Không có giấy phép lái xe, mức phạt cao nhất lên tới 20 triệu đồng

Giấy phép lái xe (hay còn gọi là bằng lái xe) là một trong những giấy tờ bắt buộc người điều khiển phương tiện phải có khi tham gia giao thông.

Hiện nay, giấy phép lái xe có thể được xuất trình dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử trên VNeID hoặc VNeTraffic.

Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, trường hợp vừa thi đỗ sát hạch giấy phép lái xe hoặc vừa thực hiện thủ tục cấp đổi thì người dân có thể chỉ cần cung cấp cho lực lượng CSGT các giấy tờ như căn cước công dân, số giấy phép lái xe nếu có. Người dân cũng có thể cung cấp giấy hẹn do CSGT cấp đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp.

Từ những giấy tờ, thông tin người dân cung cấp kể trên, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra được thông tin giấy phép lái xe trên hệ thống.

Mức phạt không có giấy phép lái xe

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hoặc có nhưng không mang theo giấy phép lái xe sẽ bị xử phạt với các mức khác nhau, tùy loại phương tiện và hành vi vi phạm.



Cụ thể, đối với hành vi điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe:

Người lái xe máy có dung tích xi lanh từ 125 cm 3 trở xuống, hoặc xe máy điện có công suất đến 11 kW và các loại xe tương tự, sẽ bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng;



Đối với người lái ô tô và các loại xe tương tự, hành vi không có giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng.

Giấy phép lái xe mẫu mới do Cục CSGT cấp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, trường hợp người lái xe đã được cấp giấy phép lái xe nhưng bị trừ hết điểm theo quy định thì vẫn bị xử phạt tương tự như hành vi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

Trong khi đó, với lỗi có giấy phép lái xe nhưng không mang theo, mức xử phạt nhẹ hơn. Cụ thể, người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự bị phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng; còn người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự bị phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.

Không mang theo và không có giấy phép lái xe khác nhau thế nào?

Theo ghi nhận cùng các ca tuần tra kiểm soát của CSGT, khi xử lý vi phạm, nếu người lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, CSGT sẽ tạm giữ phương tiện và hẹn ngày để người vi phạm đến trụ sở làm việc.

Lúc này, CSGT sẽ lập biên bản lỗi "Điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe". Tới ngày người vi phạm lên trụ sở làm việc, nếu người lái xe xuất trình được giấy phép lái xe, CSGT sẽ ra quyết định xử phạt lỗi: "Điều khiển xe mà không mang theo giấy phép lái xe".

Nếu người lái xe vẫn không xuất trình được giấy phép lái xe, CSGT sẽ ra quyết định xử phạt lỗi: "Không có giấy phép lái xe".

Do vậy, trường hợp người điều khiển xe không có giấy phép lái xe cũng không thể "lách" luật bằng cách nói "quên mang".

Người lái xe máy không có giấy phép lái xe có thể bị phạt 3 hoặc 7 triệu đồng tùy theo dung tích của xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, với trang thiết bị nghiệp vụ được trang bị, từ số CCCD của người tham gia giao thông, CSGT đã có thể tra cứu tình trạng giấy phép lái xe.

Trước đó, Cục CSGT cho hay, nếu người dân gặp CSGT không chấp nhận việc kiểm tra giấy phép lái xe trên môi trường điện tử hoặc đòi hỏi phải có giấy phép lái xe bản vật lý thì có thể cung cấp thông tin thời gian, địa điểm, lực lượng CSGT kiểm soát… tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789.388.539) và qua fanpage Cục CSGT.