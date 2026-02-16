Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng
TP.HCM - Những phận đời hoa tết:

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50%

Cao An Biên
Cao An Biên
16/02/2026 10:08 GMT+7

Chợ hoa tết ở trung tâm TP.HCM trước giờ đóng cửa, nhiều tiểu thương, nhà vườn chủ động hạ giá để xả hàng, có người giảm giá 50% để sớm bán hết hàng về nhà ăn tết.

Ghi nhận của Thanh Niên hơn 9 giờ 30 phút sáng nay tại chợ hoa tết công viên 23/9, trước giờ đóng cửa vào buổi trưa, trong lúc nhiều nhà vườn đã trả mặt bằng thì một số tiểu thương vẫn nán lại xả hàng, hy vọng bán hết số hoa cúc vạn thọ, quất, hoa giấy…

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 1.

Sáng 29 tết, chợ hoa tết công viên 23/9 sắp vãn. Nhiều người tìm đến mua hoa khi giá giảm sâu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 2.

Một nhà vườn ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết năm nay gia đình bà mang lên hơn 100 chậu hoa giấy. Nay đã bán chỉ còn hơn 20 chậu. Bà cố nán lại, xả hàng, giảm giá 25%. "Chậu 200.000 đồng tôi giảm còn 150.000 đồng, chậu 150.000 đồng giảm còn 100.000 đồng, hy vọng tới trưa sẽ bán hết. Nếu còn ít, khách trả giá 50% chắc mình cũng bán, vì chở về rồi dưỡng lại cũng cực lắm!", bà chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiểu thương thức thâu đêm 28 tết canh hoa, quyết không để bị ép giá: ‘Ép 1 năm được là ép hoài’

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 3.

Mai vàng bung nở rực rỡ ở chợ sáng nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 4.

Những chuyến hàng được giao vội để kịp giờ chợ đóng cửa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 5.

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 6.

Một tiểu thương cho biết với số lượng hoa cúc, cúc vạn thọ còn nhiều, tới cuối chợ bà quyết định xả hàng giảm 50% so với những ngày trước. Nhiều chậu bán ra còn 80.000 đồng/cặp. Nhiều khách cũng ghé ủng hộ người bán để sớm hết hàng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 7.

Chợ sắp vãn, nhiều tiểu thương tìm cách bán hết hàng, không có cảnh bỏ hoa, đập chậu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 8.

Những chậu mai mini được nhà vườn tỉa hết cành, đem về dưỡng lại hẹn mùa tết năm sau

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50% - Ảnh 9.

Chợ hoa công viên 23/9 sắp khép lại trong nụ cười, niềm vui của nhiều người bán hoa

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Khám phá thêm chủ đề

chợ hoa tết chợ hoa tết xả hàng giảm giá mua hoa 29 tết hoa tết ngày giao thừa chợ hoa công viên 23/9 hoa tết xả hàng
Xem thêm bình luận