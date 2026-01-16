Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vé xe tết TP.HCM - Quảng Ngãi bị phản ánh tăng 200%: Sở Xây dựng nói gì?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
16/01/2026 06:30 GMT+7

Sau phản ánh của người dân về vé xe tết tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi tăng tới 200%, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM mới đây, phóng viên đã nêu phản ánh của người dân về việc vé xe tết của một nhà xe tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi tại bến xe Miền Đông mới tăng tới 200% so với giá ngày thường.

Theo đó, nhà xe Bình Tâm bán vé xe tết loại phòng 2 người với giá 2,7 triệu đồng/vé, trong khi ngày thường chỉ từ 600.000 - 900.000 đồng/phòng, tương đương mức tăng khoảng 200%.

Tương tự, nhà xe Chín Nghĩa bán vé xe tết tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi với giá 1,43 triệu đồng/vé, cao hơn gần 92% so với mức giá ngày thường là 745.000 đồng/vé.

Vé xe tết TP.HCM - Quảng Ngãi bị phản ánh tăng 200%: Sở Xây dựng nói gì? - Ảnh 1.

Đại diện Sở Xây dựng trả lời về phản ánh vé xe tết tuyến TP.HCM - Quảng Ngãi tăng 200%

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2026, các đơn vị vận tải hành khách được phép phụ thu giá vé từ 40 - 60%, tùy khu vực và thời điểm, nhằm bù đắp chi phí xe chạy rỗng chiều quay đầu.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các đơn vị vận tải tuyến cố định liên tỉnh phải kê khai giá vé xe tết và gửi về cơ quan quản lý để công khai, giám sát. Trường hợp doanh nghiệp thuộc địa phương khác quản lý thì thực hiện kê khai tại Sở Xây dựng nơi cấp phép và thông báo đến bến xe hai đầu tuyến.

Qua rà soát, hai nhà xe Bình Tâm và Chín Nghĩa đều có trụ sở tại Quảng Ngãi, hoạt động tuyến cố định Quảng Ngãi - TP.HCM và do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cấp phép.

Báo cáo từ bến xe Miền Đông mới cho thấy, nhà xe Chín Nghĩa bán vé đúng giá đã kê khai, mức tăng 60% so với ngày thường. Riêng Công ty CP Bình Tâm, đến thời điểm kiểm tra, bến xe chưa nhận được hồ sơ kê khai giá vé xe tết.

Vé xe tết TP.HCM - Quảng Ngãi bị phản ánh tăng 200%: Sở Xây dựng nói gì? - Ảnh 2.

Theo quy định, các hãng chỉ được tăng giá vé xe tết từ 40 - 60% để bù đắp chi phí chạy rỗng chiều quay đầu

ẢNH: PHAN DIỆP

Bến xe Miền Đông mới đã xử lý vi phạm hợp đồng, phạt 500.000 đồng đối với nhân viên bán vé của Công ty CP Bình Tâm, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm. Doanh nghiệp này sau đó đã chấn chỉnh nội bộ, đào tạo lại nhân viên, thực hiện kê khai và niêm yết giá vé xe tết theo quy định.

Thời gian tới, bến xe Miền Đông mới tiếp tục tăng cường giám sát việc bán vé xe tết, kiên quyết tạm ngưng bán vé đối với đơn vị vi phạm. Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị các địa phương phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng bán vé không đúng giá trong cao điểm tết.

Người dân mua vé xe tết cần lưu ý gì?

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, nếu người dân gặp các hành vi như đe dọa, cưỡng ép, lôi kéo hành khách sử dụng dịch vụ trái ý muốn, có thể phản ánh qua cổng thông tin 1022 của TP.HCM để được tiếp nhận và xử lý. Cụ thể:

  • Gọi điện thoại đến tổng đài 1022;
  • Ứng dụng điện tử "Mobile App" tổng đài 1022;
  • Cổng thông tin điện tử truy cập: https://1022.tphcm.gov.vn;
  • Gửi thông tin phản ánh qua thư điện tử: 1022@tphcm.gov.vn;
  • Mạng xã hội fanpage truy cập: www.facebook.com/1022.tphcm.gov.vn.

