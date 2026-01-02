Vào cửa Thảo Cầm Viên Sài Gòn miễn phí và được ăn các món ngon…

Lễ hội ẩm thực đặc sắc của Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu hút đông đảo người dân và du khách nước ngoài đến hưởng thức. Với hơn 80 gian hàng, nhiều ẩm thực đa dạng làm cho lễ hội thêm hoành tráng. Người dân đến với lễ hội không chỉ thưởng thức các món ăn ngon mà còn là cơ hội để khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam (nhất là các món ăn ở vùng đất phương Nam).

Đông đảo du khách tham quan lễ hội ẩm thực tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: THANH BÌNH

Nhiều loại ẩm thực dân gian như: bánh khọt, bánh bò, bánh xèo... du khách tha hồ thưởng thức. Cùng với đó là những tiết mục âm nhạc truyền thống, phù hợp với du khách đi cùng gia đình ăn uống và trò chuyện với nhau, ôn lại kỷ niệm cũ và cũng để chào đón năm mới.

Các gian hàng được trang trí sinh động, tạo nên một không gian lễ hội đầy màu sắc và cảm giác thân thiện, dễ dàng cho mọi người tham quan, lựa chọn các món ăn. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn khác. Nhất là việc chiêm ngưỡng các loại động vật quý hiếm được chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn (du khách phải mua vé để thăm thú).

Nhiều món ăn dân gian được bày bán tại lễ hội ẩm thực ẢNH: THANH BÌNH

Miễn vé vào cổng chiều tối, đông nghịt người vào Thảo Cầm Viên soi đèn để...

Tại lễ hội, Trần Quốc Thiên và Nguyễn Hoàng Duy Anh (ngụ ở TP.HCM), cho biết: "Lễ hội đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Ở đây có nhiều đồ ăn, mọi người ăn uống trò chuyện với nhau tạo không khí trở nên sôi động".

Trong khi đó, Trung Kiên, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cũng chia sẻ: "Lần đầu tiên mình đến với Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Mình cảm thấy ấn tượng vì ẩm thực phong phú và các trò chơi gian đa dạng, giúp mình giải tỏa áp lực của bản thân. Mình mong muốn năm nào cũng có lễ hội như thế này", Trung Kiên chia sẻ.

Du khách có dịp thưởng thức các món ăn ngon ẢNH: THANH BÌNH

Lễ hội ẩm thực – văn hóa tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị cho người tham dự mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, thân thiện trong những ngày đầu năm mới. Hiện tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn đang mở cửa miễn phí cho mọi người đến tham quan từ 17 giờ đến 21 giờ từ nay đến hết ngày 4.1.2026.