Trước tết, nhiều ngày hội nghệ thuật lấp lánh của học sinh, sinh viên TP.HCM

Vũ điệu lấp lánh của sinh viên

Đêm qua (30.1), tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng diễn ra chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhảy, múa "Universe of Dance" với chủ đề "The Sparkling Beats - Vũ điệu lấp lánh", với hơn 1.200 khán giả sinh viên. Đêm chung kết nghệ thuật lấp lánh là cuộc tranh tài bùng nổ của 3 thí sinh xuất sắc là Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Hải Thịnh và Trương Bảo Thùy Tiên và 4 nhóm thí sinh CATs, SIXCRET, FDC - Fever Dance Crew và FEMIX.

Các thí sinh thể hiện bản sắc thông qua 2 phần thi "30s tỏa sáng" và phần thi trình diễn ở 2 bảng đấu cá nhân - đồng đội.

ẢNH: TDTU

Phần thi đấu bùng nổ của các nhóm nhảy trong đêm chung kết ẢNH: TDTU

Đêm chung kết lấp lánh của các sinh viên ẢNH: TDTU

Đại diện nhà trường cho biết cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những gương mặt tài năng mà còn là hành trình rèn luyện kỹ năng biểu diễn, tinh thần đồng đội, khả năng sáng tạo và bản lĩnh sân khấu cho người học. Qua đó, sự kiện giúp phát hiện và bồi dưỡng tài năng, tham gia trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện quan trọng.

Nghệ thuật là một phần của giáo dục, không tách rời học thuật

Đêm qua (30.1), đêm gala nghệ thuật thường niên của học sinh Trường quốc tế TIS cũng diễn ra tại Nhà văn hóa thanh niên, phường Sài Gòn, TP.HCM. Với chủ đề "Ignite The Future - Thắp sáng tương lai", chương trình có ý nghĩa mỗi học sinh là một ngọn lửa, và khi được tin tưởng, được đồng hành, các em sẽ tự tin và sẵn sàng bước vào tương lai.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Gala âm nhạc 'Thắp sáng tương lai' của các em học sinh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đêm gala âm nhạc 'Thắp sáng tương lai', học sinh được tham gia nhiều khâu để tạo nên một đêm nhạc thành công, từ đó các em học hỏi được nhiều điều ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Nghệ thuật với ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho các thế hệ học sinh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đại diện nhà trường cho biết mỗi năm, đêm gala nghệ thuật đều diễn ra, đây là hoạt động giáo dục trải nghiệm gắn liền với chương trình học tại trường. Tại đó, các em được tham gia nhiều vai trò, từ biên đạo, sáng tác, biểu diễn, dẫn chương trình; giáo viên giữ vai trò định hướng, cố vấn và hỗ trợ chuyên môn...

Do đó, nghệ thuật được được tích hợp như một phần của quá trình phát triển toàn diện, không tách rời học thuật, khuyến khích tư duy sáng tạo và khả năng thể hiện bản thân trước đám đông của học sinh; tạo môi trường an toàn để học sinh thử thách bản thân và vượt qua giới hạn cá nhân.

Âm nhạc mở ra mùa xuân trong tâm hồn trẻ

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khi không khí mùa xuân bắt đầu lan tỏa, buổi hòa nhạc mini với tên gọi "Whisper of Spring" do CLB âm nhạc thính phòng La Muse des Petits tổ chức tại ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) đêm 17.1 mang đến một không gian nghệ thuật trong trẻo và ấm áp.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục hòa tấu thính phòng, nơi các em nhỏ cùng nhau tạo nên một tác phẩm chung.

Một tiết mục của CLB âm nhạc thính phòng La Muse des Petits ẢNH: H.E

ẢNH: H.E

Đêm hòa nhạc ngày xuân dễ thương của các em nhỏ ẢNH: H.E

Trong dàn biểu diễn, có em Đào Huyền My (9 tuổi), đang là học sinh Trường quốc tế Pháp La Petits Ecole là một trong những gương mặt tiêu biểu. Bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi, Huyền My kiên trì theo đuổi âm nhạc song song với chương trình giáo dục phổ thông. Việc học nhạc cụ từ sớm giúp em phát triển năng khiếu, cảm nhận thẩm mỹ, đồng thời hình thành nền tảng tư duy, trí nhớ, khả năng tập trung và sự bền bỉ trong học tập.

Nhờ đó, Huyền My đã đạt huy chương vàng Festival Piano Talent toàn quốc năm 2024, huy chương đồng Liên hoan âm nhạc và nghệ thuật quốc tế năm 2025, cùng huy chương bạc và huy chương đồng tại các kỳ thi toán quốc tế Singapore năm 2024, 2025.

Đào Huyền My tài năng trong cả nghệ thuật, học thuật ẢNH: H.E

Đào Huyền My thể hiện tài năng piano trong buổi hòa nhạc Whisper of Spring ẢNH: H.E

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, thầy Quân Trần, nghệ sĩ guitar, giáo viên guitar của CLB La Muse des Petits, TP.HCM cho biết, bên cạnh ý nghĩa văn hóa - nghệ thuật, chương trình gợi mở một thông điệp giáo dục rõ ràng: "Âm nhạc có thể trở thành nền tảng hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập nói chung của trẻ em. Việc học và luyện tập nhạc cụ đòi hỏi trẻ phải đọc - hiểu ký hiệu, ghi nhớ cấu trúc tác phẩm, kiểm soát vận động tinh, điều tiết cảm xúc và duy trì sự tập trung trong thời gian dài. Những yêu cầu này có sự tương đồng cao với các kỹ năng học tập cốt lõi như trí nhớ, tư duy logic, khả năng tự học, quản lý thời gian và tính kỷ luật".