gen Z Bình Dương vừa trúng 186 tỉ Jackpot Vietlott: Đóng thuế hơn 18 tỉ!

Theo quy định, anh D có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé là TP.HCM, với tổng trị giá hơn 18,6 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khấu trừ ngay khi nhận thưởng.