Cửa ngõ phía tây TP.HCM ùn ứ: Về quê ăn tết lại gặp mưa lớn

Chiều 11.2 (tức 24 tháng chạp), cửa ngõ phía tây TP.HCM bắt đầu "nóng" lên khi hàng ngàn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố về các tỉnh miền Tây, về quê ăn tết.

Cửa ngõ phía tây TP.HCM các phương tiện nối đuôi nhau trên đường ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận từ 15 giờ, lượng phương tiện đổ dồn về đường Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương và Lê Đức Anh, đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu tăng đột biến.

Vất vả vượt mưa

Tại nút giao vòng xoay An Lạc và cầu vượt nút giao Bình Thuận, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Đáng chú ý, cơn mưa bất chợt đổ xuống vào giờ cao điểm khiến lộ trình về quê của người dân khá chật vật. Nhiều người dân dừng xe trú mưa dưới các chân cầu vượt, gây cản trở lối đi và khiến tình trạng ùn ứ thêm trầm trọng.

Lượng xe quá đông một số thời điểm xảy ra kẹt xe ẢNH: TRẦN KHA

Vừa lau vội nước mưa trên mặt khi dừng xe nghỉ chân, anh B. (ở TP.HCM) chia sẻ: "Tôi đi từ trung tâm ra đến đây đã bắt đầu kẹt. Khúc qua huyện Bình Chánh cũ là ùn nhất. Trời lại đổ mưa tầm tã thế này, đường trơn xe đông nên di chuyển rất vất vả".

Trước tình hình đó, các chiến sĩ thuộc Đội CSGT An Lạc và Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã có mặt tại các "điểm nóng" từ sớm. Dưới cơn mưa nặng hạt, lực lượng CSGT dầm mưa điều tiết giao thông, liên tục ra hiệu lệnh phân luồng để giải tỏa các điểm thắt cổ chai. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát ướt đẫm sắc phục, kiên trì bám đường để giữ dòng xe thông suốt khiến nhiều người dân xúc động.

TP.HCM sương mù, mát mẻ cả ngày: Người mưu sinh dễ thở, người du xuân thích thú

Bến xe Miền Tây chủ động phân luồng

Tại khu vực Bến xe Miền Tây, không khí cũng hối hả không kém. Bên trong bến, các quầy vé đi các tỉnh miền Tây đông nghẹt khách. Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, trong ngày 24 tháng chạp, dự kiến bến sẽ đón khoảng 56.000 lượt khách. Cao điểm nhất rơi vào ngày 26 tháng chạp (thứ sáu tới) với dự kiến hơn 68.500 lượt khách xuất bến.

Tại khu vực Bến xe Miền Tây, các xe đưa đón khách ra vào liên tục, bảo vệ bến xe cũng phải làm việc cực lực, điều tiết giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết thêm bến đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an phường An Lạc, Đội CSGT Phú Lâm và lực lượng bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự. "Chúng tôi bố trí chốt chặn tại cổng ra vào trên trục đường Kinh Dương Vương để đảm bảo xe ra vào thuận tiện, không để xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ trước bến xe", đại diện bến xe thông tin.

Khuyến cáo lộ trình thích hợp

Lực lượng chức năng nhận định, do đặc thù đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Nguyễn Hữu Trí có những đoạn hẹp, thắt cổ chai, lại là nơi giao thoa của các trục chính như Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương nên áp lực giao thông rất lớn.

Cơn mưa đổ xuống khiến giao thông thêm phần khó khăn ẢNH: TRẦN KHA

Đường Lê Đức Anh đoạn gần cầu An Lập ngập nước do mưa ẢNH: TRẦN KHA

Đường Lê Khả Phiêu cửa ngõ phía tây TP.HCM ùn xe cả hai hướng ẢNH: TRẦN KHA

CSGT có một buổi chiều vất vả ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Hình ảnh CSGT ướt đẫm sắc phục, kiên trì bám đường để giữ dòng xe thông suốt ẢNH: TRẦN KHA

Để hành trình về quê thuận lợi, CSGT khuyến cáo người dân cần cân nhắc thời gian khởi hành và chủ động chọn lộ trình thích hợp thông qua các ứng dụng cảnh báo giao thông hoặc các tuyến đường nhánh để tránh kẹt xe vào các khung giờ cao điểm.

Càng về chiều tối, lượng phương tiện vẫn tiếp tục tăng cao, trời lại tiếp tục đổ mưa, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển về miền Tây. Dự báo trong những ngày tới là cao điểm đón tết, lượng phương tiện sẽ còn tăng cao hơn nữa trên các trục đường cửa ngõ phía tây TP.HCM.