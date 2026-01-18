Công ty Mỹ có đột phá mới về phóng tên lửa

Mô phỏng hình ảnh một tên lửa không đối đất hỗn hợp ảnh: Lockheed Martin

Trang Interesting Engineering hôm 18.1 dẫn lời ông Casey Walsh, Giám đốc quản lý chương trình Hệ thống tên lửa đa miền của Lockheed Martin, cho biết vụ phóng thử tên lửa theo chiều thẳng đứng ở bang California (Mỹ) đã khẳng định JAGM có thể được triển khai nhanh chóng từ bệ phóng đa tên lửa theo nhiều kịch bản khác nhau.

Không những thế, JAGM còn đáp ứng yêu cầu tích hợp theo tác chiến mạng, cho phép chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và phối hợp tác chiến hiệu quả hơn.

"Đây là cột mốc xác thực tầm nhìn của Lockheed Martin về một kiến trúc tên lửa thống nhất, có khả năng hoạt động xuyên suốt các miền tác chiến, từ trên không, trên bộ lẫn trên biển, qua đó nâng cao khả năng sống sót và tính linh hoạt cho các hoạt động tác chiến trong tương lai", theo ông Walsh.

JAGM vốn là tên lửa phóng từ máy bay, nghĩa là được phóng theo phương ngang hoặc chéo xuống. Tuy nhiên, lần này, Lockheed Martin đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa này theo phương thẳng đứng từ một bệ phóng dưới mặt đất.

Nhà thầu Mỹ tiết lộ cuộc thử nghiệm đã xác nhận năng lực phóng thẳng đứng của JAGM trên khắp các nền tảng khí tài, bao gồm tàu chiến trên mặt nước, theo đó cung cấp cái gọi là vành đai phòng thủ 360 độ cho tàu hải quân và các nền tảng khí tài khác.

Lockheed Martin cũng chỉ ra việc JAGM tiêu diệt thành công mục tiêu không người lái đã xác thực năng lực của tên lửa trong phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa thù địch, bao gồm máy bay không người lái, phương tiện mặt nước không người lái (USV) và các mối đe dọa trên không khác.

Đây là năng lực ngày càng quan trọng mà các lực lượng hải quân hiện đại cần đến trong bối cảnh ngày càng có nhiều mối đe dọa mới liên tục xuất hiện.