Giáo dục

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM

Thúy Hằng
Thúy Hằng
03/02/2026 15:51 GMT+7

Ngày hội đua ngựa đầy ắp tiếng cười diễn ra ở một trường mầm non TP.HCM, trong tuần lễ các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ - Tết con ngựa.

Sáng nay (3.2), không khí rộn ràng, náo nhiệt ở sân Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM trong "Hội thi đua ngựa", mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến.

Hào hứng đua ngựa giấy, mừng Tết con ngựa

Các trẻ trải qua 2 phần thi đua ngựa gay cấn, hấp dẫn, được các giáo viên và bạn bè cổ vũ nhiệt liệt. Phần thứ nhất là đua ngựa bằng tay, trên đường đua, các bé sẽ thi tài cuộn sợi dây buộc ngựa giấy, xem ai cuộn nhanh hơn, để ngựa về đích nhanh hơn. Ở phần thứ hai, bé sẽ "cưỡi" ngựa làm bằng giấy và ống nhựa, xem ai chạy về đích nhanh nhất.

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 1.

Một tay 'đua ngựa' sẵn sàng vào đường đua

ẢNH: DIỄM KIỀU

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 2.

Hội thi đua ngựa gay cấn, đầy ắp tiếng cười

ẢNH: DIỄM KIỀU

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 3.

Ngựa đua được làm từ bìa carton, ống nhựa, do các em nhỏ và các giáo viên sáng tạo

ẢNH: THÚY HẰNG

Toàn bộ số ngựa giấy để đua trong ngày hôm nay do các bé và các giáo viên trong trường tự tay làm, trang trí từ ngày hôm qua (2.2). Mỗi nhóm lớp sẽ thực hiện làm mô hình ngựa giấy bằng bìa carton, trang trí bằng màu, đất nặn, giấy..., tùy theo lứa tuổi của trẻ.

Cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM, cho biết trong không khí Tết Nguyên đán 2026 cận kề, năm nay là năm Bính Ngọ - mừng Tết con ngựa, các giáo viên trong trường đã sáng tạo ra nhiều hoạt động giáo dục, nhiều hội thi tạo không khí rộn ràng ngày tết, lấy chủ đề xoay quanh con ngựa.

Như ngày 2.2, các lớp được trang trí ngựa giấy; ngày 3.2, với mô hình ngựa giấy đã được làm, các bé sẽ thi "đua ngựa" bằng kéo dây, hoặc "cưỡi" ngựa giấy. Sắp tới, các bé sẽ có cuộc thi cùng đọc các bài vè, ca dao, tục ngữ, kể chuyện có hình ảnh con ngựa; hát các bài hát thiếu nhi quen thuộc với các trẻ có hình ảnh con ngựa.

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 4.

ẢNH: DIỄM KIỀU

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 5.

Đường đua ngựa bằng tay, các trẻ sẽ cuộn dây, kéo ngựa về phía mình, xem ai nhanh nhất

ẢNH: DIỄM KIỀU

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 6.

ẢNH: DIỄM KIỀU

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 7.

Phần thi cần sự phối hợp ăn ý của các thành viên trong đội, kéo thật nhanh, để ngựa về đích nhanh

ẢNH: DIỄM KIỀU

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 8.

ẢNH: THÚY HẰNG

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 9.

Đường đua ngựa vui tưng bừng trong sáng 3.2

ẢNH: DIỄM KIỀU

Các hoạt động ngày tết dạy trẻ nhiều điều

Cô Lý Minh Hà cho biết tuần sau các trẻ còn được tham gia ngày hội gói bánh chưng tết, có sự tham gia của các phụ huynh, giáo viên. Bánh chưng sẽ được luộc tại trường, phát về từng lớp để các trẻ được nếm thành quả của mình.

Cô Hà cho hay các hoạt động giáo dục chủ đề vui Tết con ngựa được tổ chức nằm trong chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT, các hoạt động đều nhằm giúp trẻ được rèn về vận động tinh, vận động thô, phát triển tư duy, thẩm mỹ, ngôn ngữ, thể chất, nhận thức...

Ví dụ như hoạt động trẻ trang trí ngựa giấy, các trẻ rèn sự khéo léo của đôi tay, được thực hành môn tạo hình khi tô màu, cuộn giấy, đính hoa, dán giấy... Khi thi "đua ngựa", các bé được rèn vận động của đôi tay, vận động của chân, để dẻo dai, khỏe khoắn, xem ai nhanh hơn. Khi tham gia các trò chơi, trẻ được học tinh thần đồng đội, kết nối với bạn bè, giao lưu cùng nhau.

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 10.

Cô giáo và các trẻ cùng làm ra những con ngựa giấy

ẢNH: THÚY HẰNG

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 11.

Ngày hội trang trí ngựa giấy diễn ra sáng 2.2

ẢNH: THÚY HẰNG

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 12.

Những chú ngựa này được dùng vào cuộc thi 'đua ngựa' bằng kéo dây

ẢNH: THÚY HẰNG

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 13.

Hội thi đua ngựa độc đáo, đầy ắp tiếng cười, chào đón Tết con ngựa

ẢNH: THÚY HẰNG

Hay với hoạt động gói bánh chưng, trẻ được rèn trí nhớ, tư duy khi biết ghi nhớ các nguyên liệu để làm ra chiếc bánh, thứ tự khi cho các nguyên liệu lại cùng nhau và gói lại; nhận biết hình dạng của chiếc bánh, màu sắc của các nguyên liệu; thử tài khéo léo khi gói chiếc bánh chưng sao cho khéo... Đặc biệt, hoạt động gói bánh chưng được thực hiện cùng ba mẹ, thầy cô giáo. Như vậy, chiếc bánh chưng kết nối truyền thống và thực tại; kết nối các thành viên trong gia đình; kết nối nhà trường và cha mẹ trẻ...

"Nhịp sống đô thị hối hả, chắc chắn trong số các phụ huynh hay các thầy cô giáo ngày nay cũng ít người còn được trải nghiệm không khí gói bánh chưng tết ở gia đình. Do đó, ngày hội gói bánh chưng tết ở trường học để giữ nếp tết xưa, để ai cũng được sống trong không khí cổ truyền của dân tộc. Tôi nghĩ rằng ký ức tuổi thơ luôn có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Do đó, những hoạt động đón tết ở trường mầm non, hy vọng sẽ trở thành những ký ức đẹp với mỗi trẻ. Để không khí của sự sum vầy, đoàn viên, kết nối, sẽ theo trẻ đến mãi sau này, khi các con lớn lên", cô Lý Minh Hà bộc bạch.

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 14.
Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 15.

Trẻ trang trí ngựa bằng các chất liệu, màu sắc khác nhau

ẢNH: THÚY HẰNG

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 16.

Ngày Tết Nguyên đán giúp trẻ nhỏ học được nhiều bài học hay

ẢNH: THÚY HẰNG

Độc đáo hội thi 'đua ngựa' trong trường học TP.HCM - Ảnh 17.

Những góc tết trong trường mầm non do giáo viên và các trẻ trang trí

ẢNH: THÚY HẰNG

Trong thời gian này và những ngày giáp tết sắp tới, nhiều trường mầm non trong TP.HCM tổ chức các hoạt động giáo dục, giúp trẻ hiểu hơn về tết cổ truyền dân tộc.

Như Trường mầm non 19/5 Thành Phố (phường Tân Định); Trường mầm non Thành Phố (phường Xuân Hòa) có các ngày hội dân gian. Trẻ được tham gia trò chơi dân gian tại các khu vực như viết thư pháp; làm bánh phục linh; đổ bánh tráng; gấp lá dừa; thêu, gói bánh chưng; làm mứt dừa, khắc chữ trên dưa hấu; tô tượng... Trường mầm non Măng Non 1, phường Hòa Hưng; Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng đã được trang trí các góc tết tưng bừng từ nhiều ngày nay. Các trẻ được trải nghiệm ở góc viết thư pháp; con đường nón; trang trí heo đất yêu thương; không gian trường mầm non rực rỡ sắc hoa...

Đua ngựa thi đua ngựa trường mầm non 19/5 phường Hòa Hưng tết bính ngọ Tết nguyên đán 2026 lễ hội gói bánh chưng
