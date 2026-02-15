300 tài xế xe công nghệ vỡ òa khui lì xì tại bữa cơm tết ấm lòng

Bữa cơm tất niên của các tài xế xe công nghệ diễn ra ở quán cà phê trên đường Liên khu 16 - 18 (phường Bình Trị Đông) sáng 28 tháng chạp, trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Trong 2 ngày cuối cùng của năm, hơn 300 tài xế gặp nhau ăn bữa cơm có nhiều món đặc trưng ngày tết miền Nam. Từ thịt kho hột vịt, bánh tét, đến khổ qua nhồi thịt, dưa hấu đỏ... Vì công việc cuối năm bận rộn và các tài xế ở các phường, xã khác nhau nên ban tổ chức chia ra làm 4 bữa cơm để mọi người tiện sắp xếp thời gian tham gia.

Sáng 28 tết, các tài xế hẹn nhau ăn cơm tất niên Ảnh: Phan Diệp

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn xe ôm Công nghệ Bình Tân, trưởng ban tổ chức chia sẻ: "Hầu hết các anh chị em đến ăn cơm là những người ở lại TP.HCM để chạy xe xuyên tết. Vào mùa cao điểm chạy xe cuối năm, anh em nhiều khi làm không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống. Chúng tôi nấu bữa cơm tết đủ món, đủ chất để tiếp thêm năng lượng, sức khỏe và tinh thần cho các tài xế".



Cũng vì các tài xế không về quê ăn tết nên ngoài bữa cơm thân tình, nghiệp đoàn còn tổ chức hoạt động hái lộc đầu xuân nhận bao lì xì. Các bao lì xì đỏ được treo lên cây hoa mai, lần lượt các tài xế đến hái lộc. Vui nhất là khoảnh khắc khui bao lì xì tết, ai cũng vui vẻ, phấn khởi.

Ngày cuối năm, dù mọi người ai cũng muốn tranh thủ từng phút, bật ứng dụng chạy xe để kiếm thêm thu nhập nhưng họ vẫn dành cho nhau những lời hỏi han, chúc may mắn, thuận lợi trong năm mới.



Cánh tài xế phấn khởi khui bao lì xì Ảnh: Phan Diệp

Nghiệp đoàn hiện có hơn 1.000 thành viên. Tết này, nghiệp đoàn vận động kinh phí từ nhiều đơn vị để chăm lo anh em tài xế, người lao động khó khăn với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, nghiệp đoàn luôn ưu tiên chăm lo cho các tài xế nữ, tài xế nuôi con nhỏ, mẹ đơn thân...

Tài xế xe công nghệ cuối năm không có tiền thưởng. Để kiếm tiền tiêu tết, họ phải sức chạy xe nhiều ngày để tích cóp.

"Thấu hiểu sự vất vả đó, nghiệp đoàn kêu gọi nhiều nguồn lực để tổ chức bữa cơm tất niên, lì xì cho cánh tài xế cùng được vui xuân mới. Trong đó, có công ty TNHH Aizen Credit - một trong những đơn vị quan tâm và ưu tiên đến các hoạt động an sinh xã hội, đã đồng hành cùng nghiệp đoàn nhiều năm", ông Lê Tấn Lưu cho biết.

Chị Trinh địu con gái 7 tháng tuổi đến ăn cơm tất niên với các tài xế Ảnh: Phan Diệp

Chị Lê Trinh (38 tuổi) là thành viên nghiệp đoàn hôm nay đến ăn bữa cơm địu theo con gái 7 tháng tuổi. Chị chia sẻ: "2 vợ chồng cùng chạy xe nhưng hôm nay chỉ có 2 mẹ con đến vì chồng tranh thủ 'cày tết'. Sinh con được 3 tháng thì tôi gửi con cho mẹ trông để chạy xe lại. Điều kiện khó khăn nên không về quê ăn tết".

Chị Thái Thị Hằng (40 tuổi), ở phường Tân Vĩnh Lộc chạy xe công nghệ 3 năm nhưng tết 2026 là lần đầu tham gia bữa cơm tất niên.

"Chạy xe cả ngày ngoài đường nên ít khi có dịp gặp gỡ đông anh em đồng nghiệp. Tết với tôi cũng giống như ngày thường, có khác là mình chạy nhiều hơn thì kiếm thêm một chút. Tôi không sắm sửa gì ngày tết nên đến ăn cơm với mọi người thấy rất vui và ấm lòng", chị nói.

Không khí bữa cơm tất niên của các tài xế rộn ràng



