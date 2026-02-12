Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt tuyến đường cấm xe ở TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa

Vũ Phượng
12/02/2026 21:39 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa thông báo cấm xe hàng loạt tuyến đường trung tâm để phục vụ chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa. Đó là những tuyến nào?

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo danh sách các tuyến đường trung tâm TP.HCM cấm xe phục vụ chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Danh sách đường cấm xe ở TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 1.

TP.HCM cấm xe hàng loạt tuyến đường trung tâm phục vụ chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông công tác tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại các khu vực bắn pháo hoa tại TP.HCM, CSGT TP.HCM thông báo điều chỉnh cấm xe như sau:

Khu vực trung tâm TP.HCM

Theo kế hoạch, điểm bắn pháo hoa ở khu vực trung tâm TP.HCM là từ đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn. CSGT thông báo, kể từ 21 giờ ngày 16.2 (đêm giao thừa) đến 1 giờ ngày 17.2.2026 (mùng 1 tết), cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường:

  • Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi).
  • Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).
  • Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).
  • Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).
  • Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm).
  • Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).
  • Đường song hành Võ Văn Kiệt (đoạn từ điểm dẫn lên cầu Calmette đến Pasteur).
  • Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng).
  • Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng).
  • Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).
  • Đường Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng).
  • Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).
  • Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).
  • Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ).
  • Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu).
  • Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ).
  • Đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).
  • Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đông Du đến Công trường Mê Linh).
  • Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).
  • Các tuyến quanh vòng xoay Công trường Mê Linh (Ngô Đức Kế, Hồ Huấn Nghiệp, Thi Sách).
  • Đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6).
  • Toàn bộ các lối lên, xuống cầu Ba Son và cầu Khánh Hội

Lộ trình lưu thông thay thế:

Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

Đối với các tuyến đường dẫn ra vòng xoay Công trường Mê Linh (Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế) chỉ lưu thông hướng ra vòng xoay, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi.

CSGT cũng cấm các phương tiện dừng, đỗ, tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, Bình Lợi, Bình Triệu, Mống, Calmette, Ông Lãnh, Phú Mỹ, cầu vượt Hàng Xanh, Gò Dưa, Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, Sài Gòn, Rạch Chiếc.

Khu vực 1 - Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương)

Từ 20 giờ ngày 16.2.2026 đến khi kết thúc chương trình, cấm xe trên các tuyến: Hùng Vương (từ ngã tư Hùng Vương - Võ Văn Kiệt đến Hùng Vương - Lý Thái Tổ); Lê Lợi (từ Lê Duẩn đến Huỳnh Thúc Kháng); Huỳnh Thúc Kháng (từ Lê Lợi đến Trường Sa).

Lộ trình thay thế gồm: Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn - Lê Lợi; hoặc Võ Văn Kiệt - Huỳnh Văn Lũy - Lê Lợi - Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 - Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu)

Từ 21 giờ ngày 16.2.2026 đến khi kết thúc chương trình, cấm xe trên các tuyến: Thùy Vân (từ Đoàn Trung Còn đến Thi Sách); Lê Hồng Phong (từ vòng xoay Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đến Thùy Vân); Trần Chánh Chiếu (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân); Lê Văn Thọ (từ Sư Vạn Hạnh đến Thùy Vân).

Danh sách đường cấm xe ở TP.HCM phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 2.

Người dân cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi phân luồng đêm pháo hoa

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hướng từ Bãi Sau đi Bãi Trước: Thùy Vân - Thi Sách - vòng xoay Đài Liệt sĩ - Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân. Hướng từ Bãi Trước ra Bãi Sau: Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám - Võ Thị Sáu - vòng xoay Đài Liệt sĩ - Thi Sách - Thùy Vân.

CSGT lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cô lập, cấm đường phục vụ các chương trình bắn pháo hoa cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT TP.HCM sẽ điều chỉnh thời gian cô lập các khu vực điểm bắn cũng như công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.

