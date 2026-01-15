Từ vụ cháy làm 4 người chết: Công an TP.HCM chỉ rõ hiểm họa 'chuồng cọp'

Chiều 15.1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Tại cuộc họp, thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM thông tin về tiến độ điều tra vụ cháy làm 4 người chết trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Về kết quả điều tra vụ cháy quán ăn ở số nhà 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh ngày 5.12.2025 vừa qua, thượng tá Trần Xuân Phương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý, điều tra theo quy định.

Khi có kết luận chính thức, Công an TP.HCM sẽ thông tin kịp thời đến báo chí và người dân.

Cảnh sát chỉ ra lý do khó cứu khi cháy nổ ở nhà "chuồng cọp"

Theo thượng tá Trần Xuân Phương, nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là nhóm tiềm ẩn nguy cơ cao, khi xảy ra cháy, nổ thường gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thực tế trong năm 2025, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 157 vụ cháy tại loại hình nhà ở này, làm 15 người tử vong, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,3 tỉ đồng.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng PC07, Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo lãnh đạo PC07, một trong những nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các vụ cháy là tình trạng người dân bịt kín ban công, lô gia và lối thoát nạn bằng "chuồng cọp", lồng sắt, bảng quảng cáo, biển hiệu, khiến nhà ở bị biến thành không gian kín.

"Khi xảy ra cháy, khói, khí độc và nhiệt không thể thoát ra ngoài, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, làm người bên trong mất khả năng hô hấp, không còn lối thoát nạn. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường và tổ chức cứu người", thượng tá Phương chia sẻ.

Công an giúp người dân gỡ "chuồng cọp"

Theo thượng tá Trần Xuân Phương, TP.HCM đã tập trung vào 4 giải pháp cấp bách nhằm tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; ngăn cháy giữa khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại.

Đặc biệt, sau vụ cháy ngày 5.12.2025 tại số 227 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) khiến 4 người tử vong, Công an TP.HCM đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành công văn yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, tập trung vào loại hình nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo PC07, Công an TP.HCM thông tin chi tiết tại cuộc họp chiều 15.1 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thực hiện chỉ đạo này, Công an TP.HCM phối hợp các sở, ngành và UBND cấp xã rà soát, khảo sát, tuyên truyền và vận động người dân tháo gỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ hai, bảo đảm điều kiện phục vụ thoát nạn và chữa cháy.

Song song đó, các tổ công tác mang theo phương tiện, dụng cụ để trực tiếp hỗ trợ người dân tháo gỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ hai và khắc phục các vi phạm về cơi nới, chiếm dụng không gian chung.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin, sau thời gian triển khai, đến nay lực lượng chức năng đã kiểm tra 8.386 lượt nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát hiện 64 hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và xử phạt 64 vụ với tổng số tiền hơn 165,2 triệu đồng.

Theo Phó trưởng phòng PC07, trên địa bàn TP.HCM đã có 1.215 nhà ở kết hợp kinh doanh tháo gỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ hai; gần 1.000 cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; 18.220 lượt nhà được hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Kế hoạch này tiếp tục được triển khai đến hết ngày 31.3.2026.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư như Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng, đồng thời chuyển đổi mô hình Nhà tôi 3 có sang Nhà tôi 4 có, gồm: có thiết bị cảnh báo cháy, có mặt nạ phòng độc, có lối thoát nạn thứ hai và có thiết bị truyền tin báo cháy, nhằm hình thành thói quen chủ động phòng ngừa trong mỗi gia đình.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ phối hợp UBND TP.HCM thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã trong việc triển khai chỉ đạo của UBND TP.HCM về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.