Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam, khách TP.HCM 'rinh lộc' đầu năm về nhà

Dương Lan - Cao An Biên
06/01/2026 09:33 GMT+7

Những ngày đầu năm 2026, một đại lý vé số ở TP.HCM liền đổi thưởng hàng chục tờ trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1 cho khách.

Hệ thống đại lý vé số Đại Phát cho biết vừa đổi thưởng 35 tờ trúng an ủi cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1. Cụ thể, 35 tờ có các dãy số 020288, 120288, 220288, 320288 thuộc đài Tiền Giang trúng an ủi với tổng số tiền là 1,75 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Bên cạnh những tờ trúng an ủi, hệ thống đại lý này còn đổi thưởng 20 tờ trúng khuyến khích mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 120 triệu đồng.

Hàng loạt tờ xổ số miền Nam trúng số, khách TP.HCM 'rinh lộc' đầu năm về nhà - Ảnh 1.

27/35 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 1 được đổi thưởng

ẢNH: NVCC

"Nhiều tờ trúng xổ số miền Nam lộ diện, đại lý chúc mừng quý khách đầu năm may mắn rinh lộc về nhà. Ngoài những tờ trúng an ủi và trúng khuyến khích được đại lý đổi thưởng, chúng tôi còn bán cho khách có những tờ có dãy số 520288 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số ngày 4 tháng 1 trúng độc đắc. Tuy nhiên, chủ nhân trúng độc đắc chưa liên hệ đổi thưởng", hệ thống đại lý vé số Đại Phát cho biết.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cùng 12 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Trà Vinh ngày 2 tháng 1, có dãy số may mắn 195707. Tổng trị giá những tờ vé số độc đắc lẫn an ủi là 10,6 tỉ đồng, chưa tính thuế. Chủ đại lý vé số Phú Vinh cho biết đã đổi thưởng cho 2 khách khác nhau.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 4 tháng 1 xổ số ngày 4 tháng 1 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 4 tháng 1
