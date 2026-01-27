Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tìm thấy con thiên nga bị bắt trộm

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng và Thảo Cầm Viên Sài Gòn phát hiện người đàn ông tiếp cận và bắt con thiên nga ra khỏi khu vực nuôi nhốt.



Sáng 27.1, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, khoảng 6 giờ ngày 26.1, công nhân phát hiện một con thiên nga bị mất khỏi khu vực nuôi nhốt. Qua kiểm tra, đơn vị xác định một người đàn ông đã cắt lưới để bắt trộm thiên nga giấu vào ba lô và mang ra khỏi Thảo Cầm Viên.

Con thiên nga bị bắt trộm được đưa về lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Ngay sau đó, Thảo Cầm Viên tiến hành rà soát nội bộ, trích xuất hệ thống camera và trình báo Công an phường Sài Gòn. Từ hình ảnh camera an ninh, cơ quan công an đã xác minh, truy vết được người đàn ông bắt trộm thiên nga và xác định người này đã rời khỏi TP.HCM. Các lực lượng sau đó tiếp tục phối hợp để lần theo dấu vết.

9 giờ ngày 27.1, con thiên nga bị trộm đã về lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

"Chúng tôi lên xe di chuyển xuống Tây Ninh (Long An cũ) để cứu con thiên nga. Tuy nhiên, trên đường đi, đơn vị nhận được thông tin con thiên nga đã bị bán xuống Cần Thơ. Ngay trong đêm, chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống Cần Thơ. Sau khi tiếp cận, đội ngũ thú y tiến hành hồi sức cho con thiên nga. Vào khoảng 9 giờ sáng nay 27.1, con thiên nga đã trở về Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nó sẽ được cách ly để phòng dịch theo dõi trước khi tiếp cận lại đàn của mình", đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho hay.

Con thiên nga sẽ được cách ly để đảm bảo an toàn ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Theo Thảo Cầm Viên, hiện thiên nga có dấu hiệu bị stress nên bác sĩ thú y phải theo dõi và trấn an.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào ngày 23.3.1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Người có công xây dựng nên Thảo Cầm Viên Sài Gòn là Đô đốc toàn quyền Đông Dương Pierre-Paul de La Grandière. Người dân Sài Gòn khi ấy quen gọi Thảo Cầm Viên Sài Gòn là sở thú và tên gọi này vẫn gắn liền với Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho đến tận hôm nay.

Từ năm 1869, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mở cửa thường trực cho công chúng. Từ năm 1956, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức mang tên như ngày nay và hiện là một trong những vườn thú lớn nhất nước.