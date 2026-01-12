Hôm nay 12.1 là ngày gì? Theo lịch âm khi nào tới tháng chạp, tháng giêng?

Theo dương lịch, hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 12.1. Lịch âm hôm nay là ngày 24 tháng 11, còn gọi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Chúng ta đang giữa giai đoạn của tiết khí Tiểu hàn, sắp bước qua tiết Đại hàn đánh dấu thời tiết có nhiều đợt lạnh hơn.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 12.1 ẢNH: AI

Hôm nay là ngày gì?

Hôm qua ngày 11.1, mạng xã hội Việt Nam thích thú chia sẻ về ngày Quốc tế cảm ơn (International thank you day). Ngày Quốc tế cảm ơn được tổ chức hằng năm vào ngày 11.1.

Đây là ngày nhắc nhở mỗi người nên bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn theo một cách nào đó. Ngày này được thành lập để công nhận tầm quan trọng của việc luôn nói lời cảm ơn.

Trong khi đó, hôm nay 12.1 được xem là một ngày thú vị với một số nước phương Tây. Timeanddate.com cho biết đây là ngày lễ vui vẻ, Ngày dọn dẹp bàn làm việc. Để tôn vinh một không gian làm việc gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, ngày thứ hai thứ hai của tháng 1 được xem là Ngày dọn dẹp bàn làm việc.

Hãy dành vài giờ để sắp xếp lại tất cả giấy tờ đã chất đống trong năm qua và loại bỏ những thứ bạn không còn dùng đến trên bàn làm việc nữa

Các chuyên gia và nhà khoa học về năng suất lao động đều đồng ý rằng một không gian làm việc hiệu quả rất quan trọng để có một cuộc sống công việc trọn vẹn và năng suất. Bàn làm việc sạch sẽ và ngăn nắp giúp người lao động tập trung, sắp xếp và xử lý thông tin tốt hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy những người làm việc trong không gian bừa bộn thường dễ cảm thấy bực bội hơn những người có không gian làm việc gọn gàng và sạch sẽ.

Người Việt sắp đón tháng chạp theo lịch âm, có gì đặc biệt?

Theo cách đếm "một, chạp, giêng, hai…" trong dân gian, tháng thứ mười một trong năm tính từ Tết Nguyên đán gọi là tháng một, còn tháng đầu tiên trong năm là tháng giêng.

Tháng 11 âm lịch hiện tại sắp trôi qua là tháng một trong cách đếm trên, thì tháng chạp là tháng 12 âm lịch tới đây. Tháng chạp bắt đầu vào ngày 19.1 dương lịch, theo lịch âm là ngày Quý Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Hết tháng chạp, người Việt sẽ chính thức đón tháng giêng, tháng đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, cũng là Tết Nguyên đán được nhiều người mong chờ. Như vậy, tính từ hôm nay, chỉ còn 7 ngày nữa người Việt sẽ đón tháng chạp.

Tháng chạp trong cách gọi dân gian là tháng 12 âm lịch ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên các cuốn lịch treo tường ngày nay, người soạn lịch thường ghi tháng âm lịch bằng cách đánh số từ 1 đến 12 giống như dương lịch. Chúng ta có thể để ý rằng tháng thứ mười một trong năm, tức tháng này được gọi là "một" trong cách nói dân gian nêu trên. Đây là tháng Tý, tức là tháng đầu tiên của một chu kỳ 12 chi.

Theo đó, 12 chi gồm có: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Các nhà nghiên cứu lịch pháp cho biết trên thực tế trong lịch sử đã có một giai đoạn khá dài người phương Đông lấy tháng này làm tháng đầu tiên của năm.

Tháng Tý là tháng khởi đầu và thông thường ngày Đông chí hằng năm luôn rơi vào tháng này. Sau này quy ước tính điểm khởi đầu của năm thay đổi nên tháng Dần vốn là tháng thứ ba lại được chọn làm tháng đầu tiên của năm.