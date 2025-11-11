Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm

Thúy Hằng
Thúy Hằng
11/11/2025 13:02 GMT+7

Học sinh tiểu học nhìn theo lời bài ca cải lương in trong tờ giấy, lắng nghe NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm hát mẫu và hát theo.

Ngày 10.11, chương trình "Sân khấu thiếu nhi 2025" do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa, thể thao TP.HCM tổ chức diễn ra tại Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định. Các nghệ sĩ của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM đã mang tới chương trình nhiều tiết mục đặc sắc, giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa truyền thống dân tộc.

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 1.

Chương trình "Sân khấu thiếu nhi 2025" đến với các em học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang mang tới những tiết mục biểu diễn ý nghĩa

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ mang tới tiểu phẩm "Bài học đầu tiên", giúp học sinh hiểu khái quát về nguồn gốc, sự ra đời của nghệ thuật cải lương. Các nghệ sĩ cũng có phần giao lưu, đố vui, để thử tài hiểu biết về văn hóa nghệ thuật của các em học sinh.

Phần được mong chờ trong chương trình là học hát cải lương cùng nghệ sĩ nhân dân (NSND) Tấn Giao và nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Tâm Tâm. Với nhiều em học sinh tiểu học, đây là lần đầu tiên các em được nghe nghệ sĩ ca cải lương trực tiếp trên sân khấu, cũng như được học hát cải lương cùng những nghệ sĩ nổi tiếng.

NSƯT Tâm Tâm cho biết bà cảm thấy rất xúc động, tự hào khi nghe các em học hát cải lương, nhớ lời, hát theo các nghệ sĩ; trong đó nhiều em còn trả lời đúng câu hỏi "Cải lương ra đời từ năm nào?". Điều này chứng tỏ rằng nghệ thuật dân tộc vẫn đang sống từng ngày, đang được thế hệ trẻ đón nhận, tiếp nối.

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 3.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 4.

Học sinh thích thú khi lần đầu tiên được hát cải lương cùng các nghệ sĩ

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 5.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 6.

"Sân khấu thiếu nhi 2025" mang nghệ thuật cải lương đến gần hơn với các em học sinh

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Mời nghệ sĩ cải lương và các nghệ sĩ vào trường học, hưởng ứng công văn của Bộ GD-ĐT

Bà Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, cho biết "Sân khấu thiếu nhi 2025" là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật dành cho học sinh tiểu học. Khi được giao lưu trực tiếp cùng các nghệ sĩ gạo cội cải lương cũng như các loại hình văn hóa truyền thống khác của dân tộc, các em sẽ hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật. Từ đó học sinh được bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

Hồi tháng 8.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM có Công văn 1652 về việc phối hợp triển khai chương trình nghệ thuật “Sân khấu thiếu nhi năm 2025".

Theo đó, các đơn vị biểu diễn là Nhà hát kịch Thành phố; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Nhà hát nghệ thuật Hát bội; Trung tâm nghệ thuật Thành phố; Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ có các hoạt động biểu diễn, giáo dục tại nhiều trường tiểu học, THCS của TP.HCM trong năm 2025.

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 7.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 8.

Học sinh thi tài hiểu biết về nghệ thuật cải lương

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 9.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 10.

Các em cầm giấy ghi lời bài ca cải lương và hát theo

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 11.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm - Ảnh 12.

Buổi giao lưu ý nghĩa của các nghệ sĩ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và các em học sinh tiểu học

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các hoạt động này nhằm tăng cường hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ học sinh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và góp phần giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, các chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời hưởng ứng Công văn 5215/BGDĐT-GDPT năm 2025 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc mời nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong các trường phổ thông, nhằm làm phong phú thêm hoạt động dạy học, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh và thúc đẩy giáo dục toàn diện.

Tin liên quan

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh hát 'Nhật ký của mẹ' cùng học sinh

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh hát 'Nhật ký của mẹ' cùng học sinh

Sân Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM sáng 20.10 tràn ngập xúc động khi 'Nhật ký của mẹ' được vang lên với tiếng hát của ca sĩ Duyên Quỳnh. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, 'cha đẻ' ca khúc này cũng có mặt.

Khám phá thêm chủ đề

cải lương nghệ sĩ cải lương Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang học sinh hát cải lương sân khấu thiếu nhi 2025 mời nghệ sĩ vào trường dạy học nghệ thuật truyền thống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận