Đời sống Cộng đồng

Phí thi sát hạch lái xe thay đổi: Người bỏ thi không được hoàn phí từ năm 2026

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/01/2026 13:49 GMT+7

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 154/2025 quy định mức phí sát hạch, lệ phí cấp bằng lái xe mới, trong đó người bỏ thi sẽ không được hoàn phí đã nộp từ năm 2026.

Ngày 3.1, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, ngày 31.12.2025 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 154/2025 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện…

Phí thi sát hạch lái xe thay đổi: Người bỏ thi không được hoàn phí từ năm 2026- Ảnh 1.

Người bỏ thi sát hạch bằng lái xe không được hoàn phí từ năm 2026

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó có những điểm mới so với Thông tư 37/2023 trước đây. Cụ thể như sau:

Phí sát hạch lái xe

Đối với thi sát hạch lái xe các hạng A1, A, B1:

  • Sát hạch lý thuyết mức thu: 60.000 đồng/lần;
  • Sát hạch thực hành mức thu: 70.000 đồng/lần.

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, CE…

  • Sát hạch lý thuyết mức thu: 100.000 đồng/lần;
  • Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần;
  • Sát hạch thực hành trong hình mức thu: 350.000 đồng/lần;
  • Sát hạch thực hành trên đường giao thông mức thu: 80.000 đồng/lần.

Lệ phí cấp bằng (giấy phép lái xe)

Cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) có mức thu 115.000 đồng/lần, giảm 20.000 đồng so với mức thu trước đây là 135.000 đồng/lần.

Phí thi sát hạch lái xe thay đổi: Người bỏ thi không được hoàn phí từ năm 2026- Ảnh 2.

Nhiều điểm mới về lệ phí thi sát hạch bằng lái xe có hiệu lực từ 1.1.2026

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT khuyến cáo người dân nộp phí, lệ phí trực tiếp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện thủ tục sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe, tránh nộp qua trung gian.

Đáng chú ý, theo phụ lục biểu mức thu phí, lệ phí, trường hợp người dự sát hạch đã được thông báo lịch thi nhưng không tham dự (bỏ thi) sẽ không được hoàn trả khoản phí đã nộp, thay cho quy định trước đây cho phép hoàn phí.

