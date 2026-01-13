Ngày 24.11 là Ngày văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ hưởng lương: Dân mạng hào hứng

Sáng 13.1, thông tin thống nhất chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương để người dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị thu hút sự quan tâm của mọi người.



Thời điểm này, thông tin được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, phấn khích với lượt tìm kiếm từ khóa "Ngày Văn hóa Việt Nam" tăng vọt trên Google Trends vào trưa 13.1.

Người dân TP.HCM vui chơi vào ngày nghỉ ẢNH: CAO AN BIÊN

Tài khoản Phan Vũ Phương Thảo chia sẻ: "Mình làm công việc văn phòng, nghe thông tin được nghỉ thêm 1 ngày vui cả buổi sáng. Tuyệt vời quá, đời sống tinh thần của người dân được quan tâm thật nhiều". Bạn Phạm Văn Hùng cho hay: "Mình nghĩ đây cũng có thể coi là cơ hội để kinh tế du lịch phát triển thêm một chút, người dân có thời gian, nghỉ ngơi. Gia đình mình sẽ lên kế hoạch đi chơi từ ngày hôm nay, không biết có sớm không".

Dân mạng hào hứng với thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở một ngày nghỉ, mà trở thành dịp để lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh giá trị truyền thống. Năm nay ngày 24.11 rơi vào thứ ba, nhiều người cho rằng việc có thêm một ngày nghỉ lễ giữa tuần sẽ giúp nhịp làm việc bớt căng thẳng.

"Hy vọng mỗi năm đến ngày 24.11, mọi người sẽ nhớ nhiều đến văn hóa Việt Nam chứ không chỉ nhớ là ngày… được nghỉ", bình luận của nick name T.H nhận hàng trăm lượt like. Nhiều ý kiến khác bày tỏ kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ trở thành dịp để gia đình sum họp, cùng nhau trải nghiệm các không gian nghệ thuật. Bạn Minh Thảo viết: "Mình nghĩ ngoài ngày nghỉ hưởng nguyên lương mong ngày 24.11 mỗi năm sẽ có nhiều hoạt động miễn phí như tham quan triển lãm, bảo tàng… để người dân cùng tham gia".

