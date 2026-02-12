Từng vắng khách, nay Bến xe Miền Đông mới đông nghẹt dịp cận tết

Tối 11.2, tức 24 tháng chạp, không khí tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình) trở nên nhộn nhịp khác hẳn thường ngày. Ngay từ khu vực sảnh chờ, hàng trăm hành khách ngồi kín các dãy ghế, nhiều người đứng chờ, tay kéo vali, ôm quà tết, tạo nên khung cảnh đông đúc hiếm thấy ở bến xe này trong những năm trước.

Bến xe Miền Đông mới nhộn nhịp hiếm thấy ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ghi nhận vào khoảng 20 - 21 giờ, khu vực trung tâm nhà chờ chật kín người. Các dãy ghế xanh hầu như không còn chỗ trống. Hành khách đủ mọi lứa tuổi, từ sinh viên, công nhân đến các gia đình có con nhỏ tranh thủ ra bến từ sớm để kịp chuyến xe về quê ăn tết.

Nhiều người mang theo hành lý cồng kềnh, thùng quà, vali lớn; có gia đình còn đưa theo cả xe đẩy, hàng hóa gửi về quê.

Không khí chờ xe tuy đông nhưng khá trật tự. Phần lớn hành khách ngồi bấm điện thoại, trò chuyện nhỏ nhẹ hoặc tranh thủ nghỉ ngơi.

Khu vực nhà chờ gần như kín ghế ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số tuyến xe liên tục thông báo giờ xuất bến, nhân viên điều phối hướng dẫn khách di chuyển ra khu vực đón xe. Khu vực bán vé, quầy dịch vụ và lối ra vào tấp nập người qua lại.

Đáng chú ý, đây là hình ảnh trước đây ít gặp tại Bến xe Miền Đông mới - vốn từng rơi vào tình trạng vắng khách so với kỳ vọng.

Tuy nhiên, từ khi tuyến metro đi vào hoạt động, việc kết nối giao thông đến bến xe trở nên thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận. Nhờ đó, lượng hành khách đổ về bến trong dịp cao điểm cận tết tăng rõ rệt.

Việc di chuyển đến Bến xe Miền Đông mới nay đã khá thuận tiện khi có thêm metro ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều người về quê ăn tết có mặt ở bến xe trước từ 30 - 60 phút ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh Nguyên Vũ (35 tuổi, ở phường Bình Thạnh) cho biết, trước đây anh khá ngại khi phải ra Bến xe Miền Đông mới đón xe về Khánh Hòa. Nhưng từ ngày có tuyến metro, anh đánh giá việc đi lại thuận tiện hơn.

"Tôi đi xe ôm từ nhà ra ga metro Văn Thánh, sau đó mua vé 16.000 đồng là đến Bến xe Miền Đông mới. An toàn, nhanh chóng mà không lo bị kẹt xe", anh chia sẻ.

Nhiều hành khách cho biết việc đi metro giúp tránh kẹt xe, tiết kiệm thời gian và chi phí khi ra bến.

"Trước đây, tôi đi xe taxi từ trung tâm ra Bến xe Miền Đông mới khá xa, cao hơn tiền vé xe từ TP.HCM về tới Ninh Hòa, nay có metro nên tiện hơn nhiều," chị Thanh Ngân (28 tuổi, ở phường Gia Định) chia sẻ trong lúc chờ xe.

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc chờ xe xuất bến ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cảnh nhộn nhịp hiếm thấy ở Bến xe Miền Đông mới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Càng về khuya, lượng khách tiếp tục tăng. Khu vực sảnh chờ, hành lang và các cửa ra bãi xe luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Những chùm đèn lồng đỏ treo dọc nhà ga càng làm không khí tết thêm rõ nét giữa dòng người tất bật.

Hình ảnh đông đúc trong tối 24 tháng chạp cho thấy sự thay đổi tích cực trong hoạt động của Bến xe Miền Đông mới khi hạ tầng kết nối được cải thiện. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu cho thấy nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm đang bước vào cao điểm.

Theo ông Nguyễn Xuân Điền, Phó chánh văn phòng Samco, cao điểm phục vụ tết 2026 sẽ kéo dài 20 ngày, từ 20 tháng chạp (7.2) đến hết mùng 10 tết (26.2).



Khoảng 22 giờ, Bến xe Miền Đông mới vẫn nghẹt khách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hành khách xếp hàng chờ ra khu vực xe xuất bến ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong thời gian này, 5 bến xe do Samco quản lý gồm Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga dự kiến phục vụ hơn 1,3 triệu lượt hành khách với gần 73.000 chuyến xe.



Trong đó, Bến xe Miền Tây dự kiến có sản lượng lớn nhất với 37.390 chuyến, phục vụ khoảng 842.000 lượt khách. Bến xe Miền Đông dự kiến khai thác 10.052 chuyến, đáp ứng khoảng 181.968 lượt khách; Bến xe Miền Đông mới có 8.850 chuyến, phục vụ khoảng 164.460 lượt khách.



Tại Bến xe An Sương, dự kiến có 12.502 chuyến với khoảng 97.411 lượt khách; còn Bến xe Ngã Tư Ga ước đạt 4.160 chuyến, phục vụ khoảng 54.790 lượt khách.