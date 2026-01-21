Hôm nay 21.1 là ngày gì liên quan tới loài sóc? Lịch âm có gì đặc biệt?

Theo dương lịch, hôm nay 21.1 là ngày thứ 21 của năm mới 2026. Theo lịch âm đây là ngày mùng 3 tháng chạp (tháng 12 âm lịch), theo cách gọi can chi là ngày Ất Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Hôm nay là ngày 21.1, là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Hôm qua, ngày 20.1 là ngày thứ hai của tháng chạp (tháng 12 âm lịch), theo cách gọi can chi là ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Đây cũng là ngày đầu tiên người Việt bắt đầu đón tiết Đại hàn.

Đại hàn là tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí trong năm, đánh dấu thời điểm rét đậm rét hại nhất, là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, nhưng cũng thầm báo hiệu mùa xuân mới sắp về. Theo phong tục xưa, mỗi khi đến tiết Đại hàn, mọi người bắt đầu bận rộn tân trang nhà cửa, làm dưa muối, chuẩn bị đồ tết.

Ngày 21.1 là ngày gì đặc biệt?

Tại Việt Nam, ngày 21.1 trong dương lịch không đánh dấu nhiều sự kiện lớn, nổi bật. Tuy nhiên, theo văn hóa phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ liên quan tới loài sóc.

Ngày 21.1 là Ngày tôn vinh loài sóc, một ngày để ghi nhận vai trò của sóc trong tự nhiên và môi trường. Đây là một ngày lễ không chính thức do Christy McKeown, người chuyên phục hồi động vật hoang dã ở Bắc Carolina (Mỹ) khởi xướng vào năm 2001, nhằm khuyến khích mọi người đặt hạt và quả hạch cho những loài gặm nhấm dễ thương này.

Sóc được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi trên trái đất. Chúng có nguồn gốc từ châu Phi, châu Mỹ, châu Âu và châu Á (bao gồm Việt Nam) và đã được du nhập vào Úc. Ở Bắc Mỹ, sóc xám phương Tây và phương Đông rất phổ biến.

Sóc là loài động vật phổ biến, có thể bắt gặp nhiều nơi trên thế giới

Ở châu Âu, sóc đỏ phổ biến hơn, nhưng số lượng của chúng ở Anh và Ireland đang giảm. Sự suy giảm số lượng sóc đỏ có liên quan đến việc du nhập sóc xám phương Đông từ Bắc Mỹ.

Vào ngày lễ vui vẻ này, bạn có thể hưởng ứng bằng cách để thức ăn ở sân nhà cho sóc, nhưng nhớ tìm hiểu xem loại thức ăn nào được coi là tốt cho chúng. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về sóc bằng cách xem phim tài liệu về loài gặm nhấm này hoặc đơn giản là quan sát những con sóc trong sân nhà bạn…

Bạn nghĩ gì về ngày đặc biệt này dành cho loài sóc theo quan niệm của người phương Tây? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.