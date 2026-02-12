Về quê ăn tết sáng 25 tháng chạp, hàng trăm xe chôn chân trước hầm Đèo Cả

Sáng nay 12.2, tức 25 tháng chạp, tuyến đường thuộc dự án hầm Đèo Cả, đoạn từ nút giao đèo Cổ Mã đến hầm Đèo Cả (xã Đại Lãnh, Khánh Hòa) kẹt cứng cả tiếng.

Từ 9 giờ, hàng dài container, xe tải và ô tô con nối đuôi nhau trên làn phải, trong khi làn ngược chiều vẫn thông thoáng. Chen trong dòng kẹt xe có nhiều xe biển số TP.HCM, Đồng Nai về quê ăn tết.

Người dân xuống đường vì kẹt xe kéo dài ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều tài xế buộc phải tắt máy, mở cửa xuống đứng ven dải phân cách chờ đợi, có người tranh thủ gọi điện, có người đi bộ dọc làn khẩn cấp để quan sát tình hình phía trước. Trên mặt đường, xe xếp sát nhau, gần như không còn không gian để xoay xở.

Một số tài xế phản ánh đã chờ gần cả tiếng nhưng vẫn chưa thoát khỏi đoạn kẹt xe.

Dòng xe chôn chân trên đường chờ vào hầm Đèo Cả ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dù kẹt xe kéo dài nhưng làn bên trong vẫn thông thoáng, ô tô không di chuyển vào ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, không giống trước đây, dù kẹt cứng và xếp hàng cả tiếng nhưng làn sát bên phải vẫn trống trơn, không có tình trạng xe ô tô chạy lấn vạch kẻ nét liền để vào trong.

Giữa thời tiết nắng gắt, người lớn, trẻ em phải đứng ngoài xe càng làm không khí thêm ngột ngạt. Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, nước uống nhưng cũng dần tỏ ra mệt mỏi vì không biết khi nào mới thông xe.

Tài xế xe tải và xe con cùng xuống đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Xe xếp hàng kéo dài từ đoạn đường dẫn ở Đại Lãnh ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh Trường Giang (45 tuổi, ở phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, anh cùng gia đình về quê ăn tết, xuất phát từ sáng sớm. Xuất phát từ khoảng 8 giờ từ nút giao Diên Khánh, đến Đại Lãnh thì kẹt cứng.

"Tôi đã dừng gần cả tiếng trên đường nhưng xe vẫn chưa thể nhúc nhích. Nhiều tài xế xuống đường hút thuốc, đi bộ qua lại cho đỡ mệt. Cứ ngồi trong xe, nắng chiếu thẳng rất khó chịu", anh Giang nói.

Nhiều xe biển số TP.HCM, Đồng Nai xếp hàng trong dòng kẹt xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ở chiều ngược lại, dòng xe vẫn thông thoáng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tài xế mệt mỏi vì chờ đợi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cùng chung cảnh ngộ, anh Văn An (35 tuổi, ở phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết anh bắt đầu kẹt xe từ gần 9 giờ sáng. "Tới đoạn nút giao đèo Cổ Mã thấy xe đông, xếp hàng dài nên tôi đi vào đường xuống quốc lộ 1. Nhưng thấy xe ở phía đường của dự án hầm Đèo Cả di chuyển được nên tôi lại quay đầu đi lên lại, không ngờ bị kẹt cứng ở đây", anh nói.

Đến 10 giờ, các xe mới bắt đầu có thể di chuyển. Theo quan sát, trong hầm Đèo Cả có 1 xe ô tô bị sự cố, xe cứu hộ sau đó đã có mặt để hỗ trợ. Ra khỏi hầm Đèo Cả, vào địa phận Đắk Lắk, dòng xe đông, di chuyển chậm.