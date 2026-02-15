Cao tốc TP.HCM - Vân Phong đông đột biến, CSGT phạt loạt xe quá tốc độ

Ngày 15.2, tức 28 tết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, lưu lượng phương tiện tăng đột biến dịp Tết Bính Ngọ 2026 khiến tình trạng vi phạm tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chỉ trong 3 ngày, CSGT đã phát hiện 250 trường hợp xe khách chạy quá tốc độ, trong đó có nhiều trường hợp vượt mức nguy hiểm.

Nhiều xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc TP.HCM - Vân Phong ẢNH: C08

Theo CSGT, cao tốc TP.HCM - Vân Phong là tuyến giao thông huyết mạch kết nối miền Nam với miền Trung và phía Bắc, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương liên vùng.

Những ngày cận tết, nhu cầu đi lại tăng mạnh. Riêng ngày 14.2.2026, lưu lượng phương tiện trên tuyến đạt mức rất lớn: 144.434 lượt xe vào tuyến 143.108 lượt xe ra tuyến

So với cùng kỳ năm 2025, lượng xe vào tuyến tăng 17.001 lượt, ra tuyến tăng 24.841 lượt, cho thấy áp lực giao thông tăng đột biến.

Lượng xe vào cao tốc TP.HCM - Vân Phong tăng đột biến những ngày giáp tết ẢNH: C08

Để đảm bảo người dân từ TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh lân cận về quê an toàn, thông suốt, Đội 6 đã tăng cường lực lượng tuần tra, điều tiết phân luồng, duy trì trực 24/24 giờ trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, trước nhu cầu vận tải tăng cao, một số phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có biểu hiện quay đầu đón khách và vi phạm tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trong các ngày 12, 13 và 14.2.2026, Đội 6 đã phát hiện 250 trường hợp xe khách chạy quá tốc độ, cụ thể: 68 trường hợp vượt từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ; 128 trường hợp vượt từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ; 52 trường hợp vượt từ 20 km/giờ đến 35 km/giờ; 2 trường hợp vượt trên 35 km/giờ.

CSGT thường xuyên thay đổi vị trí bắn tốc độ để kiểm tra vi phạm ẢNH: C08

Theo lực lượng chức năng, hành vi chạy quá tốc độ của xe khách không chỉ là vi phạm hành chính đơn thuần mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng hành khách và các phương tiện khác lưu thông trên cao tốc.

Để xử lý triệt để, lực lượng CSGT tổ chức đo tốc độ 24/24 giờ ở cả hai chiều và liên tục thay đổi vị trí kiểm soát nhằm tránh tình trạng đối phó.

Cục CSGT cho biết toàn tuyến cao tốc hiện đã được phủ kín hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm. Dù không thấy lực lượng chức năng trên đường, mọi hành vi vi phạm vẫn có thể bị ghi hình và xử phạt nguội.

Các xe vi phạm tốc độ trên cao tốc chủ yếu là xe khách ẢNH: C08

CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm biển báo và tốc độ quy định; giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông; kiểm tra kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là lốp và hệ thống phanh; giữ tâm lý ổn định, không vì áp lực thời gian mà tăng tốc.

CSGT nhấn mạnh, cao tốc là nơi phương tiện di chuyển ở tốc độ cao liên tục. Chỉ một giây lơ là có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.