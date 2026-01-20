Hôm nay bắt đầu tiết Đại hàn: Không khí lạnh tăng cường, người Việt lưu ý gì?

Theo dương lịch hôm nay là thứ ba, ngày 20.1. Lịch âm là ngày thứ hai của tháng chạp (tháng 12 âm lịch), theo cách gọi can chi là ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Người Việt bắt đầu đón tiết Đại hàn hôm nay.

Người Việt bắt đầu đón tiết Đại hàn hôm nay ẢNH: AI

Hôm qua là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 19.1. Người Việt vừa trải qua ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, còn gọi là tháng chạp, tháng củ mật. Theo cách gọi can chi là ngày Quý Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Hôm qua cũng là cuối cùng của tiết khí Tiểu hàn. Như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên của tiết khí Đại hàn, tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí trong năm. Tiết khí này kéo dài tới ngày 3.2.2026. Vào ngày 4.2.2026 dương lịch, tức ngày 17 tháng chạp năm Ất Tỵ, tiết khí Lập xuân sẽ nối tiếp.

Tiết Đại hàn, người Việt cần lưu ý gì?

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Theo chuyên gia, Đại hàn có ý nghĩa là "rét đậm". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Đại hàn ứng với kinh độ mặt trời bằng 300°.

Tiết Đại hàn được xem là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm ẢNH: CAO AN BIÊN

Đại hàn là thời điểm rét đậm rét hại nhất trong năm, là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, nhưng cũng thầm báo hiệu mùa xuân mới sắp về. Theo phong tục xưa, mỗi khi đến tiết Đại hàn, mọi người bắt đầu bận rộn tân trang nhà cửa, làm dưa muối, chuẩn bị đồ tết.

Tiết Đại hàn là khoảng thời gian nông nhàn sau chuỗi ngày bận rộn của các mùa xuân, hạ, thu. Đây cũng là thời điểm kết thúc chu kỳ 4 mùa. Thời điểm này do sự thay đổi về thời tiết, nhiều người cần chú ý về mặt sức khỏe để tránh ảnh hưởng.