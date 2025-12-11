Mua vé Vietlott trên điện thoại, một người ở Hà Nội trúng gần 62 tỉ đồng

Vietlott cho biết, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu và hồ sơ liên quan, anh Q. là chủ nhân giải thưởng trị giá hơn 61,7 tỉ đồng. Anh có thói quen mua vé xổ số tự chọn để giải trí những lúc rảnh rỗi, đặc biệt ưu tiên các sản phẩm có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45 hay Power 6/55.

Anh Q. kể lại, sáng hôm trúng thưởng, anh đang chờ công việc và lướt mạng xã hội thì thấy thông tin Jackpot Mega 6/45 vượt mốc 60 tỉ đồng. "Một lúc sau lại thấy tin Jackpot hiện lên nên nghĩ chắc điềm lành. Mình nạp 200.000 đồng vào Vietlott SMS và mua hết 200.000 đồng đó. Các dãy số đều do hệ thống tự chọn ngẫu nhiên", anh chia sẻ.

Tấm vé may mắn được anh mua thông qua ứng dụng Vietlott SMS

Khi nhận tin nhắn báo trúng Jackpot, anh bất ngờ nhưng không nghi ngờ tính xác thực vì trước đó từng nhiều lần trúng các giải nhỏ. Anh cho biết sẽ lên kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng một cách hợp lý.

Tại lễ trao thưởng, anh Q. đã trích 500 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt. Theo quy định, anh nộp hơn 6,1 tỉ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Anh L.N.Q nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT 01438

Bên cạnh đó, Vietlott cho biết vừa hỗ trợ 2,5 tỉ đồng cho người dân các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Huế và Đà Nẵng. Lãnh đạo Vietlott đã trực tiếp đến trao kinh phí hỗ trợ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại từng địa phương.

Vietlott ủng hộ 5 tỉnh, thành phố miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Riêng tại Huế và Đà Nẵng, mỗi địa phương nhận 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, đại diện Vietlott cũng trao tặng mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Tài chính Lào và Vietlott đã trao 500 triệu đồng và 300 bộ chăn màn đến tỉnh Khánh Hòa.

Theo Vietlott, doanh nghiệp kiên trì thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội với tổng giá trị đóng góp gần 100 tỉ đồng từ khi thành lập đến nay, gồm xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, tài trợ trường học, học bổng, thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số và hỗ trợ các vùng chịu thiên tai.