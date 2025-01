Xem nhanh 20h ngày 21.1: Ngày đầu nhậm chức, ông Trump ký loạt sắc lệnh 'đảo ngược' gây sốc

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Những quyết định 'thay đổi 180 độ' Tổng thống Trump đưa ra sau khi nhậm chức

Ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20.1.2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng ký một loạt văn kiện quan trọng. Trong số đó, có nhiều quyết định rút Mỹ khỏi nhiều cam kết quốc tế và đảo ngược các chính sách của người tiền nhiệm Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO với lý do tổ chức này "ứng phó kém" trong đại dịch Covid-19 và không thực hiện cải cách cần thiết. Mỹ sẽ ngừng cấp quỹ, hỗ trợ và triệu hồi nhân viên làm việc cho WHO.

Ông Trump ký các sắc lệnh từ phòng bầu dục

Ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, cho rằng thỏa thuận này bất công và gây bất lợi cho ngành công nghiệp Mỹ. Quyết định phù hợp với mục tiêu hỗ trợ các công ty khai thác dầu khí trong nước.

Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đẩy mạnh hoạt động khai thác dầu khí, đảo ngược các chính sách bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo của chính quyền Biden.

Tổng thống Trump ký lệnh ân xá cho khoảng 1.500 người liên quan vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Điểm lại những quyết định quan trọng nhất của Tổng thống Trump sau khi nhậm chức

Ông Trump hủy nhiều sắc lệnh của người tiền nhiệm, bao gồm các chính sách về công bằng chủng tộc, hỗ trợ cộng đồng LGBTQ++, và mục tiêu phát triển xe điện. Đồng thời, ông ký các sắc lệnh yêu cầu nhân viên liên bang quay lại làm việc trực tiếp và ngừng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày.

Chính sách đối ngoại của ông Trump: chấm dứt chiến sự Ukraine, mua Greenland

Ông cũng khẳng định sẽ kiểm soát kênh đào Panama và đánh thuế 25% vào Canada và Mexico nếu hai nước này không hạn chế dòng vận chuyển ma túy và người di cư vào Mỹ. Sau đây là phác họa các đề xuất chính sách đối ngoại mà ông Trump cam kết thực hiện sau khi ông nhậm chức.

Ông Trump nói trong nhiệm kỳ của ông, Mỹ về cơ bản sẽ cân nhắc lại "mục tiêu và sứ mệnh của NATO".

Ông đã cam kết yêu cầu châu Âu thanh toán cho Mỹ "gần 200 tỉ USD" viện trợ vũ khí đã gửi cho Ukraine, và ông không cam kết tiếp tục viện trợ Kyiv.

Ông Trump đã cắt giảm tài trợ quốc phòng cho NATO trong nhiệm kỳ đầu tiên và thường xuyên phàn nàn rằng Mỹ đang đóng góp nhiều hơn so với các thành viên khác. Trong những tuần gần đây, ông nói các thành viên NATO nên chi 5% GDP cho quốc phòng, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% hiện tại.

Về xung đột Ukraine, ông Trump trong chiến dịch bầu cử năm 2024 tuyên bố ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột ngay cả trước khi nhậm chức. Nhưng kể từ khi tái đắc cử, ông đã không nhắc lại cam kết đó và các cố vấn hiện thừa nhận rằng sẽ phải mất nhiều tháng để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Chính sách đối ngoại của ông Trump: chấm dứt chiến sự Ukraine, mua Greenland

Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng Kyiv có thể phải nhượng lại một số lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình, một quan điểm được các cố vấn chủ chốt của ông ủng hộ. Ông Trump nói Tổng thống Nga Vladimir Putin nên đạt thỏa thuận với Ukraine để chấm dứt chiến sự, nếu không thì Moscow "sẽ gặp rắc rối lớn".

Mặc dù kế hoạch của ông vẫn chưa hoàn thiện, nhưng hầu hết các trợ lý chủ chốt của ông đều ủng hộ việc loại bỏ tư cách thành viên NATO cho Ukraine, ít nhất là trong tương lai gần. Họ cũng ủng hộ ý tưởng đóng băng chiến tuyến tại vị trí hiện tại.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.