Lần đầu ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Ngựa lùn, dê, cừu… lên tàu du xuân

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa có thông tin chính thức về chương trình đặc biệt dịp Tết Bính Ngọ. Năm nay, lần đầu tiên, Thảo Cầm Viên cho đoàn diễu hành muôn thú gồm: ngựa lùn, dê, cừu, vẹt, ngỗng khởi hành du xuân ngay trong khuôn viên.

Ngựa lùn Văn Mai với mái tóc ngố từng trở thành idol mạng xã hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, từ ngày 17 - 22.2 (tức từ mùng 1 đến mùng 6 tết), Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tổ chức chương trình "Idol Zoobiz - Vui xuân mê tít", mang đến một không khí tết khác biệt: không ồn ào, không phô trương, mà gần gũi, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là đoàn diễu hành muôn thú với sự xuất hiện của dê, cừu, ngựa lùn, vẹt, ngỗng… sải bước bên chuyến tàu xuân chầm chậm lăn bánh giữa không gian xanh mát. Trong tiếng nhạc xuân rộn ràng, hình ảnh các "cư dân" thân thiện hứa hẹn khiến nhiều du khách, nhất là trẻ nhỏ, thích thú và bất ngờ.

Du khách có thể "gặp gỡ" gần hơn với các "thú viên" thân thiện của Thảo Cầm Viên dịp tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Không chỉ là một màn trình diễn, đây còn là cuộc gặp gỡ dịu dàng giữa con người và thế giới động vật. Các em nhỏ được nghe kể về tập tính sinh học, được quan sát trực tiếp và học cách yêu thương, tôn trọng sự sống.

Dịp này, toàn khuôn viên Thảo Cầm Viên được trang trí rực rỡ với mai vàng, linh vật ngựa, làng quê tết xưa, hồ sen, vườn hoa và nhiều góc check-in mang sắc xuân.

Song song đó là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật kéo dài suốt kỳ nghỉ: chương trình ca nhạc "Xuân sum vầy 2026", múa lân - sư - rồng, mascot động vật chào xuân với hình tượng ngựa, capybara, hà mã, cọp, voi… tạo nên không khí rộn ràng nhưng vẫn nhẹ nhàng, thân thiện.

Đoàn "thú viên" sẽ được du xuân trong khuôn viên Thảo Cầm Viên xanh mát ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một trong những trải nghiệm được nhiều gia đình mong chờ là biểu diễn tập tính động vật và các hoạt động tương tác. Du khách có thể xem voi, hà mã, hổ Bengal thể hiện tập tính sinh học; cho thú ăn; tham quan vườn bướm, vườn hồng hạc, vườn thú thân thiện với capybara, sóc Bắc Mỹ, bọ ú…

Đặc biệt, các buổi nhân viên vườn thú kể chuyện về ngựa lùn, rùa Sulcata, vẹt, tê giác trắng… mang đến góc nhìn rất đời, rất thật về mối gắn bó âm thầm giữa con người và động vật – không chỉ là chăm sóc, mà còn là sự thấu hiểu và trách nhiệm với thiên nhiên.

Ngoài ra, nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi như đọc sách miễn phí, khu trò chơi cát, kéo co cùng hổ xám… giúp trẻ vừa vui chơi vừa học hỏi trong môi trường an toàn.