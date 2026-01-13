Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngày 24.11 là Ngày văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ hưởng lương: Dân mạng hào hứng

Dương Lan
Dương Lan
13/01/2026 12:05 GMT+7

Thông tin ngày 24.11 hằng năm được thống nhất chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương khiến mạng xã hội 'dậy sóng' với hàng loạt phản ứng tích cực từ người dân, đặc biệt là người lao động.

Sáng 13.1, thông tin thống nhất chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương để người dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị thu hút sự quan tâm của mọi người.

Thời điểm này, thông tin được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, phấn khích với lượt tìm kiếm từ khóa "Ngày Văn hóa Việt Nam" tăng vọt trên Google Trends vào trưa 13.1.

Ngày 24.11 là Ngày văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ hưởng lương: Dân mạng hào hứng - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM vui chơi vào ngày nghỉ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tài khoản Phan Vũ Phương Thảo chia sẻ: "Mình làm công việc văn phòng, nghe thông tin được nghỉ thêm 1 ngày vui cả buổi sáng. Tuyệt vời quá, đời sống tinh thần của người dân được quan tâm thật nhiều". Bạn Phạm Văn Hùng cho hay: "Mình nghĩ đây cũng có thể coi là cơ hội để kinh tế du lịch phát triển thêm một chút, người dân có thời gian, nghỉ ngơi. Gia đình mình sẽ lên kế hoạch đi chơi từ ngày hôm nay, không biết có sớm không".

Ngày 24.11 là Ngày văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ hưởng lương: Dân mạng hào hứng - Ảnh 2.

Dân mạng hào hứng với thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở một ngày nghỉ, mà trở thành dịp để lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh giá trị truyền thống. Năm nay ngày 24.11 rơi vào thứ ba, nhiều người cho rằng việc có thêm một ngày nghỉ lễ giữa tuần sẽ giúp nhịp làm việc bớt căng thẳng.

"Hy vọng mỗi năm đến ngày 24.11, mọi người sẽ nhớ nhiều đến văn hóa Việt Nam chứ không chỉ nhớ là ngày… được nghỉ", bình luận của nick name T.H nhận hàng trăm lượt like. Nhiều ý kiến khác bày tỏ kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ trở thành dịp để gia đình sum họp, cùng nhau trải nghiệm các không gian nghệ thuật. Bạn Minh Thảo viết: "Mình nghĩ ngoài ngày nghỉ hưởng nguyên lương mong ngày 24.11 mỗi năm sẽ có nhiều hoạt động miễn phí như tham quan triển lãm, bảo tàng… để người dân cùng tham gia".

Bạn cảm thấy như thế nào với thông tin này? Hãy để lại bình luận với chúng tôi trong phần bên dưới.

Tin liên quan

Hôm nay 11.1 là ngày gì mà dân mạng chia sẻ? Lịch âm có gì thú vị?

Hôm nay 11.1 là ngày gì mà dân mạng chia sẻ? Lịch âm có gì thú vị?

Hôm nay là ngày 11.1, mạng xã hội chia sẻ nhiều về ngày này. Vậy, hôm nay là ngày gì và theo lịch âm có gì đặc biệt?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 9 ngày liên tục: Dân mạng háo hức đếm ngược

Khoảnh khắc người phụ nữ trúng 1 tỉ đồng vé số cào khiến dân mạng xôn xao

Khám phá thêm chủ đề

ngày văn hóa việt nam ngày 24.11 thống nhất Ngày Văn hóa Việt Nam ngày nghỉ ngày nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 là ngày gì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận