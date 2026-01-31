'Dạy trẻ như xây nhà, giáo dục mầm non là xây móng nhà'

Sáng nay (31.1), tại diễn đàn giáo dục toàn diện 2026 diễn ra tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, các bác sĩ, tiến sĩ tâm lý, những người làm giáo dục và phụ huynh đã cùng ngồi trao đổi, chia sẻ những quan điểm về giáo dục mầm non.

Nuôi dạy trẻ như trồng một cái cây

Bác sĩ Trí Đoàn, Trưởng khoa Nhi, Hệ thống phòng khám quốc tế Victoria Healthcare, cho biết giáo dục trẻ em là một hành trình như mình ươm trồng một cái cây. Cây muốn khỏe mạnh thì từ hạt giống đến khâu chăm sóc đều quan trọng. Trẻ muốn có một nền tảng học tập tốt thì phải có nền tảng sức khỏe tốt.

Nền tảng sức khỏe tốt, hệ miễn dịch tốt của một đứa trẻ không phải tự nhiên mà có, nó phải là một quá trình - trẻ cần được huấn luyện, trẻ được có nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, được chăm sóc dinh dưỡng, được tiêm chủng vắc xin đầy đủ... Do đó, nhiều người có quan điểm là trẻ nhỏ quá thì không dám cho đi học mầm non, sợ trẻ bị bệnh, đó là suy nghĩ cần phải thay đổi.

Các khách mời trao đổi tại diễn đàn giáo dục 2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Theo bác sĩ Trí Đoàn, những năm tháng đầu đời là khoảng thời gian lý tưởng để trẻ được học nhiều điều hay, được tạo dựng nền tảng miễn dịch tốt, để có sức khỏe tốt, từ đó có thể học được nhiều kiến thức, nhiều lĩnh vực ở các cấp học sau này.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân, Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM khẳng định giáo viên mầm non phải cần 3 trụ cột: Vững chuyên môn; giỏi nghiệp vụ và giàu tình yêu thương. "Giáo dục trẻ như xây một ngôi nhà, trong đó giáo dục mầm non là móng nhà. Ngôi nhà muốn xây 5 tầng, 10 tầng, 15 tầng... thì đòi hỏi móng nhà phải chắc chắn, vững chãi", tiến sĩ Bùi Hồng Quân nói.

Tiến sĩ Quân cho hay giáo dục mầm non được tính là từ khi trẻ từ 3 tháng tuổi tới 6 tuổi. Khoa học thần kinh cũng chứng minh trong 6 năm đầu đời là những năm tuyệt vời để trẻ được phát triển não bộ, trẻ được học thông qua chơi, qua trải nghiệm, qua học hỏi, từ đó phát triển tư duy, nhận thức, trí tuệ cảm xúc, ngôn ngữ, hình thành nhân cách...

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân trong phần trao đổi về tâm lý trẻ mầm non với các phụ huynh ẢNH: THÚY HẰNG

Giáo dục mầm non và câu chuyện '10 con vịt đều vẽ y chang nhau'

Chia sẻ tại diễn đàn, cô Thư Nguyễn Tidy, Tổng hiệu trưởng mầm non Wisdomland (Khu vườn trí tuệ), cơ sở Imperia, phường Bình Trưng, TP.HCM, mang tới một quan sát của chính cô. Ở đâu đó, rất quen thuộc, cô vẫn thấy những giáo viên mầm non vẽ con vịt giống như số 2, thêm cái đầu, thêm cái mỏ và hướng dẫn trẻ em vẽ y như vậy; vẽ ngôi nhà thì đầu tiên vẽ hình tam giác, kế tới là hình chữ nhật. Những bé nào vẽ chệch ra khỏi hướng dẫn này đều bị nói là "chưa đúng", "con vẽ lại đi cho giống cô". Vậy là 10 con vịt thì giống nhau cả 10, 10 ngôi nhà cũng chẳng khác gì nhau. Sự sáng tạo của trẻ cũng thui chột dần.

Từ góc độ một người làm giáo dục, cô Thư Nguyễn Tidy, cho rằng điều cô luôn xem là quan trọng nhất trong giáo dục mầm non, không phải là chương trình, không phải là cơ sở vật chất, mà chính là đội ngũ giáo viên - những người thay ba mẹ, gắn bó với trẻ suốt một ngày dài ở trường.

Những giáo viên hạnh phúc thì trẻ mới hạnh phúc, giáo viên được lắng nghe, tôn trọng; có tư duy toàn cầu và thấm đẫm bản sắc Việt thì mới giúp trẻ trở nên được lắng nghe, tôn trọng, được lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Giáo viên sáng tạo, cổ vũ trẻ sáng tạo, từ đó các em có thể vươn ra biển lớn, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc Việt Nam.

Trẻ mầm non trong hoạt động sáng tạo làm hoa đào, hoa mai ngày tết ẢNH: THÚY HẰNG