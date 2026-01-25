Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lễ tình nhân Valentine 2026 đúng 27 tết: Có gì đặc biệt mà dân mạng rần rần?

Cao An Biên
Cao An Biên
25/01/2026 06:45 GMT+7

Mạng xã hội đang ào ạt chia sẻ thông tin lễ tình nhân Valentine 2026 năm nay diễn ra vào ngày 27 tết. Có gì đặc biệt mà mọi người quan tâm?

"Có thể bạn chưa biết Valentine 14.2.2026 rơi vào 27 tết", thông tin đang được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ kèm theo sự thích thú và nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Lễ tình nhân Valentine 2026 đúng 27 tết: Có gì đặc biệt mà dân mạng rần rần? - Ảnh 1.

Ngày lễ tình nhân 2026 rơi vào 27 tết

ẢNH: AI

Bên dưới một bài đăng có gần 5.000 lượt thích, chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước, bày tỏ sự hào hứng khi cho rằng đây là Valentine đặc biệt vì diễn ra vào ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tuy nhiên, một bộ phận khác thì không quá quan tâm ngày này vì… "không có người yêu".

"Thay vì hoa và socola ta nên tặng đôi gà và cặp bánh chưng, vừa thiết thực vừa ý nghĩa!", tài khoản Vọng Nguyệt Chi Miêu bình luận vui. Nickname Tấn Phan chia sẻ: "Hoa thì tặng vạn thọ, socola thì mình thay tặng hạt dẻ hay macca cũng được".

Thú vị về ngày Valentine 14.2

Theo chuyên gia lịch pháp, thông tin Valentine 2026 vào ngày 27 tết mà dân mạng chia sẻ là chính xác, tuy nhiên điều này là bình thường trong âm lịch lẫn dương lịch. Năm 2029, ngày này thậm chí còn rơi vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Dậu.

Timeanddate.com cho hay Ngày lễ tình nhân được tổ chức vào ngày 14.2 dương lịch hằng năm như một dịp để thể hiện tình yêu và sự trìu mến dưới nhiều hình thức. Ngày lễ này được kỷ niệm rộng rãi với những tấm thiệp, quà tặng và những cử chỉ chu đáo khác.

Ngày lễ tình nhân, thường được gọi là ngày Valentine được tổ chức hằng năm vào ngày 14.2 tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Ngày này cũng trở nên phổ biến ở Việt Nam thời điểm hiện tại.

Tại Mỹ, ngày Valentine là ngày lễ kỷ niệm tình yêu và sự gắn bó giữa các cặp đôi, thành viên gia đình, bạn bè và những người thân yêu khác. Ngày nay, ngày lễ này chủ yếu gắn liền với tình yêu lãng mạn và việc trao đổi thiệp, quà tặng nhân ngày Valentine.

Lễ tình nhân Valentine 2026 đúng 27 tết: Có gì đặc biệt mà dân mạng rần rần? - Ảnh 2.

Hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ là biểu tượng của ngày Valentine 14.2

ẢNH: CAO AN BIÊN

Các biểu tượng của ngày này gồm: Trái tim - biểu tượng kinh điển của tình yêu và sự trìu mến; Cupid - vị thần tình yêu của La Mã, thường được miêu tả với cung tên; Hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ - tượng trưng cho tình yêu, sự lãng mạn và đam mê; Socola - thường được đựng trong hộp hình trái tim…

Đón Valentine đầu tiên cùng người yêu, anh Thanh Hòa (20 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM cho biết ngày này, có thể anh và nửa kia sẽ không ở cạnh bên vì về quê đón tết.

"Tụi mình một người quê ở Đắk Lắk, một người ở Tây Ninh, tết năm nay dự định đón giao thừa bên gia đình. Tuy là đón Valentine xa nhau nhưng chắc chắn mình cũng có kế hoạch để tặng quà cho bạn ấy", chàng trai trẻ chia sẻ.

