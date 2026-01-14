Dự án tuyến Chu Văn An sắp 'về đích', nhiều cột điện vẫn án ngữ giữa đường

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những ngày qua tại dự án mở rộng đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM), đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến ngã năm Bình Hòa dài khoảng 600 m đã hoàn thiện trải thảm nhựa. Diện mạo tuyến đường dần lộ rõ sau thời gian dài thi công.

Thế nhưng, ngay trên mặt đường, dãy cột điện vẫn án ngữ hết sức lộn xộn, khiến các phương tiện tham gia giao thông phải lách tránh khi qua lại. Vào ban đêm, nguy cơ mất an toàn càng tăng do tầm nhìn bị hạn chế, trong lúc hệ thống chiếu sáng vẫn chưa được hoàn thiện đồng bộ.

Hàng loạt cột điện vẫn án ngữ giữa đường Chu Văn An dù tuyến này đang vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục cuối để chuẩn bị thông xe ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh (chủ đầu tư), tính tới thời điểm hiện tại dự án mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An đã hoàn thành trên 95%. Dự kiến trong tháng 3.2026, tuyến đường chính thức thông xe. Tuy nhiên, việc di dời lưới điện đang chờ hướng dẫn các sở, ngành về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Sau khi có hướng dẫn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh sẽ lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt gói thầu di dời tái lập lưới điện trung hạ thế. Dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2026.

Diện mạo tuyến đường Chu Văn An, từ ngã năm Bình Hòa đến cầu Chu Văn An, dài 600 m được mở rộng lên 23 m ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân sống hai bên tuyến đường cho biết tình trạng cột điện án ngữ kéo dài nhiều tháng qua. “Đường mở rộng xong thì vui rồi, đi lại thuận tiện không còn cảnh kẹt xe như trước, nhưng còn nhiều cột điện nằm giữa đường khá nguy hiểm, người dân ở đây ai cũng mong sớm di dời để đi lại thông thoáng, an toàn”, bà Nguyễn Mỹ Lễ (67 tuổi, phường Bình Thạnh) chia sẻ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh tuyến đường Chu Văn An sau khi được trải thảm nhựa, dần lộ diện diện mạo mới sau thời gian dài thi công ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An hoàn thành được kỳ vọng là một trong những công trình giao thông trọng điểm góp phần giảm ùn tắc ở "nút thắt" giao thông trước đây, nối liền các tuyến đường Phan Chu Trinh - Nơ Trang Long - Phan Văn Trị - Đinh Bộ Lĩnh.

Ngoài mở rộng lên 23 m, tuyến đường này còn được xây dựng mới hệ thống cống dọc 2 bên, tiết diện 0,8 - 1 m, đoạn cuối tuyến có cống hộp 2 x 2 m kết nối vào hệ thống cống hiện hữu trên vỉa hè đường Chu Văn An (đoạn trước Học viện Cán bộ TP.HCM). Tổng mức đầu tư là 1.067 tỉ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.