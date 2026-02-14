Lễ Tình nhân 14.2 ở TP.HCM: 1 giờ sáng vẫn bám trụ bán hoa, vì sao?

Hơn 1 giờ sáng ngày lễ Tình nhân 14.2, bà Phan Thị Vân (50 tuổi) - bán các sản phẩm hoa giấy, hoa kẽm nhung... trên đường Võ Văn Ngân (phường Thủ Đức, TP.HCM) vẫn chưa ngủ. Đường phố rạng sáng ngày đầu nghỉ tết 2026 vắng vẻ nhưng bà Vân vẫn cố bám trụ.

"Ngày thường, tôi bán đến gần 12 giờ đêm là dọn hàng về rồi. Năm nay ngày lễ Tình nhân trùng với dịp nghỉ tết nhưng tôi không về quê ăn tết nên ở lại gian hàng luôn, về phòng trọ thấy cũng buồn", người phụ nữ quê Hà Nội cho biết.

Gian hàng bán hoa giấy phục vụ lễ Tình nhân của bà Vân trên đường Võ Văn Ngân lúc hơn 1 giờ ngày 14.2 Ảnh: Phan Diệp

Bà Vân cùng các con vào TP.HCM làm ăn đã hơn 10 năm. Bà có kinh nghiệm bán các sản phẩm thủ công như hoa giấy, hoa kẽm nhung, thú nhồi bông... Khách hàng chủ yếu là giới trẻ, học sinh, sinh viên.

Năm nay, dù biết trước ngày lễ Tình nhân 14.2 trùng với dịp nghỉ tết, khách hàng tiềm năng về quê ăn tết nhưng bà Vân vẫn dọn hàng. Tuy nhiên, cả ngày 13.2, thị trường ế ẩm, bà chỉ bán được vài bó hoa giấy.

"Mấy đứa nhỏ sinh viên trường đại học cạnh chỗ tôi bán đã về quê ăn tết sớm. Những người ở lại thì cũng lo mua hoa chưng tết nên tôi không bán được bao nhiêu, ế lắm", bà nói.

Những bó hoa giấy, hoa sáp có giá khoảng 300.000 đồng/bó; loại lớn khoảng 1 triệu đồng/bó; sản phẩm hoa bằng kẽm nhung, len sợi, khoảng 70.000 đồng - 300.000 đồng Ảnh: Phan Diệp

Một điểm bán hoa giấy ngày lễ Tình nhân vắng khách, sáng 14.2 Ảnh: Phan Diệp

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên các tuyến đường và đặc biệt là khu vực các cổng trường đại học, sản phẩm hoa tươi, hoa giấy phục vụ ngày lễ Tình nhân chỉ lác đác. Các sản phẩm cũng không đa dạng, đồng thời vắng khách mua sắm.

Không chỉ hoa giấy và các sản phẩm thủ công, hoa tươi phục vụ ngày lễ tình nhân năm nay cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm vì trùng với dịp nghỉ tết.

Chị Nguyễn Thị Mỹ, chủ tiệm hoa tươi Hoa Mỹ ở phường Vườn Lài cho biết năm nay ngày lễ Tình nhân dường như "bị lu mờ" khi người dân đã về quê ăn tết. Đoán biết sức mua các sản phẩm hoa phục vụ ngày 14.2 giảm mạnh, chị Mỹ tập trung đầu tư vào hoa phục vụ tết.

Ngày lễ Tình nhân trùng dịp nghỉ tết nên chị Mỹ chỉ làm chủ lực hoa phục vụ tết, khai trương đầu năm... Ảnh: NVCC

"Sản phẩm phục vụ tết chủ lực năm nay của tiệm hoa là hoa lan, gồm các thiết kế đơn giản như hoa lan cắm bình, phối với sen đá cho đến trồng trên gỗ lũa... Giá dao động từ vài triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng/sản phẩm, tùy kích thước, số lượng hoa... Năm nay giá bình ổn, không tăng so với mọi năm", chị Mỹ nói.



