Hình ảnh ngoài đời dễ thương của Giana và Tr.D 'Nắng có mang em về'

Sáng nay (25.1), ngày hội Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bộ GD-ĐT tổ chức diễn ra tại Trung tâm hội nghị và Triển lãm Bình Dương (số 1 Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM). Gần 4.000 học sinh của 10 trường THPT ở trên địa bàn cùng tham gia. Tại sự kiện, có sự xuất hiện của hai gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích là ca sĩ Giana, người từng tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc "Vietnam Idol" và Tr.D, tác giả ca khúc "Nắng có mang em về" mà nhiều bạn trẻ thuộc lòng.

Giana khuấy động sân khấu chương trình Tư vấn mùa thi 2026 sáng 25.1 VIDEO: LÊ THANH HẢI

Giana và Tr.D đã khuấy động sân khấu của Tư vấn mùa thi 2026 với 4 ca khúc là Inside my mind, Muốn ở bên anh, Nắng có mang em về, Yêu đậm âm điệu.

Giana tên thật là Hương Giang, 24 tuổi, quê Hải Phòng, vào TP.HCM khi vừa tốt nghiệp THPT. Cô tham gia Vietnam Idol năm 2023. Vừa qua, cô ra mắt dự án âm nhạc đầu tay For Me.

Hiện nay, vừa tham gia nghệ thuật, Giana vừa chăm chỉ học tập. Cô chọn thi và theo đuổi ngành thanh nhạc. Cô luôn muốn hiểu rõ khả năng, giới hạn cũng như tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho bản thân.

Giana hát cùng nhiều học sinh ẢNH: NGỌC LONG

Hình ảnh ngoài đời dễ thương của Giana và Tr.D ẢNH: NGỌC LONG

"Tôi luôn ý thức rõ về việc làm nghệ thuật một cách bền vững. Trong quá trình ôn tập và học hỏi, tôi dành rất nhiều thời gian để luyện tập, lắng nghe bản thân và hoàn thiện từng ngày. Tôi muốn nói với các bạn học sinh rằng: hãy chọn ngành, chọn nghề bằng sự nghiêm túc và chủ động. Đừng quá áp lực về việc mình phải đi nhanh hay giống ai, quan trọng là bạn hiểu mình muốn gì và sẵn sàng nỗ lực vì lựa chọn đó", Giana chia sẻ.

Sau phần biểu diễn bùng nổ hôm nay, cả Giana và Tr.D đều cho biết cảm nhận được năng lượng tích cực của tất cả các thí sinh. "Tôi luôn yêu thích được hát với người trẻ, hòa mình vào bầu không khí, nhiệt huyết sôi nổi của các bạn. Chắc chắn tôi luôn mong được có nhiều dịp được hát trong những chương trình Tư vấn mùa thi kế tiếp", Giana và Tr.D chia sẻ.

Tr.D và ca khúc 'Nắng có mang em về' được người trẻ yêu thíchVIDEO: LÊ THANH HẢI

ẢNH: NGỌC LONG

Nữ ca sĩ cho biết mong được tiếp tục hát trong nhiều chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỘC LẬP

Nam ca sĩ được nhiều thí sinh mến mộ ẢNH: NGỌC LONG