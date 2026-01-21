Mỹ chuẩn bị giảm 200 vị trí ở NATO?

Một hoạt động của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh tại châu Âu ảnh: hải quân mỹ

Reuters hôm nay 21.1 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông báo cho một số thủ đô châu Âu về kế hoạch cắt giảm 200 nhân sự tại các cơ quan NATO phụ trách giám sát và lên kế hoạch cho các chiến dịch quân sự, tình báo của liên minh.

Theo nguồn thạo tin, trong số cơ quan bị ảnh hưởng có Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO ở Anh và Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh ở Brussels (Bỉ).

Lực lượng Tiến công và Hỗ trợ Hải quân NATO (STRIKFORNATO) trụ sở tại Bồ Đào Nha cũng bị cắt giảm, cùng một số cơ quan khác.

Các nguồn tin không đề cập lý do tại sao Mỹ đưa ra quyết định giảm nhân sự ở NATO, nhưng động thái trên nhìn chung phù hợp với định hướng của chính quyền Tổng thống Trump về việc chuyển thêm nguồn lực sang Tây Bán Cầu.

Tờ Washington Post là bên đầu tiên đưa tin về quyết định này.

Những thay đổi được đề cập khá nhỏ so với quy mô của lực lượng quân sự Mỹ đóng ở châu Âu và không nhất thiết là tín hiệu cho thấy Mỹ có ý định rút khỏi châu lục này trên diện rộng.

Hiện quân số Mỹ tại châu Âu lên đến khoảng 80.000 quân nhân, gần phân nửa ở Đức.

Tuy nhiên, động thái trên nhiều khả năng vẫn gia tăng tâm lý bất ổn của châu Âu về tương lai của liên minh, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Trump đẩy mạnh tham vọng kiểm soát Greenland từ Đan Mạch.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 20.1 (giờ Mỹ), chủ nhân Nhà Trắng trước khi lên máy bay đến Thụy Sĩ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào buổi tối cùng ngày đã chia sẻ lại trên mạng xã hội một bài đăng xem NATO là mối đe dọa đối với Mỹ.