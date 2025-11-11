Học sinh TP.HCM học hát cải lương với NSND Tấn Giao và NSƯT Tâm Tâm

NSƯT Tâm Tâm cho biết bà cảm thấy rất xúc động, tự hào khi nghe các em học hát cải lương, nhớ lời, hát theo các nghệ sĩ; trong đó nhiều em còn trả lời đúng câu hỏi "Cải lương ra đời từ năm nào?". Điều này chứng tỏ rằng nghệ thuật dân tộc vẫn đang sống từng ngày, đang được thế hệ trẻ đón nhận, tiếp nối.

Học sinh thích thú khi lần đầu tiên được hát cải lương cùng các nghệ sĩ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Sân khấu thiếu nhi 2025" mang nghệ thuật cải lương đến gần hơn với các em học sinh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Mời nghệ sĩ cải lương và các nghệ sĩ vào trường học, hưởng ứng công văn của Bộ GD-ĐT

Bà Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, cho biết "Sân khấu thiếu nhi 2025" là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật dành cho học sinh tiểu học. Khi được giao lưu trực tiếp cùng các nghệ sĩ gạo cội cải lương cũng như các loại hình văn hóa truyền thống khác của dân tộc, các em sẽ hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật. Từ đó học sinh được bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

Hồi tháng 8.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM có Công văn 1652 về việc phối hợp triển khai chương trình nghệ thuật “Sân khấu thiếu nhi năm 2025".

Theo đó, các đơn vị biểu diễn là Nhà hát kịch Thành phố; Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; Nhà hát nghệ thuật Hát bội; Trung tâm nghệ thuật Thành phố; Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ có các hoạt động biểu diễn, giáo dục tại nhiều trường tiểu học, THCS của TP.HCM trong năm 2025.

Học sinh thi tài hiểu biết về nghệ thuật cải lương ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các em cầm giấy ghi lời bài ca cải lương và hát theo ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Buổi giao lưu ý nghĩa của các nghệ sĩ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và các em học sinh tiểu học ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các hoạt động này nhằm tăng cường hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ học sinh, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và góp phần giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, các chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời hưởng ứng Công văn 5215/BGDĐT-GDPT năm 2025 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc mời nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong các trường phổ thông, nhằm làm phong phú thêm hoạt động dạy học, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh và thúc đẩy giáo dục toàn diện.