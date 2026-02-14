Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mua sắm tết tại gian hàng đặc biệt ở TP.HCM: Ai đến cũng rưng rưng

Phan Diệp
Phan Diệp
14/02/2026 14:41 GMT+7

Ngày cuối năm, một gian hàng đặc biệt ở TP.HCM mở cửa cho 122 người đến mua sắm tết thoải mái. Sau khi chọn quà, ai cũng còn nhận thêm lì xì bất ngờ.

Không khí tết đang tràn ngập khắp các nẻo đường ở TP.HCM. Có người đã được nghỉ làm để đi mua sắm tết, đi về quê. Nhưng có nhiều người vẫn miệt mài cầm xấp vé số hay gói tăm bông nhỏ... cố gắng mời những vị khách qua đường.

Với những người khuyết tật, khiếm thị... làm nghề bán vé số hay nhặt ve chai thì việc mưu sinh lại càng khó khăn, vất vả hơn. Công việc không tạo ra nguồn thu nhập ổn định nên họ không dám mơ được mua sắm tết.

Vì thế, anh Lê Thúc Vinh (41 tuổi) đại diện doanh nghiệp xã hội Tiếp lửa (trung tâm Tiếp lửa) kêu gọi bạn bè, đối tác chung sức mở một gian hàng 0 đồng.

Mua sắm tết 0 đồng tại TP . HCM cho người khuyết tật ngày cuối năm 2026 - Ảnh 1.

Người khiếm thị cùng nhau đến gian hàng 0 đồng mua sắm tết

Ảnh: NVCC

Ngày cuối năm, tại sảnh khu chung cư trên đường Âu Cơ phường Tân Phú tấp nập người đi xe 3 bánh, đi xe lăn đến mua sắm. 122 người đã đến. Cầm trên tay những nhu yếu phẩm thiết thực mà theo lời mọi người chia sẻ là: "Chừng này là đủ cho một cái tết ấm no".

Đó là những mặt hàng thiết yếu phù hợp cho dùng hàng ngày, chia sẻ gánh nặng kinh tế với bà con như gạo, dầu ăn, nước mắm, rau... Ngoài ra cũng có bánh, cá cơm rim, bánh tráng... phù hợp để mọi người ăn trong dịp tết.

Nhiều năm qua, cứ mỗi dịp tết đến, anh Vinh lại kêu gọi bạn bè, đối tác tổ chức nấu bánh chưng tặng người nghèo nhưng bánh thì không bảo quản được dài ngày. Năm nay, cũng là những lời kêu gọi chung tay nhưng anh quyết định mở gian hàng 0 đồng.

Mua sắm tết 0 đồng tại gian hàng đặc biệt ngày cuối năm ở TP.HCM - Ảnh 1.

Người khuyết tật nhận nhiều phần quà từ chương trình

Ảnh: Phan Diệp

Sau khi mua sắm xong, mọi người còn bất ngờ nhận được lì xì 100.000 đồng từ ban tổ chức. Niềm vui nối tiếp niềm vui, chị Thanh Nhi - làm nghề massage khiếm thị chia sẻ: "Ngoài phần quà tại gian hàng, tôi còn nhận thêm 1 suất học bổng toàn phần để học tiếng Anh từ Trung tâm Anh ngữ Ms Trang.

Nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng nhưng Thanh Nhi và những người bạn làm nghề massage kiếm thị của mình cho biết hiện tại công việc của mọi người đang gặp khó khăn. Chị mong muốn đầu năm được kết nối và có 1 công việc phù hợp hơn.

Mua sắm tết 0 đồng tại TP . HCM cho người khuyết tật ngày cuối năm 2026 - Ảnh 3.

Anh Vinh (bìa trái) hỗ trợ mọi người ổn định vị trí ngồi

Ảnh: NVCC

Mua sắm tết 0 đồng tại TP . HCM cho người khuyết tật ngày cuối năm 2026 - Ảnh 4.

Mọi người đi xe lăn điện, xe máy 3 bánh được vào tận sảnh chung cư mua sắm

Ảnh: NVCC

Anh Vinh cũng là người khuyết tật, đại diện doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực công nghệ với nhiều hỗ trợ người yếu thế nhiều năm qua. Vì thế, anh mong muốn tạo ta nhiều môi trường để mọi người giao lưu, học tập. Đặc biệt là tập trung xây dựng những chương trình dạy nghề, giúp người yếu thế hòa nhập, có công việc phù hợp.

"Năm tới, chúng tôi dự định xây dựng một sàn thương mại điện tử, đào tạo nghề bán hàng online. Tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập vào nền kinh tế số", anh Vinh nói.

Khám phá thêm chủ đề

chợ tết đi chợ tết Về quê ăn tết mua sắm tết Bánh chưng TP.HCM
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
