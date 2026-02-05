Câu chuyện xúc động sau nồi bánh chưng ở sân trường

Sáng nay (5.2), sân Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM rực rỡ, tràn ngập không khí Tết Nguyên đán 2026. Trên sân trường, những tấm chiếu được trải phẳng phiu, bên trên là những chiếc mâm với gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong, lạt, khuôn... tươm tất. Trẻ em, người lớn với những bộ áo dài đủ màu, đi lại nhộn nhịp. Tất cả háo hức cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh trong ngày hội "Gói tết - trao xuân".

Sân trường rực rỡ sắc xuân ẢNH: THÚY HẰNG

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em được tham gia vào quá trình gói bánh chưng. Em Hoàng Tuấn, lớp 5/4, nói: "Hôm nay con đã được thực hành các bước gói nên chiếc bánh chưng truyền thống, từ đó để con được hiểu hơn về văn hóa dân tộc".

Còn Bảo Vy, lớp 3/4, đã từng được trải nghiệm nhiều cái tết gói bánh chưng cùng ông ngoại ở quê, nói: "Xem mọi người gói bánh, con rất nhớ ông ngoại, chỉ mong tết đến thật mau để được về quê thăm ông".

Các nguyên liệu để gói bánh chưng đã sẵn sàng ẢNH: THÚY HẰNG

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các con được tham gia vào gói bánh chưng ẢNH: THÚY HẰNG

Chiếc bánh chưng kết nối cha mẹ - con cái, kết nối gia đình và trường học ẢNH: THÚY HẰNG

Nồi bánh chưng kết nối truyền thống - hiện đại, quá khứ - tương lai

Không chỉ trẻ em háo hức. Với nhiều thầy cô giáo, ngày hội gói bánh chưng ở sân trường khơi dậy biết bao kỷ niệm, đánh thức hoài niệm xưa, nhắc nhở mọi người về sự đoàn viên, sum họp, trân trọng những giá trị bền vững của gia đình.

Cô Ngọc Thảo, giáo viên lớp 5/3, rất nhớ những ngày trước tết ở Thái Bình (nay là Hưng Yên), nơi cô sinh ra và lớn lên. Những ngày 26, 27 tháng chạp âm lịch là không khí tết rất rộn ràng, mọi người dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua bánh mứt tết, mua hoa đào, quất (tắc) và nhiều hoa tươi về trang trí. Đặc biệt, nhà nào cũng sẽ gói rồi luộc một nồi bánh chưng.

Từ ngày cô Ngọc Thảo còn nhỏ cho tới bây giờ, năm nào gia đình cũng gói bánh chưng, trong tiết trời lạnh, cả nhà quây quần bên bếp lửa chờ bánh chín, nói chuyện rôm rả, tất cả những khoảnh khắc đó đều nằm trong tâm trí. Để đến hôm nay, khi nhìn mọi người gói bánh chưng ở sân trường, cô càng bồi hồi nhớ quê, trong lòng càng chộn rộn mong chờ ngày tết đoàn viên sắp tới.

Cô Ngọc Thảo (bìa trái) cùng các phụ huynh và học sinh với thành phẩm bánh chưng mới gói xong ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Mỗi chiếc bánh chưng mỗi vẻ, có thể chưa đẹp xuất sắc như ngoài tiệm, nhưng có ý nghĩa giáo dục lớn cho học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Quê ở miền Tây, cô Nguyễn Thị Dạ Thảo, giáo viên lớp 3/4, rất háo hức chờ mong đến tết để được về quê, được sống trong những ngày bận rộn, hối hả khi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ tết, chưng hoa cúc, vạn thọ. Bà con nô nức rủ nhau đi mua hoa mai, gói bánh tét, làm các món mứt truyền thống, rồi đi thăm ông bà, họ hàng...

Với cô Dạ Thảo, những ngày tết, nhà lúc nào cũng đông vui, mọi người cùng làm bánh, chuyện trò, trong khi luộc bánh chín lại kể cùng nhau bao chuyện buồn, vui của năm cũ. Nồi bánh kết nối thế hệ, kết nối truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai là như thế.

Cô Dạ Thảo (bìa phải) cùng phụ huynh và các em học sinh lớp 3/4 gói bánh ẢNH: THÚY HẰNG

Thầy Phạm Quang Vinh, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, xúc động khi nhớ về những nồi bánh chưng cả nhà cùng quây quần gói, luộc, từ khi thầy còn nhỏ cho đến khi đã lớn. Bên nồi bánh chưng, thế hệ các cụ ông, cụ bà ngồi quây quần bên con cháu, kể lại những tháng ngày rất xưa, khi các cụ mới từ Bắc vào Nam, đã làm đủ nghề để mưu sinh ra sao, dù cuộc sống khó khăn thế nào cũng luôn nhắc nhở, động viên các con, cháu học hành tử tế, đàng hoàng.

Như một truyền thống, cuối năm là các thành viên cùng quây quần gói bánh, gói vào đó những yêu thương, hy vọng. Những lời nhắc nhở, răn dạy của ông bà với các cháu con cũng một cách tự nhiên được truyền từ năm này qua năm khác, để con cháu nhớ cội nguồn, giữ phong tục truyền thống, giữ nếp nhà. Giữ được truyền thống là giữ được gia đình. Giữ được gia đình là giữ được đất nước.

"Chúng tôi mượn ngày hội "gói tết - trao xuân", mong phụ huynh cùng chung tay gìn giữ văn hóa, truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi đến các bậc phụ huynh lời nhắn nhủ, hãy giữ sự kết nối giữa cha mẹ và con cái. Trong nhịp sống hối hả đô thị, cần lắm những khoảng lặng để cha mẹ và các con ngồi lại với nhau. Ngồi lại cùng ăn một bữa cơm gia đình. Ngồi lại cùng gói bánh chưng, bánh tét, luộc bánh, để cùng tâm sự, kết nối. Gia đình là nền tảng, cốt lõi của xã hội. Không đi đâu, không ở đâu mà cần quý và trân trọng, cần gìn giữ bằng gia đình của mình", thầy Phạm Quang Vinh nói.

Chiếc bánh tự tay gói, là thông điệp ý nghĩa gửi tới các phụ huynh, các thầy cô, và các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Những chiếc bánh sẽ được tập trung lại, từ chiều tối nay sẽ được các thầy cô giáo cùng luộc chín, sau đó vớt bánh, mang biếu, tặng các cô chú nhân viên trường học cùng một số học sinh vui đón tết ẢNH: THÚY HẰNG

ẢNH: THÚY HẰNG

Mô phỏng nồi bánh chưng tết ở ngày hội, các thầy cô mong rằng mỗi em học sinh sẽ đều có những "nồi bánh chưng của riêng mình" đó là những kỷ niệm đẹp về tết, về gia đình, về quê hương ẢNH: THÚY HẰNG