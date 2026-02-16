Chợ hoa tết TP.HCM trưa 29 tết: Bất ngờ xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn

Trưa 29 tết trước giờ giao thừa, tại chợ hoa tết TP.HCM, một chủ vườn để lại nhiều chậu hoa cúc cuối cùng không bán được. Nhiều người tận dụng, chọn lại những chậu đẹp mang về nhà miễn phí.
Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 16.2, nhằm ngày 29 tết, ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025 tại chợ hoa tết Bình Đông (TP.HCM), không khí buôn bán diễn ra nhộn nhịp. Nhiều nhà vườn chủ động hạ giá để xả hết hàng cho kịp giao thừa. Cũng có người để lại những chậu hoa không bán hết, nhiều người chở hoa miễn phí về nhà.
