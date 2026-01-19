Hôm nay 19.1 là ngày gì? Lịch âm mùng 1 tháng chạp có gì đặc biệt?

Theo dương lịch, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 19.1. Lịch âm hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch, còn gọi là tháng chạp, tháng củ mật. Theo cách gọi can chi hôm nay là ngày Quý Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Hôm nay ngày 19.1 được nhiều người quan tâm ẢNH: AI

Người Việt vẫn đang trong khoảng thời gian của tiết khí Tiểu hàn, tiết khí thứ 23 trong số 24 tiết khí trong năm. Chỉ còn vài ngày nữa, tiết khí Đại hàn, tiết khí cuối cùng sẽ tiếp nối, đánh dấu thời tiết trở nên lạnh hơn.

Hôm nay là ngày được nhiều người quan tâm vì là ngày đầu tiên của tháng chạp, tức tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, đánh dấu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần.

Tháng chạp có gì đặc biệt?

Theo lịch, tháng chạp năm Ất Tỵ 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 19.1.2026 dương lịch và kết thúc vào ngày 16.2.2026 dương lịch. Tháng này không nằm trọn trong một tháng dương lịch cụ thể, mà kéo dài từ giữa tháng 1 sang giữa tháng 2.2026.

Hôm nay là ngày đầu tháng chạp, đánh dấu Tết Nguyên đán đến rất gần ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo chuyên gia, trên bình diện ngôn ngữ, "tháng chạp" thực chất là cách gọi được Việt hóa từ "lạp nguyệt", tên gọi của tháng cuối cùng trong năm âm lịch theo tiếng Hán.

Tháng chạp là tháng đặc biệt trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam với 4 lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp mà hầu hết các gia đình Việt thực hiện một cách trang trọng, đó chính là lễ cúng mùng 1 tháng chạp, cúng rằm tháng chạp, cúng ông Công ông Táo và cúng tất niên.

Không chỉ vậy, tháng chạp cũng là thời điểm diễn ra lễ tảo mộ, một phong tục đẹp và giàu ý nghĩa. Vào những ngày cuối năm âm lịch, các gia đình thường tổ chức đi thăm viếng, quét dọn và thắp hương tại phần mộ tổ tiên. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ, tri ân người đã khuất, “mời” tổ tiên về ăn tết cùng con cháu.

Tháng chạp với nhiều hoạt động ý nghĩa trong văn hóa của người Việt ẢNH: CAO AN BIÊN

Tháng này cũng là lúc nhiều gia đình Việt Nam bắt tay vào việc tổng vệ sinh, quét dọn nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, lau chùi bàn thờ. Không chỉ nhằm làm cho không gian sống gọn gàng, sạch sẽ hơn, mà còn mang ý nghĩa “tống cựu nghênh tân”, tiễn cái cũ đi, đón điều mới đến trước thềm năm mới âm lịch.

Ngày 19.1 là Ngày bỏng ngô Theo Timeanddate.com, ở một số quốc gia phương Tây, 19.1 là một ngày lễ vui vẻ - Ngày bỏng ngô. Đây là ngày để mọi người tổ chức một buổi xem phim ngẫu hứng, chỉ để bạn có thể thưởng thức bỏng ngô giòn tan, mặn mà và thơm mùi bơ. Hoặc, nếu bạn hảo ngọt, hãy tự thưởng cho mình một ít bỏng ngô caramel thơm ngon. Bỏng ngô có một lịch sử rất lâu đời và đa dạng. Các nhà sử học tin rằng ngô có hạt có thể nổ được lần đầu tiên được trồng vào khoảng năm 5000 trước Công nguyên ở Mexico. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bằng chứng về dụng cụ làm bỏng ngô đầu tiên, một dụng cụ có lỗ và tay cầm có niên đại từ năm 400 sau Công nguyên ở Peru. Trong nhiều nền văn hóa bản địa, ngô và bỏng ngô được sử dụng cho mục đích tôn giáo và trang trí. Bỏng ngô trở nên phổ biến ở Mỹ vào khoảng đầu những năm 1900 khi nó được bán ở các góc phố với tên gọi là Pearls. Hiện nay, đây là món ăn vặt được ưa chuộng tại các rạp chiếu phim, nhưng ban đầu các chủ rạp phản đối việc bán bỏng ngô trong rạp.



