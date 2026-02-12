CSGT Chợ Lớn xử phạt 5 triệu đồng một TikToker vì đăng thông tin sai quy định

Ngày 12.2, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng vừa lập biên bản phạt chủ 1 tài khoản TikTok vì "thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

Theo CSGT Chợ Lớn, hiện nay, một số người thường xuyên sử dụng hình ảnh (những hình ảnh cắt ghép, chỉnh sửa, các hình ảnh có biểu hiện tiêu cực đã được xử lý trước đây…) đăng tải để xuyên tạc, chống phá và một bộ phận người dân bức xúc, uất ức sau khi bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, ghi nhận, xử phạt vi phạm hành chính.

Từ đó, những clip này làm thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân về quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT trong thời gian qua.



Điển hình trong các ngày 9.11.2025 và 11.11.2025, trên mạng xã hội TikTok liên tục xuất hiện 4 đoạn clip do tài khoản anhgrabvlog đăng tải.

Nội dung trong clip thể hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn và quá trình trao đổi giữa lực lượng CSGT và người được cho là chủ sở hữu thiết bị ghi hình.

Đội CSGT Chợ Lớn tiếp xúc, làm việc với T.Q.A ẢNH: PC08

Qua xác minh và tiếp xúc làm việc, được biết chủ tài khoản mạng xã hội TikTok anhgrabvlog là anh T.Q.A (người đã biên tập lại và đăng tải 6 đoạn video clip nhỏ và đăng trên mạng xã hội TikTok).

Kết quả, Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.Q.A về hành vi "thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" được quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tại đây, T.Q.A nhận thức được bản thân đã không kiểm soát được cảm xúc, lời nói trong quá trình tiếp xúc và làm việc với tổ tuần tra kiểm soát và đăng tải các đoạn clip có sử dụng hình ảnh của cá nhân, tổ chức (lực lượng CSGT) khi chưa được sự đồng ý và không kiểm soát nội dung bình luận trong bài viết của mình trên mạng xã hội là sai và đồng ý với lỗi vi phạm hành chính.

Ngày 9.2.2026, T.Q.A đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật được quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020 với số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước 5 triệu đồng.

Qua sự việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi chia sẻ, đăng tải thông tin trên các Cổng thông tin, các kênh mạng xã hội cần chọn lọc, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng.

Người dân lưu ý, không để các đối tượng cơ hội, lợi dụng hình ảnh liên quan lực lượng công an nói chung để chống phá, xuyên tạc, tạo dư luận xấu trong nhân dân và gây mất hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng, tạo luồng thông tin tiêu cực về lực lượng trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.