Dãy trụ điện nằm giữa đường Chu Văn An: Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng

Chiều 15.1, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng về lý do dãy trụ điện nằm ngay giữa đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh). Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh tình trạng này.

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), đến nay dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng.

Tủ điện vẫn nằm dưới lòng đường Chu Văn An ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các hạng mục đã hoàn thành gồm hệ thống cống thoát nước mưa, nước thải, lát gạch vỉa hè, lắp đặt trụ chiếu sáng và thảm nhựa lớp 1 trên toàn tuyến.

Hiện còn một số hạng mục chưa thể thi công do vướng trụ điện biến áp nằm đúng vị trí tim cống hộp D2000x2000. Vì chưa di dời được trụ điện này, nhà thầu chưa thể thi công hệ thống cống hộp và chưa thể thảm nhựa lớp 2 nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan.

Theo đại diện Sở Xây dựng, UBND TP.HCM đã có hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thực hiện chỉ đạo này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đã thuê đơn vị tư vấn, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án, với tổng kinh phí dự kiến hơn 6,3 tỉ đồng, đồng thời làm việc với Công ty Điện lực Gia Định để thỏa thuận phương án.

Dãy trụ điện nằm giữa lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, Công ty Điện lực Gia Định không chấp thuận phương án bồi thường nêu trên, mà chỉ thống nhất thực hiện theo phương án di dời, tái lập lưới điện sau khi công trình được bàn giao cho chủ sở hữu.

Khi nào mới di dời trụ điện nằm giữa đường Chu Văn An?

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đang chờ hướng dẫn của các sở, ngành liên quan về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn TP.HCM.

Trong thời gian chờ hướng dẫn, ban quản lý đã tổ chức bọc tôn xung quanh các trụ điện, sơn phản quang và lắp đặt biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo ông Hợp, sau khi có hướng dẫn chính thức, ban quản lý dự án sẽ lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt gói thầu di dời, tái lập lưới điện trung, hạ thế. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 50 ngày kể từ khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Các trụ điện chưa được di dời dù dự án đã hoàn thành 95% vì phải... chờ hướng dẫn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An, từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An (phường Bình Thạnh) dài 600 m, rộng 23 m, tổng mức đầu tư 1.067 tỉ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tuyến đường này còn xây dựng mới hệ thống cống dọc 2 bên, tiết diện 0,8 - 1 m, đoạn cuối tuyến có cống hộp 2 x 2 m kết nối vào hệ thống cống hiện hữu trên vỉa hè đường Chu Văn An (đoạn trước Học viện Cán bộ TP.HCM).