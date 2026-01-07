Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khoảnh khắc người phụ nữ trúng 1 tỉ đồng vé số cào khiến dân mạng xôn xao

Dương Lan - Cao An Biên
07/01/2026 16:12 GMT+7

'Trúng 1 tỉ thiệt luôn', 'trúng 1 tỉ rồi', 'tui chưa cào hết mà tui thấy trúng 1 tỉ rồi', 'trời ơi, trúng 1 tỉ rồi'… clip người phụ nữ ở Tây Ninh bất ngờ phát hiện mình trúng đặc biệt vé số cào được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bất ngờ phát hiện trúng đặc biệt vé số cào trị giá 1 tỉ đồng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong clip, sau khi phát hiện trúng đặc biệt, người này thông báo, bày tỏ sự mừng rỡ với chủ đại lý vé số đang đứng gần đó. Sau khi thấy khách trúng số, chủ đại lý cũng nhảy lên mừng rỡ, vội tháo chiếc nón đang đội trên đầu chia vui cùng vị khách may mắn. Đoạn clip đạt hàng triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội với nhiều bình luận tích cực.

Clip người phụ nữ trúng 1 tỉ vé số cào gây 'sốt': Người trong cuộc nói gì? - Ảnh 1.

Người phụ nữ (trái) cào vé số và phát hiện trúng đặc biệt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài khoản Nguyễn Mai viết: "Xem mà vui lây cho người trúng số, chúc mừng chị và gia đình nhé". Bạn Thu Hà chia sẻ: "Chủ đại lý vé số coi bộ còn mừng hơn khách trúng nữa, nhìn clip vui quá đi".

Clip người phụ nữ mừng rỡ phát hiện trúng đặc biệt vé số cào

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Cẩm Thúy (38 tuổi), chủ đại lý vé số Tỷ Phú ở xã Mỹ Lộc (Tây Ninh) cho biết người phụ nữ trúng số mua vé số cào tại đại lý của chị. Chị Thúy trích xuất camera ghi lại khoảnh khắc đó với ý định chia sẻ "cho vui" cũng như tạo động lực cho khách mua vé số.

Cụ thể, tờ vé với mã 206, thuộc trò chơi "Ô số bí ẩn". Sau khi cào, số 54 trị giá 1 tỉ đồng trong "ô số của bạn" trùng với số 54 trong "ô số trúng thưởng" nên vị khách trúng giải đặc biệt.

"Vị khách trúng số là khách quen của đại lý cũng bán vé số dạo, thường xuyên ghé chơi, nói chuyện với tôi. Hôm đó, bạn ấy mua 4 tờ, cào tờ cuối cùng phát hiện trúng đặc biệt. Khi trúng, người phụ nữ quay qua báo với tôi với khuôn mặt hốt hoảng. Lúc đầu, tôi chưa tin vì trước giờ tôi chưa thấy ai trúng vé số cào nên phải tự mình dò lại lần nữa để cho chắc chắn", chị Cẩm Thúy chia sẻ.

Clip người phụ nữ trúng 1 tỉ vé số cào gây 'sốt': Người trong cuộc nói gì? - Ảnh 2.

Chị Thúy (đội nón) tự kiểm tra kết quả để chắc chắn vị khách trúng đặc biệt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Thúy kinh doanh đại lý vé số cấp 2 nên không có đủ tiền đổi thưởng cho vị khách. Ngày 5.1, chị cùng người phụ nữ trúng số ghé đại lý vé số cấp 1 tiến hành đổi thưởng. Trên đường đi, vị khách mừng đến run người, đến lúc cầm được tiền trong tay mới nhẹ nhõm hơn.

"Người phụ nữ chưa có nhà riêng, ở chung với nhà bà ngoại chồng nên dự định sẽ dùng tiền trúng số cất nhà. Sau khi trúng số, người này mua con heo quay đến bàn thờ của đại lý cúng tạ. Tôi kinh doanh vé số khá lâu nhưng chỉ bán cho khách lẻ, không bỏ mối cho bạn hàng", chủ đại lý Tỷ Phú nói.

