Đời sống Cộng đồng

Trước khi về quê ăn tết, sinh viên đến vùng ven TP.HCM làm điều đặc biệt

Phan Diệp
Phan Diệp
13/02/2026 14:00 GMT+7

Trước khi về quê ăn tết 2026, nhóm sinh viên tổ chức chương trình 'Dệt xuân' - mang không khí tết sớm và trao học bổng, tiếp sức đến trường cho trẻ em ở phường vùng ven TP.HCM.

Những ngày cận tết, nhiều sinh viên ở CLB Thắp sáng ước mơ, khoa Thương mại và Du lịch, Trường đại học Tài chính – Marketing về quê ăn tết bên gia đình.

Rời TP.HCM sau 1 năm học tập, cảm xúc đọng lại của mọi người là nụ cười trong trẻo của hơn 200 học sinh tiểu học ở phường Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), cách trung tâm TP.HCM hơn 60 km.

Trước khi về quê ăn tết, sinh viên đến vùng ven TP.HCM làm điều ý nghĩa - Ảnh 1.

Sinh viên tổ chức trò chơi cho học sinh

Ảnh: CLB

Trước khi về quê ăn tết, sinh viên đến vùng ven TP.HCM làm điều ý nghĩa - Ảnh 2.

Chương trình văn nghệ được nhiều trẻ em địa phương yêu thích

Ảnh: CLB

Cuối tháng 1 vừa qua, CLB tổ chức chương trình Dệt xuân cho hơn 200 học sinh ở Trường tiểu học Phan Đình Phùng và trường tiểu học Hắc Dịch. Thông qua chương trình, CLB tặng 50 suất học bổng cho học sinh, tặng quà và tổ chức trò chơi cho 200 em thiếu nhi.

Cô Phan Thị Lâm Oanh, Tổng phụ trách đội, Trường tiểu học Hắc Dịch chia sẻ: "Chương trình Dệt xuân của các bạn sinh viên có ý nghĩa rất lớn với các em học sinh địa phương. Trường hiện có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn. Món quà của các bạn sinh viên là động lực để các em học sinh học tập, phấn khởi trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ".

Trước khi về quê ăn tết, sinh viên đến vùng ven TP.HCM làm điều ý nghĩa - Ảnh 3.

CLB giúp người dân địa phương dọn dẹp đường sá dịp xuân mới

Ảnh: CLB

Trước khi về quê ăn tết, sinh viên đến vùng ven TP.HCM làm điều ý nghĩa - Ảnh 4.

Thành viên CLB lắp đèn đường

Ảnh: CLB

Chị Phạm Uyên Phương, chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Tại địa phương, đoạn đường chính dẫn vào trường và khu dân cư hiện đang trong tình trạng thiếu hệ thống đèn đường chiếu sáng, khiến các em học sinh và hộ dân tại đây gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro khi đi lại vào buổi tối".

Vì thế, CLB còn tặng 15 bóng đèn, 1 nhà phân loại rác, 20 phần quà cho các gia đình khó khăn của phường.

Em Trần Mỹ Duyên, học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng chia sẻ: "Em rất vui khi được tham gia chương trình Dệt xuân. Ở đây chúng em được vui chơi, trải nghiệm nhiều hoạt động mới lạ. Em thích nhất là được xem các anh chị biểu diễn văn nghệ. Cám ơn các anh chị sinh viên đã không ngại đường xa đến tổ chức chương trình và các cô chú đã ủng hộ, giúp đỡ cho tụi em".

Trước khi về quê ăn tết, sinh viên đến vùng ven TP.HCM làm điều ý nghĩa - Ảnh 5.

Kỷ niệm khó quên của các em học sinh và thành viên CLB xuân 2026

Ảnh: CLB

Trước khi về quê ăn tết, sinh viên đến vùng ven TP.HCM làm điều ý nghĩa - Ảnh 6.

Đại diện nhà trường nhận quà của chương trình gửi đến học sinh khó khăn

Ảnh: CLB

CLB Thắp sáng ước mơ thành lập năm 2010. Từ đó đến nay, nhiều thế hệ sinh viên đã hỗ trợ hơn 40 mái ấm, lớp học tình thương. Tặng hơn 5.000 phần quà học tập, 800 suất học bổng cho học sinh nghèo. Trao tặng hơn 1.400 phần quà cho người vô gia cư ở TP.HCM vào buổi tối…

Dệt xuân là chương trình thiện nguyện trọng điểm của CLB trong 1 năm. Trước khi về quê ăn tết nhóm sinh viên đã "dệt nên mùa xuân ấm áp" cho những học sinh ở xã vùng ven còn nhiều khó khăn ở TP.HCM.

"Mùa xuân không chỉ là khởi đầu mới của một năm mà còn trở thành mùa chia sẻ, mùa của những món quà và trở thành một phần ký ức ấm áp khó quên của những học sinh vùng sâu vùng xa", chị Phạm Uyên Phương chia sẻ.

