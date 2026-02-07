Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học TP.HCM nhộn nhịp hội xuân

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/02/2026 08:29 GMT+7

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học của TP.HCM nhộn nhịp những hoạt động vui xuân, để học sinh được trải nghiệm nhiều văn hóa cổ truyền của dân tộc.

Trẻ em vui tết dân gian

Ngày 6.2, các hoạt động dân gian diễn ra tưng bừng ở sân Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM, mừng Tết Nguyên đán 2026 sắp đến.

Sân trường được trang trí hoa đào, hoa mai và các tiểu cảnh như những ngày tết ở quê nhà, trẻ được tham gia trò chơi dân gian tại các khu vực như viết thư pháp, làm bánh phục linh, đổ bánh tráng, gấp lá dừa, thêu, gói bánh chưng, làm mứt dừa, khắc chữ trên dưa hấu, bóc củ kiệu, tô heo đất...

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Trường mầm non 19/5 Thành Phố là từ 12.2 (25 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 22.2 (mùng 6 tháng giêng âm lịch).

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 1.

Cô và trò Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định vui hội xuân dân gian ở sân trường rực rỡ sắc màu

ẢNH: THÚY HẰNG

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 2.

Trẻ cùng tô heo đất và mang thành phẩm về nhà, các con có thể bỏ tiền lì xì, thực hành về sự tiết kiệm

ẢNH: THÚY HẰNG

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 3.

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố, cho biết mong muốn trước khi trẻ về ăn tết ở gia đình thì những hoạt động vui hội xuân dân gian ở trường học là cách để trẻ thêm hiểu về ngày tết quê hương

ẢNH: THÚY HẰNG

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 4.

Đặc biệt, những hoạt động vui tết dân gian mà trẻ tham gia cùng giáo viên, phụ huynh trong những ngày hội cũng nhằm giúp trẻ mầm non phát triển ở 5 lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ

ẢNH: THÚY HẰNG

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 5.

ẢNH: THÚY HẰNG

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 6.

Trẻ cùng cô nặn tò he. Đây là hoạt động giáo dục vừa giúp trẻ được rèn vận động tinh - sự khéo léo của đôi tay, phát triển khả năng thẩm mỹ, ghi nhớ những nguyên liệu, màu sắc, hình khối của một trò chơi truyền thống mỗi dịp tết đến xuân về

ẢNH: THÚY HẰNG

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 7.
Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 8.

Hay hoạt động bóc vỏ củ kiệu, trẻ làm bánh phục linh... giúp trẻ vừa hiểu được các công đoạn làm ra những món ăn truyền thống cầu kỳ như thế nào, đồng thời, rèn luyện sự khéo léo của đôi tay

ẢNH: THÚY HẰNG


Gói bánh chưng Tết Nguyên đán, tăng kết nối, gói hy vọng

Cũng trong ngày 6.2, ngày hội gói bánh chưng diễn ra tại Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, TP.HCM. Học sinh, giáo viên cùng phụ huynh tự tay gói lên những chiếc bánh chưng.

Dù đây là lần đầu tiên được gói bánh chưng hay đã thành thục kỹ thuật gói, trải nghiệm được làm bánh chưng ở sân trường hoàn toàn thú vị với những người tham gia.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 11.

Rộn ràng ngày hội gói bánh chưng ở Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 12.

Cha cùng con gói bánh chưng, gửi đi yêu thương

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 13.

Ông bà cùng vào trường, gói bánh cùng cháu. Khoảnh khắc cả nhà được sum vầy, cùng tạo nên chiếc bánh đặc trưng của ngày tết tạo thành kỷ niệm đáng nhớ

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 14.

Ngày hội gói bánh chưng tết vừa giúp học sinh hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của tết cổ truyền, vừa giáo dục các em về tình yêu thương, sự sẻ chia

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 15.

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiệp Tân, cho biết toàn bộ số bánh chưng được luộc ở trường trong chiều tối 6.2, sau đó được vớt, ép bánh, hút chân không, để trở thành một trong những món quà ý nghĩa, gửi tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Giai điệu quê hương trên sân trường mùa tết

Ngày 4.2, Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định mang đến chuyên đề "Em yêu giai điệu quê hương" thú vị cho tất cả các em học sinh, với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Trong chuỗi các hoạt động đón tết, trước dó, Trường tiểu học Trần Khánh Dư cũng đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng tết, gửi tặng yêu thương tới các bạn học sinh khó khăn.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 16.

Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn đã giới thiệu cho các em học sinh về cây đàn tranh, đàn bầu, đặt câu hỏi giao lưu với các em học sinh, đồng thời mang tới những giai điệu quê hương từ chính cây đàn tranh, đàn bầu

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 17.

ẢNH: THÚY HẰNG

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 18.

Đặc biệt, trong các phần hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại sân Trường tiểu học Trần Khánh Dư còn có sự tham gia của các em học sinh, trong đó có chính con gái của nghệ sĩ Mai Thanh Sơn - em Mai Phương Linh, đang là học sinh lớp 5 (bìa trái)

ẢNH: THÚY HẰNG

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 19.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư, cho hay các hoạt động cho học sinh trải nghiệm văn hóa tết gắn liền với ý nghĩa giáo dục, để từ cấp học đầu tiên, học sinh được bồi dưỡng, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, hiểu về những nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc và chung tay gìn giữ

ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh gói và giới thiệu bánh chưng bằng tiếng Anh

Từ giữa tháng chạp âm lịch, học sinh đến trường các trường tiểu học như Kim Đồng, phường Gò Vấp; Hanh Thông, phường Hạnh Thông; Trần Quốc Toản, phường Hạnh Thông; Võ Thị Sáu, phường An Hội Đông... và một số trường THCS trên địa bàn đã tham gia vào một ngày hội gói bánh chưng, giới thiệu bánh chưng bằng tiếng Anh.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 20.

Không chỉ cùng cha mẹ, giáo viên làm ra những chiếc bánh chưng truyền thống, các em học sinh còn thể hiện năng lực thuyết trình của mình, giới thiệu chiếc bánh bằng tiếng Anh

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 21.

"Học sinh không chỉ có dịp gói bánh chưng tết, hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, mà còn được rèn, thực hành tiếng Anh, tăng cường phản xạ với tiếng Anh. Điều quan trọng nhất, chúng tôi muốn giáo dục các con về văn hóa Việt, biết cách bảo tồn giá trị cổ truyền của dân tộc - trong đó có Tết Nguyên đán và gia đình càng cần những khoảng lặng để ngồi lại bên nhau, cùng làm một điều ý nghĩa", bà Nguyễn Thị Song Trà, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo TH (THedu), người có ý tưởng và tổ chức ngày hội gói bánh chưng, thuyết trình bằng tiếng Anh vừa qua, chia sẻ

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học nhộn nhịp hội xuân - Ảnh 22.

Những chiếc bánh chưng được chấm điểm, trao phần thưởng - nhưng điểm số quan trọng nhất là trải nghiệm, sự kết nối gia đình và thầy cô, cha mẹ và con cái

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Câu chuyện xúc động sau nồi bánh chưng ở sân trường

Câu chuyện xúc động sau nồi bánh chưng ở sân trường

Thầy Vinh nhớ mãi những nồi bánh chưng mà mình từng được gói cùng gia đình những năm còn nhỏ. Bên ngọn lửa bập bùng, ông bà được những đứa cháu vây quanh, cùng kể lại những câu chuyện thời gian khó.

Khám phá thêm chủ đề

Tết Nguyên đán Tết nguyên đán 2026 nghỉ tết học sinh nghỉ tết vui tết dân gian học sinh vui hội xuân gói bánh chưng Tết ý nghĩa ngày tết
