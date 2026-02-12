Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lần đầu ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Ngựa lùn, dê, cừu… lên tàu du xuân

Vũ Phượng
Vũ Phượng
12/02/2026 10:39 GMT+7

Dịp Tết Bính Ngọ này, lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho ngựa lùn, dê, cừu... diễu hành trên chuyến tàu xuân đặc biệt ngay trong khuôn viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa có thông tin chính thức về chương trình đặc biệt dịp Tết Bính Ngọ. Năm nay, lần đầu tiên, Thảo Cầm Viên cho đoàn diễu hành muôn thú gồm: ngựa lùn, dê, cừu, vẹt, ngỗng khởi hành du xuân ngay trong khuôn viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu cho ngựa lùn, dê, cừu... 'du xuân' dịp tết - Ảnh 1.

Ngựa lùn Văn Mai với mái tóc ngố từng trở thành idol mạng xã hội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, từ ngày 17 - 22.2 (tức từ mùng 1 đến mùng 6 tết), Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tổ chức chương trình "Idol Zoobiz - Vui xuân mê tít", mang đến một không khí tết khác biệt: không ồn ào, không phô trương, mà gần gũi, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là đoàn diễu hành muôn thú với sự xuất hiện của dê, cừu, ngựa lùn, vẹt, ngỗng… sải bước bên chuyến tàu xuân chầm chậm lăn bánh giữa không gian xanh mát. Trong tiếng nhạc xuân rộn ràng, hình ảnh các "cư dân" thân thiện hứa hẹn khiến nhiều du khách, nhất là trẻ nhỏ, thích thú và bất ngờ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu cho ngựa lùn, dê, cừu... 'du xuân' dịp tết - Ảnh 2.

Du khách có thể "gặp gỡ" gần hơn với các "thú viên" thân thiện của Thảo Cầm Viên dịp tết

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không chỉ là một màn trình diễn, đây còn là cuộc gặp gỡ dịu dàng giữa con người và thế giới động vật. Các em nhỏ được nghe kể về tập tính sinh học, được quan sát trực tiếp và học cách yêu thương, tôn trọng sự sống.

Dịp này, toàn khuôn viên Thảo Cầm Viên được trang trí rực rỡ với mai vàng, linh vật ngựa, làng quê tết xưa, hồ sen, vườn hoa và nhiều góc check-in mang sắc xuân. 

Song song đó là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật kéo dài suốt kỳ nghỉ: chương trình ca nhạc "Xuân sum vầy 2026", múa lân - sư - rồng, mascot động vật chào xuân với hình tượng ngựa, capybara, hà mã, cọp, voi… tạo nên không khí rộn ràng nhưng vẫn nhẹ nhàng, thân thiện.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu cho ngựa lùn, dê, cừu... 'du xuân' dịp tết - Ảnh 3.

Đoàn "thú viên" sẽ được du xuân trong khuôn viên Thảo Cầm Viên xanh mát

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một trong những trải nghiệm được nhiều gia đình mong chờ là biểu diễn tập tính động vật và các hoạt động tương tác. Du khách có thể xem voi, hà mã, hổ Bengal thể hiện tập tính sinh học; cho thú ăn; tham quan vườn bướm, vườn hồng hạc, vườn thú thân thiện với capybara, sóc Bắc Mỹ, bọ ú…

Đặc biệt, các buổi nhân viên vườn thú kể chuyện về ngựa lùn, rùa Sulcata, vẹt, tê giác trắng… mang đến góc nhìn rất đời, rất thật về mối gắn bó âm thầm giữa con người và động vật – không chỉ là chăm sóc, mà còn là sự thấu hiểu và trách nhiệm với thiên nhiên.

Ngoài ra, nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi như đọc sách miễn phí, khu trò chơi cát, kéo co cùng hổ xám… giúp trẻ vừa vui chơi vừa học hỏi trong môi trường an toàn.

Tin liên quan

Thực hư chuyện 'cứu 1 được 2' sau vụ thiên nga bị trộm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Thực hư chuyện 'cứu 1 được 2' sau vụ thiên nga bị trộm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Sau khi Thảo Cầm Viên Sài Gòn tìm thấy chim thiên nga bị trộm, mạng xã hội lan truyền quan niệm 'cứu 1 được 2'. Chuyên gia cho biết thông tin này chưa hoàn toàn chính xác.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tìm thấy con thiên nga bị bắt trộm

Từ mèo hoang thành 'chủ tịch': Mika khuấy đảo họp fan Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Khám phá thêm chủ đề

Thảo Cầm viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn Ngựa lùn Diễu hành muôn thú tết bính ngọ TP.HCM Chơi gì ở TP.HCM dịp tết linh vật ngựa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận