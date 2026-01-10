Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 10.1 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm có gì đặc biệt?

Cao An Biên
Cao An Biên
10/01/2026 05:30 GMT+7

Hôm nay 10.1 đánh dấu ngày thứ 10 chúng ta bước sang năm mới 2026. Trên mạng xã hội, nhiều người quan tâm tới ngày này, có gì đặc biệt?

Theo dương lịch, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 10.1. Lịch âm hôm nay là ngày 22 tháng 11, còn gọi là ngày Giáp Thân, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Người Việt vẫn đang trong những ngày giữa tiết Tiểu hàn, tiết khí thứ 23 trong tổng 24 tiết khí trong năm.

Hôm nay 10.1 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Chúng ta đã đi qua 10 ngày đầu tiên của năm mới 2026

ẢNH: AI

Tiết khí Tiểu hàn bắt đầu vào ngày 5.1 và kết thúc vào ngày 19.1 dương lịch. Hôm nay là ngày 10.1, như vậy chỉ còn 9 ngày nữa, tiết khí này sẽ chính thức kết thúc. Ngay hôm sau 20.1, tiết khí cuối cùng trong năm là Đại hàn sẽ tiếp nối, đánh dấu thời tiết sẽ ngày càng lạnh hơn.

Tại Việt Nam, ngày 10.1 không đánh dấu sự kiện đặc biệt hay ngày lễ nào. Ngày 10.1 hằng năm được xem là ngày ngày truyền thống của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Trên mạng xã hội, hôm nay được nhiều người trong cộng đồng yêu thiên văn quan tâm vì đánh dấu sự kiện sao Mộc, hành tinh lớn nhất hệ mặt trời đạt vị trí trực đối với màn trình diễn ngoạn mục trên bầu trời đêm.

Sao Mộc ngày 10.1 có gì thú vị?

Cụ thể trong hôm nay, sao Mộc sẽ đạt đến vị trí trực đối khi nó nằm đối diện trực tiếp với mặt trời trên bầu trời khi quan sát từ trái đất. Hành tinh này sẽ sáng hơn và trông lớn hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm nay.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), xung quanh thời điểm trực đối, sao Mộc gần như có thể được nhìn thấy suốt cả đêm. Hành tinh này sẽ mọc ở phía đông lúc hoàng hôn, lên cao nhất trên bầu trời vào khoảng nửa đêm và lặn ở phía tây khi bình minh đến.

Hôm nay 10.1 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Ngắm bầu trời đêm tháng 1.2026

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Hiện tại, sao Mộc đang tỏa sáng rực rỡ trong chòm sao Gemini (Song Tử), gần hai ngôi sao sáng Castor và Pollux. Với độ sáng biểu kiến - 2,7, sao Mộc sẽ sáng hơn rất nhiều so với Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm hiện nay.

Với mắt thường, Mộc tinh trông như một “ngôi sao” sáng chói, ánh sáng ổn định. Nhưng chỉ cần một chiếc ống nhòm, bạn đã có thể nhìn thấy bốn vệ tinh Galileo lớn nhất như những người bạn đồng hành tí hon bên cạnh đĩa sáng của hành tinh này. Một kính thiên văn nhỏ thậm chí cho phép chúng ta quan sát các dải mây đặc trưng của sao Mộc!

Khám phá thêm chủ đề

