Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50%

Chợ hoa tết ở trung tâm TP.HCM trước giờ đóng cửa, nhiều tiểu thương, nhà vườn chủ động hạ giá để xả hàng, có người giảm giá 50% để sớm bán hết hàng về nhà ăn tết.
Ghi nhận của Thanh Niên hơn 9 giờ 30 phút sáng nay tại chợ hoa tết công viên 23/9, trước giờ đóng cửa vào buổi trưa, trong lúc nhiều nhà vườn đã trả mặt bằng thì một số tiểu thương vẫn nán lại xả hàng, hy vọng bán hết số hoa cúc vạn thọ, quất, hoa giấy…
