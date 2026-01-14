Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Dự án tuyến Chu Văn An sắp 'về đích', nhiều cột điện vẫn án ngữ giữa đường

Ngọc Dương
Ngọc Dương
14/01/2026 17:08 GMT+7

Tuyến đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đã được trải thảm nhựa hoàn thiện với diện mạo mới, nhưng nhiều cột điện vẫn 'nằm lì' giữa lối đi.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những ngày qua tại dự án mở rộng đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM), đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến ngã năm Bình Hòa dài khoảng 600 m đã hoàn thiện trải thảm nhựa. Diện mạo tuyến đường dần lộ rõ sau thời gian dài thi công.

Thế nhưng, ngay trên mặt đường, dãy cột điện vẫn án ngữ hết sức lộn xộn, khiến các phương tiện tham gia giao thông phải lách tránh khi qua lại. Vào ban đêm, nguy cơ mất an toàn càng tăng do tầm nhìn bị hạn chế, trong lúc hệ thống chiếu sáng vẫn chưa được hoàn thiện đồng bộ.

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 1.

Hàng loạt cột điện vẫn án ngữ giữa đường Chu Văn An dù tuyến này đang vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 2.

Trên mặt đường vừa trải nhựa, hàng loạt cột điện kèm dây dẫn vẫn đứng sừng sững giữa lối đi, tạo nên hình ảnh đối lập rõ rệt giữa hạ tầng giao thông mới và hệ thống kỹ thuật cũ chưa được di dời

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (chủ đầu tư), tính tới thời điểm hiện tại dự án mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An đã hoàn thành trên 95%. Dự kiến trong tháng 3.2026, tuyến đường chính thức thông xe. Tuy nhiên, việc di dời lưới điện đang chờ hướng dẫn các sở, ngành về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Sau khi có hướng dẫn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh sẽ lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt gói thầu di dời tái lập lưới điện trung hạ thế. Dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2026.

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 5.

Hàng loạt cột điện đứng giữa phần đường vừa trải nhựa trên tuyến Chu Văn An, buộc các phương tiện phải giảm tốc khi lưu thông

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 3.

Diện mạo tuyến đường Chu Văn An, từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An, dài 600 m được mở rộng lên 23 m

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 4.

Hình ảnh đối lập trên tuyến Chu Văn An, mặt đường nhựa mới hoàn thiện, nhưng cột điện cũ vẫn tồn tại giữa làn xe nhiều tháng qua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 3.
Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 4.

Xe cộ phải né tránh các cột điện, tủ điện nằm ngay giữa đường

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 8.
Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 9.

Người dân sống hai bên tuyến đường cho biết tình trạng cột điện án ngữ kéo dài nhiều tháng qua. “Đường mở rộng xong thì vui rồi, đi lại thuận tiện không còn cảnh kẹt xe như trước, nhưng còn nhiều cột điện nằm giữa đường khá nguy hiểm, người dân ở đây ai cũng mong sớm di dời để đi lại thông thoáng, an toàn”, bà Nguyễn Mỹ Lễ (67 tuổi, phường Bình Thạnh) chia sẻ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 10.

Cột điện và hệ thống dây điện chằng chịt kéo ngang dọc giữa đường nhựa mới, buộc các phương tiện phải né tránh khi lưu thông qua đây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 11.

Công trường mở rộng đường Chu Văn An những ngày đầu năm, nhiều hạng mục hoàn thiện song hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đồng bộ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đường Chu Văn An dần về đích, hàng loạt cột điện vẫn án ngữ mặt đường - Ảnh 5.

Toàn cảnh tuyến đường Chu Văn An sau khi được trải thảm nhựa, dần lộ diện diện mạo mới sau thời gian dài thi công

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An hoàn thành được kỳ vọng là một trong những công trình giao thông trọng điểm góp phần giảm ùn tắc ở "nút thắt" giao thông trước đây, nối liền các tuyến đường Phan Chu Trinh - Nơ Trang Long - Phan Văn Trị - Đinh Bộ Lĩnh.

Ngoài mở rộng lên 23 m, tuyến đường này còn được xây dựng mới hệ thống cống dọc 2 bên, tiết diện 0,8 - 1 m, đoạn cuối tuyến có cống hộp 2 x 2 m kết nối vào hệ thống cống hiện hữu trên vỉa hè đường Chu Văn An (đoạn trước Học viện Cán bộ TP.HCM). Tổng mức đầu tư là 1.067 tỉ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tin liên quan

Gần 1.100 tỉ đồng mở rộng đường Chu Văn An

Gần 1.100 tỉ đồng mở rộng đường Chu Văn An

HĐND TP.HCM đã thông qua dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (đoạn qua P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), đồng thời quận sẽ rà soát nâng cấp, cải tạo mặt hẻm và thay đổi hướng tuyến dòng chảy thoát nước, kết nối vào dự án rạch Xuyên Tâm.

Khám phá thêm chủ đề

Đường Chu Văn An mở rộng đường Chu Văn An Trụ điện di dời trụ điện mở rộng đường TP.HCM dự án giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận