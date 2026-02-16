Chợ hoa tết ở TP.HCM sắp đóng cửa trước giao thừa: Người bán xả hàng giảm 50%

Một nhà vườn ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết năm nay gia đình bà mang lên hơn 100 chậu hoa giấy. Nay đã bán chỉ còn hơn 20 chậu. Bà cố nán lại, xả hàng, giảm giá 25%. "Chậu 200.000 đồng tôi giảm còn 150.000 đồng, chậu 150.000 đồng giảm còn 100.000 đồng, hy vọng tới trưa sẽ bán hết. Nếu còn ít, khách trả giá 50% chắc mình cũng bán, vì chở về rồi dưỡng lại cũng cực lắm!", bà chia sẻ