Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tìm thấy con thiên nga bị bắt trộm

Vũ Phượng - Dương Lan
27/01/2026 09:45 GMT+7

Sáng nay 27.1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn xác nhận con thiên nga bị bắt trộm và đưa xuống tận Cần Thơ đã được giải cứu thành công.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng và Thảo Cầm Viên Sài Gòn phát hiện người đàn ông tiếp cận và bắt con thiên nga ra khỏi khu vực nuôi nhốt.

Sáng 27.1, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, khoảng 6 giờ ngày 26.1, công nhân phát hiện một con thiên nga bị mất khỏi khu vực nuôi nhốt. Qua kiểm tra, đơn vị xác định một người đàn ông đã cắt lưới để bắt trộm thiên nga giấu vào ba lô và mang ra khỏi Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị bắt trộm một con thiên nga - Ảnh 1.

Con thiên nga bị bắt trộm được đưa về lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Ngay sau đó, Thảo Cầm Viên tiến hành rà soát nội bộ, trích xuất hệ thống camera và trình báo Công an phường Sài Gòn. Từ hình ảnh camera an ninh, cơ quan công an đã xác minh, truy vết được người đàn ông bắt trộm thiên nga và xác định người này đã rời khỏi TP.HCM. Các lực lượng sau đó tiếp tục phối hợp để lần theo dấu vết.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị bắt trộm một con thiên nga - Ảnh 2.

9 giờ ngày 27.1, con thiên nga bị trộm đã về lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

"Chúng tôi lên xe di chuyển xuống Tây Ninh (Long An cũ) để cứu con thiên nga. Tuy nhiên, trên đường đi, đơn vị nhận được thông tin con thiên nga đã bị bán xuống Cần Thơ. Ngay trong đêm, chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống Cần Thơ. Sau khi tiếp cận, đội ngũ thú y tiến hành hồi sức cho con thiên nga. Vào khoảng 9 giờ sáng nay 27.1, con thiên nga đã trở về Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nó sẽ được cách ly để phòng dịch theo dõi trước khi tiếp cận lại đàn của mình", đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho hay.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị bắt trộm một con thiên nga - Ảnh 3.

Con thiên nga sẽ được cách ly để đảm bảo an toàn

ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Theo Thảo Cầm Viên, hiện thiên nga có dấu hiệu bị stress nên bác sĩ thú y phải theo dõi và trấn an.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng vào ngày 23.3.1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Người có công xây dựng nên Thảo Cầm Viên Sài Gòn là Đô đốc toàn quyền Đông Dương Pierre-Paul de La Grandière. Người dân Sài Gòn khi ấy quen gọi Thảo Cầm Viên Sài Gòn là sở thú và tên gọi này vẫn gắn liền với Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho đến tận hôm nay.

Từ năm 1869, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mở cửa thường trực cho công chúng. Từ năm 1956, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức mang tên như ngày nay và hiện là một trong những vườn thú lớn nhất nước.

Tin liên quan

Sau gần 20 năm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón chim hồng hạc con đầu tiên chào đời

Sau gần 20 năm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón chim hồng hạc con đầu tiên chào đời

Sau gần 20 năm chờ đợi, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu ghi nhận chim hồng hạc con nở trứng thành công và được mẹ nuôi dưỡng tự nhiên - một kỳ tích với loài chim di trú quý hiếm này.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn 'chia tay' hổ trắng Ngộ Không sau 10 năm gắn bó

Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng sinh nhật 1 tuổi bé hà mã Ca, nhiều người chia vui

Khám phá thêm chủ đề

thiên nga bị bắt trộm thảo cầm viên bị bắt trộm thiên nga bắt trộm thiên nga tại thảo cầm viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận