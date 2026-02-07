Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Trường học TP.HCM nhộn nhịp hội xuân

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học của TP.HCM nhộn nhịp những hoạt động vui xuân, để học sinh được trải nghiệm nhiều văn hóa cổ truyền của dân tộc.
Trẻ em vui tết dân gian
Ngày 6.2, các hoạt động dân gian diễn ra tưng bừng ở sân Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM, mừng Tết Nguyên đán 2026 sắp đến.
Sân trường được trang trí hoa đào, hoa mai và các tiểu cảnh như những ngày tết ở quê nhà, trẻ được tham gia trò chơi dân gian tại các khu vực như viết thư pháp, làm bánh phục linh, đổ bánh tráng, gấp lá dừa, thêu, gói bánh chưng, làm mứt dừa, khắc chữ trên dưa hấu, bóc củ kiệu, tô heo đất...
Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Trường mầm non 19/5 Thành Phố là từ 12.2 (25 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 22.2 (mùng 6 tháng giêng âm lịch).
Hay hoạt động bóc vỏ củ kiệu, trẻ làm bánh phục linh... giúp trẻ vừa hiểu được các công đoạn làm ra những món ăn truyền thống cầu kỳ như thế nào, đồng thời, rèn luyện sự khéo léo của đôi tay
ẢNH: THÚY HẰNG
Gói bánh chưng Tết Nguyên đán, tăng kết nối, gói hy vọng
Cũng trong ngày 6.2, ngày hội gói bánh chưng diễn ra tại Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, TP.HCM. Học sinh, giáo viên cùng phụ huynh tự tay gói lên những chiếc bánh chưng.
Dù đây là lần đầu tiên được gói bánh chưng hay đã thành thục kỹ thuật gói, trải nghiệm được làm bánh chưng ở sân trường hoàn toàn thú vị với những người tham gia.
Giai điệu quê hương trên sân trường mùa tết
Ngày 4.2, Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định mang đến chuyên đề "Em yêu giai điệu quê hương" thú vị cho tất cả các em học sinh, với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Trong chuỗi các hoạt động đón tết, trước dó, Trường tiểu học Trần Khánh Dư cũng đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng tết, gửi tặng yêu thương tới các bạn học sinh khó khăn.
Học sinh gói và giới thiệu bánh chưng bằng tiếng Anh
Từ giữa tháng chạp âm lịch, học sinh đến trường các trường tiểu học như Kim Đồng, phường Gò Vấp; Hanh Thông, phường Hạnh Thông; Trần Quốc Toản, phường Hạnh Thông; Võ Thị Sáu, phường An Hội Đông... và một số trường THCS trên địa bàn đã tham gia vào một ngày hội gói bánh chưng, giới thiệu bánh chưng bằng tiếng Anh.
Bình luận (0)