Cảnh xúc động trước giờ lên chuyến bay miễn phí về quê ăn tết 2026

Ngày 12.2, 550 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có mặt tại nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất để về quê ăn tết trên chuyến bay miễn phí. Đây là chương trình Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức.

"Mừng đến nỗi không ngủ được!"

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thi Thi (37 tuổi) làm công nhân ở công ty KG Taekwang Vina, Đồng Nai. Gia đình chị Thi đã 5 năm chưa về quê ăn tết. Quê chị Thi ở tỉnh Bắc Ninh, cả vợ chồng đều làm công nhân, nuôi 2 con nhỏ nên không dám nghĩ đến chuyện về quê ăn tết.

"Thường gia đình chúng tôi sẽ về quê vào thời điểm giữa năm. Tết vé xe, vé máy bay gì cũng rất đắt, nếu về tốn không dưới 20 triệu đồng. Đó là một số tiền lớn với vợ chồng làm công nhân như tôi. Vợ chồng tôi làm cùng công ty, được tặng vé về quê sớm bằng máy bay nên tôi rất mừng. Mấy ngày qua tôi không ngủ được", chị Thi Thi nói.

Từ sáng sớm, người lao động đã có mặt ở nhà ga T3. Ngoài TP.HCM còn nhiều người đến từ tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai. Người gần nhất cũng 3 năm, nhiều nhất hơn 10 năm chưa về quê ăn tết Ảnh: Phan Diệp

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái) trong lễ tiễn người lao động lên máy bay

Ảnh: Phan Diệp

Gia đình chị Thi Thi về quê ăn tết sau 5 năm lỡ hẹn Ảnh: Phan Diệp

Hành khách nhí được về quê cùng mẹ trên chuyến bay công đoàn Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM động viên chị Hoàng Thị Huyền (36 tuổi) quê Thanh Hóa, 11 năm chưa về quê ăn tết

Ảnh: Phan Diệp

Chuyến bay về quê ăn tết trong mơ

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ: "Chuyến bay rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người lao động được về quê nhanh hơn, thoải mái hơn và sớm được gặp người thân gia đình".

Trong 550 vé máy bay miễn phí này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 500 vé. Tổng công ty Hàng không Việt Nam tặng 50 vé. Ngoài 500 vé của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng hỗ trợ thêm 500 vé cho người lao động về quê tết này.



Sau khi nhận được quà từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (300.000 đồng/phần quà), người lao động di chuyển đến khu vực làm thủ tục Ảnh: Phan Diệp

Giá vé máy bay từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung, miền Bắc dịp cận tết khoảng 2,5 - 3,5 triệu đồng/chiều nên nhiều người không dám mơ về quê ăn tết Ảnh: Phan Diệp

Anh Nguyễn Văn Trường (52 tuổi) quê Hưng Yên mừng rỡ khi sắp tiến đến khu vực làm thủ tục bay. Đã 3 năm anh không về quê ăn tết Ảnh: Phan Diệp

Người lao động không giấu được niềm vui khi sắp được đi máy bay miễn phí về quê ăn tết Ảnh: Phan Diệp

Một nữ công nhân gọi điện về cho người thân báo tin máy bay sắp cất cánh Ảnh: Phan Diệp

Đúng 15 giờ, ngày 12.2, người lao động bay ra Hà Nội, Nghệ An, TP.Huế để đón tết trên quê hương sau nhiều năm Ảnh: Thi Thi



