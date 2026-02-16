Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM - Những phận đời hoa tết:

Chợ hoa tết TP.HCM trưa 29 tết: Bất ngờ xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn

Cao An Biên
16/02/2026 12:38 GMT+7

Trưa 29 tết trước giờ giao thừa, tại chợ hoa tết TP.HCM, một chủ vườn để lại nhiều chậu hoa cúc cuối cùng không bán được. Nhiều người tận dụng, chọn lại những chậu đẹp mang về nhà miễn phí.

Ghi nhận của Thanh Niên trưa nay 16.2, nhằm ngày 29 tết, ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025 tại chợ hoa tết Bình Đông (TP.HCM), không khí buôn bán diễn ra nhộn nhịp. Nhiều nhà vườn chủ động hạ giá để xả hết hàng cho kịp giao thừa. Cũng có người để lại những chậu hoa không bán hết, nhiều người chở hoa miễn phí về nhà.

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 1.

Dọc đường Tạ Quang Bửu, thuộc chợ hoa Bình Đông TP.HCM trưa nay, một nhà vườn để lại hàng chục chậu cúc vạn thọ rực rỡ không bán được. Nhiều người tận dụng những chậu còn tươi, đẹp mắt mang về nhà miễn phí

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiểu thương thức thâu đêm 28 tết canh hoa, quyết không để bị ép giá: ‘Ép 1 năm được là ép hoài’

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 2.

Giữa trưa nắng chang chang, không khí buôn bán ở chợ hoa Bình Đông TP.HCM vẫn vô cùng nhộn nhịp

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 3.

Nhiều người chọn được những chậu hoa ưng ý với giá hợp lý mang về nhà chưng tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 4.

Nhiều chủ vườn thay vì vứt hoa vào thùng rác, đập bỏ hoa ế, không bán được, họ quyết định để lại những chậu này cho người có nhu cầu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 5.

Một người phụ nữ chia sẻ những hoa này được tận dụng trang trí trong nhà. "Nhà vườn không bán được, để lại đây nên tôi tận dụng. Tận dụng tới đâu hay tới đó, nếu bỏ thì thấy cũng uổng", bà chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 6.

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 7.

Chở nhiều chậu hoa miễn phí về nhà, người phụ nữ cho biết sẽ dùng để trang trí phía trước sân nhà. Theo chị, nhiều chậu hoa này còn rất đẹp và tươi, nếu bỏ thì uổng nên chị mang về tận dụng cho dịp tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 8.

Những chậu hoa còn tươi rói giữa trưa 29 tết trước thời khắc giao thừa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 9.

Một số tiểu thương, nhà vườn đã về nhà trưa 29 tết để đón giao thừa cùng gia đình. Trong khi đó, một số người vẫn ở lại để bán hết hoa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trưa 29 tết, bất ngờ chợ hoa tết TP.HCM: Xuất hiện hoa miễn phí từ nhà vườn - Ảnh 10.

Trong khi đó, một số chậu hoa không dùng tới được vứt thùng rác

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

