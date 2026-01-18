Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Công ty Mỹ có đột phá mới về phóng tên lửa

Thụy Miên
Thụy Miên
18/01/2026 20:59 GMT+7

Lockheed Martin vừa thực hiện thành công vụ phóng thẳng đứng một tên lửa không đối đất hỗn hợp (JAGM), chứng minh năng lực của JAGM trong việc phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ hệ thống không người lái (UAS).

Mỹ thử nghiệm tên lửa phóng thẳng đứng vô hiệu hóa mối đe dọa không người lái - Ảnh 1.

Mô phỏng hình ảnh một tên lửa không đối đất hỗn hợp

ảnh: Lockheed Martin

Trang Interesting Engineering hôm 18.1 dẫn lời ông Casey Walsh, Giám đốc quản lý chương trình Hệ thống tên lửa đa miền của Lockheed Martin, cho biết vụ phóng thử tên lửa theo chiều thẳng đứng ở bang California (Mỹ) đã khẳng định JAGM có thể được triển khai nhanh chóng từ bệ phóng đa tên lửa theo nhiều kịch bản khác nhau.

Không những thế, JAGM còn đáp ứng yêu cầu tích hợp theo tác chiến mạng, cho phép chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và phối hợp tác chiến hiệu quả hơn.

"Đây là cột mốc xác thực tầm nhìn của Lockheed Martin về một kiến trúc tên lửa thống nhất, có khả năng hoạt động xuyên suốt các miền tác chiến, từ trên không, trên bộ lẫn trên biển, qua đó nâng cao khả năng sống sót và tính linh hoạt cho các hoạt động tác chiến trong tương lai", theo ông Walsh.

JAGM vốn là tên lửa phóng từ máy bay, nghĩa là được phóng theo phương ngang hoặc chéo xuống. Tuy nhiên, lần này, Lockheed Martin đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa này theo phương thẳng đứng từ một bệ phóng dưới mặt đất.

Nhà thầu Mỹ tiết lộ cuộc thử nghiệm đã xác nhận năng lực phóng thẳng đứng của JAGM trên khắp các nền tảng khí tài, bao gồm tàu chiến trên mặt nước, theo đó cung cấp cái gọi là vành đai phòng thủ 360 độ cho tàu hải quân và các nền tảng khí tài khác.

Lockheed Martin cũng chỉ ra việc JAGM tiêu diệt thành công mục tiêu không người lái đã xác thực năng lực của tên lửa trong phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa thù địch, bao gồm máy bay không người lái, phương tiện mặt nước không người lái (USV) và các mối đe dọa trên không khác.

Đây là năng lực ngày càng quan trọng mà các lực lượng hải quân hiện đại cần đến trong bối cảnh ngày càng có nhiều mối đe dọa mới liên tục xuất hiện.

Tin liên quan

Căn cứ quân Mỹ ở Qatar sơ tán một phần sau lời đe dọa của Iran

Căn cứ quân Mỹ ở Qatar sơ tán một phần sau lời đe dọa của Iran

Qatar xác nhận việc sơ tán một số nhân viên tại Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ điều hành tại nước này, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.

Nga bắn hạ F-16, Ukraine đưa vũ khí Mỹ vào tác chiến?

Trung Quốc khoe vũ khí vi sóng diệt UAV, vượt Mỹ về tầm bắn

Khám phá thêm chủ đề

tên lửa JAGM Lockheed Martin Không người lái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận