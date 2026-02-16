Giao thừa là gì? Ý nghĩa lễ Trừ Tịch trong văn hóa Việt

Lễ giao thừa còn được gọi là lễ Trừ Tịch. Theo cách hiểu xưa, "Trừ" là giao lại chức quan, "Tịch" là ban đêm, nên lễ Trừ Tịch chính là nghi lễ diễn ra vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây được xem là thời điểm tiễn vị thần cai quản năm cũ, đồng thời đón vị thần của năm mới.

Giao thừa là thời khắc thiêng liêng với người Việt ẢNH: NHẬT THỊNH

Giao thừa là gì?

Theo các chuyên gia văn hóa, người Việt xưa tin rằng mỗi năm có một vị Hành khiển thay mặt trời trông coi việc nhân gian, còn gọi là Đương niên chi thần. Mỗi vị Hành khiển lại có một phán quan đi theo để phụ giúp. Tổng cộng có 12 vị Hành khiển, luân phiên cai quản theo 12 con giáp, hết năm Hợi thì quay lại năm Tý.

Trong quan niệm dân gian, các vị Hành khiển có người hiền, người nghiêm. Có năm xảy ra hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh hay mất mùa, người xưa tin đó là do sớ tấu của Hành khiển, nhằm nhắc nhở vua quan và dân chúng sống cho phải đạo.

Lễ Trừ Tịch vì thế mang ý nghĩa tiễn và đón các vị Hành khiển, Phán quan của năm cũ và năm mới, đồng thời cầu cúng Bản cảnh Thành hoàng và Thổ địa Thần kỳ. Ngày xưa, nhiều làng xã lập hương án ngoài trời như sân đình, văn chỉ, thậm chí ở ngã ba trước điếm canh, bày đủ hương hoa, trầu rượu, xôi gà, trống chiêng vang lên suốt đêm. Còn trong các gia đình, lễ giao thừa chủ yếu được cúng ngoài sân, không làm riêng trong nhà.

Thời khắc năm mới, người Việt có xu hướng dành trọn vẹn thời gian cho gia đình ẢNH: NHẬT THỊNH

Người xưa cho rằng, thời khắc bàn giao giữa các vị thần diễn ra rất gấp gáp, nên các ngài chỉ kịp chứng giám lòng thành ngoài sân, chứ không vào sâu trong nhà. Từ đó, hình thành quan niệm mâm cúng giao thừa càng chu đáo thì càng gặp nhiều may mắn trong năm mới. Trong khi đó, mâm cúng trong nhà lại dành để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.

Vì vậy, mâm cúng giao thừa của mỗi gia đình thường được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, vừa để tạ ơn đất trời, vừa để bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên. Ngày trước, sau khi xong mâm cơm tất niên chiều 30 tết, cả nhà lại tiếp tục cùng nhau lo liệu mâm cúng giao thừa, như một nghi thức khép lại năm cũ và mở ra năm mới.

Ý nghĩa đêm giao thừa

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ, Giảng viên cao cấp Viện Phát triển năng lực lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM cho hay, người Việt xem trọng ngưỡng ban đầu, cho rằng đầu xuôi đuôi lọt nên thời khắc đầu tiên của năm mới (giao thừa) rất được coi trọng, trở thành một "ngưỡng" tâm lý và cả góc độ tâm linh.

Vào thời khắc này, người Việt có xu hướng tạm gác lại hết mọi bộn bề của cuộc sống, những cái làm được và chưa làm được của năm qua, tạm quên đi vai trò xã hội cá nhân để dành thời gian bên gia đình mình.

Tết là cơ hội để các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây cũng là thời khắc các thành viên trong cùng một gia đình quây quần bên nhau ở thời khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới, là cơ hội để các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn, cảm nhận rõ hơn mối quan hệ giữa mình và các thành viên xung quanh, và hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình.

Ở các vùng nông thôn trước đây, các gia đình còn có thói quen cùng nhau xem ti vi, kể chuyện, nghe nhạc bên mâm cỗ giao thừa.

Từ đó, mọi người có xu hướng đoàn tụ bên gia đình, không đi ra ngoài vào đêm giao thừa. Con cái khi trưởng thành, có gia đình riêng cũng tranh thủ về quê đón tết cùng cha mẹ, cùng nhau đón giao thừa, một mặt tìm kiếm cảm giác ấm cúng, hạnh phúc bên bố mẹ mình, mặt khác cũng muốn tạo dựng những trải nghiệm và ký ức tốt đẹp cho con cái.