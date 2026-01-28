Thực hư chuyện 'cứu 1 được 2' sau vụ thiên nga bị trộm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng vụ Thảo Cầm Viên Sài Gòn tìm thấy thiên nga bị trộm là "cứu 1 được 2". Bài đăng cho rằng, thiên nga trắng là loài chim có xu hướng gắn bó chặt chẽ giữa con đực và con cái, thường được xem là biểu tượng của "tình yêu vĩnh cửu".

Do đó, khi một con gặp sự cố, con còn lại có thể bị ảnh hưởng tâm lý, bỏ ăn, suy kiệt sức khỏe. Từ đó, mạng xã hội cho rằng việc kịp thời giải cứu con thiên nga đực cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ sự an toàn của con thiên nga cái còn lại.



Con thiên nga bị bắt trộm được đưa về lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

Ông Nguyễn Hoài Bảo, đại diện Chương trình Bảo tồn chim di cư tại Việt Nam của Tổ chức quốc tế BirdLife International cho biết thông tin trên chưa hoàn toàn chính xác. Theo ông, khi mất bạn đời, con chim còn lại có thể buồn nhưng không đến mức bỏ ăn hay suy kiệt sức khỏe. Một số trường hợp gặp vấn đề bất thường đã bị thêu dệt, thêm thắt chi tiết nhằm tạo sự hấp dẫn, ly kỳ.

"Trong thế giới loài chim, có những loài sống theo cặp để sinh sản và nuôi con trong suốt vòng đời. Tuy nhiên, trên thực tế, khi một trong hai con gặp sự cố, con còn lại vẫn có thể ghép đôi với con khác để tiếp tục sinh sống. Thiên nga là một trong những loài như vậy, có thể sống gắn bó trọn đời với bạn đời mới nếu con trước đó chết hoặc gặp sự cố", ông Hoài Bảo nói.

Cũng theo ông Hoài Bảo, trong điều kiện được chăm sóc tốt và có nguồn thức ăn dồi dào, thiên nga sẽ sinh sản thuận lợi. Đối với con thiên nga bị mất trộm vừa được tìm thấy, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc để bảo đảm an toàn trước khi đưa trở lại chuồng nuôi bình thường.

Sáng 27.1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn xác nhận con thiên nga bị bắt trộm và đưa xuống tận Cần Thơ đã được giải cứu thành công. Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng và Thảo Cầm Viên Sài Gòn phát hiện người đàn ông tiếp cận và bắt con thiên nga ra khỏi khu vực nuôi nhốt.

Cơ quan công an đã xác minh và truy vết được người đàn ông bắt trộm thiên nga. Các lực lượng sau đó đã phối hợp giải cứu con thiên nga sau khi bị bán xuống Cần Thơ và 9 giờ ngày 27.1 đưa trở về Thảo Cầm Viên Sài Gòn.