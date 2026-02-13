Ghi nhận trong sáng nay, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp cùng công an cấp xã, phường đã đồng loạt ra quân túc trực tại các điểm nóng giao thông. Tại các tuyến đường huyết mạch và cửa ngõ ra vào thành phố, sắc áo vàng của lực lượng chức năng CSGT TP.HCM đã hiện diện từ sớm để phân luồng, kéo giảm ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân về quê đón tết.

CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân về quê đón Tết ẢNH: CTV

Tại các khu vực như QL1 cũ, nút giao An Sương, phà Cát Lái và các cửa ngõ phía Đông, phía Tây, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động phối hợp và tinh thần quyết tâm của toàn lực lượng, tình hình giao thông vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Kế hoạch đồng loạt ra quân lần này nằm trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2026, nhằm mang đến một mùa xuân trọn vẹn, an toàn cho mọi nhà.

Khuyến cáo từ CSGT TP.HCM

CSGT TP.HCM cho biết, căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, đơn vị sẽ bố trí lực lượng túc trực, điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng; đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan để đảm bảo giao thông thông suốt.

Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo: Giảm tốc độ khi qua khu vực đông phương tiện, công trình thi công hoặc nơi tổ chức chương trình, sự kiện.

Chấp hành hiệu lệnh của CSGT và hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Chủ động theo dõi thông tin phân luồng trên các kênh chính thức để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Không dừng, đỗ xe sai quy định tại các tuyến cửa ngõ, khu vực gần bến xe, chợ đầu mối, cảng.

Dịp tết là thời điểm sum họp, nhu cầu di chuyển tăng cao. Việc chủ động chọn lộ trình thay thế, đi sớm hơn giờ cao điểm và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, giúp hành trình về quê, du xuân của người dân TP.HCM diễn ra thuận lợi, an toàn hơn.

Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày 13.2:

Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp cùng công an địa phương đã đồng loạt ra quân túc trực tại các "điểm nóng" giao thông ẢNH: CTV

Bên trong Bến xe Miền Tây ẢNH: CTV



