Chợ hoa tết TP.HCM trưa 29 tết: Bất ngờ xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn

Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 16.2, nhằm ngày 29 tết, ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025 tại chợ hoa tết Bình Đông (TP.HCM), không khí buôn bán diễn ra nhộn nhịp. Nhiều nhà vườn chủ động hạ giá để xả hết hàng cho kịp giao thừa. Cũng có người để lại những chậu hoa không bán hết, nhiều người chở hoa miễn phí về nhà.

Dọc đường Tạ Quang Bửu, thuộc chợ hoa Bình Đông TP.HCM trưa nay, một nhà vườn để lại hàng chục chậu cúc vạn thọ rực rỡ không bán được. Nhiều người tận dụng những chậu còn tươi, đẹp mắt mang về nhà miễn phí ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiểu thương thức thâu đêm 28 tết canh hoa, quyết không để bị ép giá: ‘Ép 1 năm được là ép hoài’

Giữa trưa nắng chang chang, không khí buôn bán ở chợ hoa Bình Đông TP.HCM vẫn vô cùng nhộn nhịp ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người chọn được những chậu hoa ưng ý với giá hợp lý mang về nhà chưng tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều chủ vườn thay vì vứt hoa vào thùng rác, đập bỏ hoa ế, không bán được, họ quyết định để lại những chậu này cho người có nhu cầu ẢNH: CAO AN BIÊN

Một người phụ nữ chia sẻ những hoa này được tận dụng trang trí trong nhà. "Nhà vườn không bán được, để lại đây nên tôi tận dụng. Tận dụng tới đâu hay tới đó, nếu bỏ thì thấy cũng uổng", bà chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Chở nhiều chậu hoa miễn phí về nhà, người phụ nữ cho biết sẽ dùng để trang trí phía trước sân nhà. Theo chị, nhiều chậu hoa này còn rất đẹp và tươi, nếu bỏ thì uổng nên chị mang về tận dụng cho dịp tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Những chậu hoa còn tươi rói giữa trưa 29 tết trước thời khắc giao thừa ẢNH: CAO AN BIÊN

Một số tiểu thương, nhà vườn đã về nhà trưa 29 tết để đón giao thừa cùng gia đình. Trong khi đó, một số người vẫn ở lại để bán hết hoa ẢNH: CAO AN BIÊN