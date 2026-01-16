Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

3 sếu vương miện đầu tiên sinh ra ở Thảo Cầm Viên: Sau 4 tháng lớn thế nào?

Phạm Hữu
Phạm Hữu
16/01/2026 05:45 GMT+7

Sau 4 tháng trứng nở, 3 con sếu vương miện con lần đầu được sinh ra tại Thảo Cầm Viên đã phát triển nhanh chóng, cao đến 1 m, cân nặng đến 4 kg, đầu đã có bờm.

Thảo Cầm Viên hiện đang nuôi và bảo tồn 2 loài sếu vương miện và sếu Nhật Bản. Trong đó, có 4 cá thể sếu vương miện được nhập từ châu Phi thời điểm 2017.

Việc nhập các loài sếu nước ngoài về Thảo Cầm Viên nhằm phục vụ trưng bày, giúp du khách chiêm ngưỡng những loài không có ở Việt Nam, đồng thời nằm trong kế hoạch bảo tồn và phát triển nguồn thú ngoại nhập.

Tuy vậy, trong thời gian dài nuôi và bảo tồn loài sếu vương miện phát triển tốt nhưng sếu lại không thực hiện hành vi sinh sản trong một thời gian dài. Nguyên nhân do việc nuôi nhốt sếu vương miện chung với nhiều loài chim khác nhau. Do đó, nhân viên vườn thú đã chuyển một cặp vào khu cách ly, tạo môi trường, điều kiện lý tưởng cho sếu giao phối và sinh sản.

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 1.

Cặp sếu vương miện bố mẹ được đưa ra khỏi chuồng chung vào năm ngoái và nuôi nhốt cách ly để dễ dàng giao phối và sinh sản

ẢNH: PHẠM HỮU

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 2.

Tháng 8.2025, cặp sếu bố mẹ sinh ra được 3 quả trứng. Đến giữa tháng 9.2025, 3 trứng nở thành 3 sếu non

ẢNH: PHẠM HỮU

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên 3 con sếu non chào đời thành công ở Thảo Cầm Viên

ẢNH: PHẠM HỮU

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 4.

Đến nay, sau 4 tháng, 3 con sếu non lớn nhanh, gần giống với sếu bố mẹ

ẢNH: PHẠM HỮU

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 5.

Sếu thường dang cánh để bảo vệ con non khi gặp nguy hiểm

ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng giữa tháng 8, sếu đã bắt đầu đẻ trứng. Thời gian ấp trứng kéo dài khoảng 28 - 30 ngày. Khi con non đầu tiên nở, sếu mẹ có xu hướng đứng lên ra khỏi ổ, dẫn con đi ăn và hầu như chỉ ấp trứng còn lại vào buổi tối. Mặc dù hành vi này khiến người chăm sóc lo lắng trứng mất nhiệt và từng cân nhắc chuyển trứng sang máy ấp, nhưng cuối cùng, dựa trên tài liệu và kinh nghiệm, đơn vị vẫn tôn trọng yếu tố tự nhiên.

Đến giữa tháng 9, những quả trứng này đã nở ra 3 con sếu non rất dễ thương và mạnh khỏe. Đây là lần đầu tiên Thảo Cầm Viên ghi nhận việc sinh sản của sếu vương miện.

Sau 4 tháng trứng nở, đến hiện tại 3 con sếu non nay phát triển mạnh mẽ, khỏe mạnh, thể hình gần bằng chim bố mẹ.

Theo nhân viên chăm sóc, 3 sếu vương miện con cao khoảng 1 m, cân nặng đến 4 kg. Trên đầu sếu đã trổ lông "vương miện, bắt đầu quá trình thay lông tơ. Cần đến 2 - 3 tháng nữa sếu mới đạt độ tuổi trưởng thành.

Cận cảnh 3 sếu con lần đầu tiên được sinh ra tại Thảo Cầm Viên sau 4 tháng chào đời

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 6.

Khẩu phần ăn mỗi ngày của sếu vẫn duy trì như từ đầu gồm: đậu xanh, cám, lúa, côn trùng, rau xanh....

ẢNH: PHẠM HỮU

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 7.

Mỗi ngày sếu được nhân viên cho ăn 2 lần, buổi sáng và chiều

ẢNH: PHẠM HỮU

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 8.
Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 9.

Sau 4 tháng, 3 con sếu non đều lớn nhanh, nặng 4 kg, cao 1 m, đầu trổ "vương miện". Tuy nhiên, hai bên má và tích vẫn chưa lên màu đỏ giống sếu bố mẹ

ẢNH: PHẠM HỮU

Sếu vương miện lần đầu sinh ở Thảo Cầm Viên: Con non lớn nhanh sau 4 tháng - Ảnh 10.

Các loài chim nói chung và sếu nói riêng đều có tập tính và cần đảm bảo đúng nhu cầu về không gian, độ an toàn, sự cạnh tranh và mối đe dọa thì mới bắt đầu thực hiện hành vi làm tổ và sinh sản

ẢNH: PHẠM HỮU

