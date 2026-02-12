TP.HCM công bố 36 lộ trình tránh kẹt xe dịp Tết Bính Ngọ: Người dân lưu ý

Cận Tết Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách tại TP.HCM tăng đột biến, đặc biệt ở các cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga, sân bay và các tuyến trục chính; có thể xảy ra kẹt xe vào một số thời điểm.

Đường về miền Tây đông đúc xe cộ ẢNH: TRẦN KHA

Trong bối cảnh nhiều khu vực đang thi công, điều chỉnh hạ tầng giao thông, nguy cơ ùn ứ càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và trật tự an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã công bố 36 nhóm lộ trình phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, hạn chế kẹt xe tại các điểm nóng trên địa bàn.

Tập trung vào các "điểm nghẽn" cửa ngõ

Theo ghi nhận, các khu vực như cầu Bình Triệu 1, 2; cầu Bình Điền; vòng xoay An Lạc; quốc lộ 13; quốc lộ 51; đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; nút giao An Phú; vòng xoay Mỹ Thủy; khu vực cảng Cát Lái… luôn nằm trong nhóm có lưu lượng phương tiện cao nhất dịp cuối năm.

Tại khu vực cầu Bình Triệu 1 và 2, người dân từ trung tâm có thể linh hoạt chọn hướng đi qua Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi thay vì dồn vào quốc lộ 13. Các phương tiện từ vòng xoay Bình Phước, Hiệp Bình cũng được khuyến nghị di chuyển qua Kha Vạn Cân, Nguyễn Văn Bá, Võ Nguyên Giáp để tránh áp lực trực tiếp lên cầu Bình Triệu.

Ở cửa ngõ phía tây, khu vực cầu Bình Điền và vòng xoay An Lạc - tuyến huyết mạch đi miền Tây: được bố trí nhiều hướng thay thế qua Lê Khả Phiêu, Nguyễn Cửu Phú, Võ Trần Chí, Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Hữu Trí… kết nối vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoặc quốc lộ 1. Đây được xem là các trục "chia lửa" khi quốc lộ 1 và cao tốc quá tải.

Người dân nên chủ động chọn lộ trình, tránh các điểm kẹt xe ẢNH: TRẦN KHA

Linh hoạt đi miền Đông, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu

Với hướng đi Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam bộ, CSGT khuyến nghị người dân có thể lựa chọn các lộ trình qua hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - cầu Đồng Nai; hoặc đi từ cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - khu công nghệ cao - Đỗ Mười.

Trong trường hợp hạn chế phương tiện lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các phương tiện được điều tiết qua quốc lộ 1K, quốc lộ 13 hoặc phà Cát Lái. Đáng chú ý, phà Cát Lái hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ, mỗi chuyến cách nhau 10 phút; từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, mỗi chuyến cách nhau 30 phút.

Riêng tuyến quốc lộ 51 từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM, lực lượng chức năng đưa ra 5 phương án phân luồng qua quốc lộ 56, quốc lộ 1 hoặc các tuyến tỉnh lộ nhằm giảm tải cho đoạn qua phường Phú Mỹ và khu vực giáp ranh Đồng Nai.

Cảng Cát Lái, Mỹ Thủy: Chủ động tránh kẹt xe container

Khu vực nút giao Mỹ Thủy và đường Nguyễn Thị Định (ra vào cảng Cát Lái) tiếp tục được xác định là điểm nóng do lượng xe container tăng mạnh dịp cuối năm.

Ô tô con từ cầu Phú Mỹ có thể đi theo Võ Chí Công, rẽ vào các tuyến nội bộ (đường số 2, K1, đường số 8…) trước khi vào cảng, thay vì dồn thẳng vào vòng xoay Mỹ Thủy. Ngoài ra, người dân từ khu vực quận 7 cũ, Nhà Bè cũ có thể đi qua cầu Tân Thuận, trung tâm TP rồi vòng lại Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống để tránh áp lực trực tiếp lên cầu Phú Mỹ.

CSGT điều tiết giao thông tại cửa ngõ miền Tây ẢNH: TRẦN KHA

Hàng loạt giao lộ nội đô được phân luồng

Không chỉ các cửa ngõ, nhiều giao lộ nội đô như Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị; Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám; Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh; ngã tư Hàng Xanh; Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng; Trường Chinh; Dương Bá Trạc; Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh… cũng có phương án điều tiết cụ thể.

Chẳng hạn, tại ngã tư Hàng Xanh, người dân có thể đi từ Điện Biên Phủ qua Nguyễn Văn Thương - Ung Văn Khiêm - quốc lộ 13 - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng để giảm áp lực trung tâm. Ở khu vực Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, phương tiện có thể rẽ qua Ngô Bệ - Trần Quốc Hoàn - 18E thay vì dồn vào trục chính.

Tại đường Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, phương tiện từ quận 7 về Bình Chánh có thể đi theo Tạ Quang Bửu - quốc lộ 50 - Phạm Thế Hiển - Trịnh Quang Nghị nhằm tránh ùn ứ kéo dài.

Khuyến cáo từ CSGT TP.HCM

CSGT TP.HCM cho biết, căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, đơn vị sẽ bố trí lực lượng túc trực, điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng; đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan để đảm bảo giao thông thông suốt.

Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo:

Giảm tốc độ khi qua khu vực đông phương tiện, công trình thi công hoặc nơi tổ chức chương trình, sự kiện. Chấp hành hiệu lệnh của CSGT và hệ thống đèn tín hiệu giao thông. C hủ động theo dõi thông tin phân luồng trên các kênh chính thức để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Không dừng, đỗ xe sai quy định tại các tuyến cửa ngõ, khu vực gần bến xe, chợ đầu mối, cảng.

Dịp tết là thời điểm sum họp, nhu cầu di chuyển tăng cao. Việc chủ động chọn lộ trình thay thế, đi sớm hơn giờ cao điểm và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, giúp hành trình về quê, du xuân của người dân TP.HCM diễn ra thuận lợi, an toàn hơn.