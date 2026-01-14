Hôm nay 14.1 là ngày gì? Theo lịch âm, khi nào tới tháng cuối cùng của năm?

Theo dương lịch hôm nay là thứ tư giữa tuần, ngày 14.1. Lịch âm hôm nay là ngày 26 tháng 11, còn gọi là ngày Mậu Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, người Việt sẽ đón tháng âm lịch cuối cùng trong năm Ất Tỵ, còn gọi là tháng Kỷ Sửu.

Tháng này bắt đầu vào ngày 19.1 dương lịch, theo lịch âm là ngày Quý Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Tháng cuối cùng này đánh dấu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần.

Theo chuyên gia lịch pháp, người phương Đông cổ đặt ra 2 yếu tố là can và chi, hay gọi đầy đủ là thiên can và địa chi, đều có cơ sở từ quan sát thiên văn. Cụ thể, có 10 can khác nhau, còn được phối hợp với âm dương và ngũ hành: Giáp, Ất tương ứng với Mộc; Bính, Đinh tương ứng với Hỏa; Mậu, Kỷ tương ứng với Thổ; Canh, Tân tương ứng với Kim; Nhâm, Quý tương ứng với Thủy. 12 chi gồm có: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Thiên can và địa chi là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại nhiều nước châu Á, chủ yếu ở khu vực Đông Á. Nó được áp dụng với tổ hợp chu kỳ 60 trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian như ngày, giờ, năm, tháng.

Mỗi ngày, tháng, năm trong âm lịch được gọi tên bằng một can đi với một chi. Vì bội số chung nhỏ nhất của 10 và 12 là 60 nên có thể thấy ngay rằng cứ 60 ngày/tháng/năm thì chu kỳ mới kết thúc.

Chẳng hạn chúng ta đang ở năm Ất Tỵ thì phải đúng 60 năm sau mới gặp lại được năm Ất Tỵ lần nữa. Theo phân tích trên, vì mùng 1 tháng 1 âm lịch năm nay (năm 2025) là ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Dần, năm Ất Tỵ thì hôm nay ngày 26 tháng 11, còn gọi là ngày Mậu Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Năm 2025 theo can và chi là Ất Tỵ, tương ứng, năm 2026 sẽ là năm Bính Ngọ.

Tại Việt Nam, ngày 14.1 không đánh dấu nhiều sự kiện hay ngày lễ lớn. Tuy nhiên ở một số quốc gia trên thế giới, đây là ngày khá thú vị. Đến với đất nước Hàn Quốc nếu để ý bạn sẽ thấy ngoài những ngày lễ lớn như tết, trung thu... những ngày lễ còn lại của Hàn Quốc phần lớn đều được tổ chức vào ngày 14 hằng tháng.

Trong đó, ngày 14.1 hôm nay còn được biết tới là ngày Diary Day. Vào ngày này, các đôi yêu nhau thường tặng quà là những cuốn sổ mới dùng để viết nhật ký. Quyển sổ này dùng để viết về những kế hoạch cho một năm. Đây là món quà rất ý nghĩa đối với người dân Hàn.

Với một số quốc gia phương Tây, 14.1 là một ngày lễ vui vẻ - Ngày sắp xếp lại nhà cửa (Organize Your Home Day). Theo Timeanddate.com, vào ngày này nhiều người bắt đầu sớm công việc dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa đón mùa xuân.

"Sống có tổ chức, ngăn nắp có thể giúp cân bằng cuộc sống của bạn. Nó có thể giảm căng thẳng và giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Nó có thể giúp bạn không phải tìm kiếm đồ đạc hoặc mua những thứ không cần thiết. Nếu bạn biến việc này thành lối sống của mình ngay hôm nay, nó sẽ sớm trở thành một thói quen và bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích trong những năm tới", chuyên gia cho biết.

Ngày này khuyến khích mọi người vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, có thể thực hiện cùng các thành viên trong gia đình. Bạn cũng có thể lập kế hoạch sắp xếp nhà cửa bằng cách mỗi tuần hãy dọn dẹp một phòng hoặc một khu vực, và bạn sẽ sớm có một ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp. Ý nghĩa hơn khi bạn có thể dọn dẹp nhà cửa bằng cách quyên tặng những thứ bạn không còn dùng nữa.

